Συνεχίζεται η σύγκρουση για την υπόθεση των παρακολουθήσεων και τις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ Τι γράφουν σε γνωμοδοτήσεις τους ο Προκόπης Παυλόπουλος και ο Ευάγγελος Βενιζέλος Αντιδράσεις στο πολιτικό και νομικό πεδίο συνεχίζει να προκαλεί η γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ με φόντο την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Μετά την πρώτη αντίδραση του επικεφαλής της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου αλλά και την «επίθεση» του Αλέξη Τσίπρα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ακολούθησαν τα «πυρά» του Νίκου Ανδρουλάκη και άλλων στελεχών της αντιπολίτευσης εναντίον της κυβέρνησης- διακεκριμένες προσωπικότητες και συνταγματολόγοι στράφηκαν επίσης εναντίον του κ. Ντογιάκου για την συγκεκριμένη γνωμοδότηση. Την ίδια ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου τονίζει ότι η Κυβέρνηση σέβεται και τιμά την ανεξάρτητη ελληνική Δικαιοσύνη απροϋπόθετα: δίχως αστερίσκους και υποσημειώσεις”. Νωρίτερα, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριζε με δήλωσή του ότι «ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση κακοποιούν βάναυσα τους θεσμούς στον βωμό της συγκάλυψης», καθώς «δεν επιτρέπουν σε έναν έντιμο δικαστή, τον κ. Ράμμο, που ηγείται μιας ανεξάρτητης Αρχής, που δημιουργήθηκε για να υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα στη δημοκρατία μας, να κάνει τη δουλειά του και να συνεχίσει την έρευνα». Σύμφωνα με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ αυτό συμβαίνει γιατί «ο πρωθυπουργός θέλει να πάει στις επερχόμενες εκλογές, έχοντας τον ελληνικό λαό σε απόλυτο σκοτάδι όσον αφορά τα πραγματικά ευρήματα αυτής της νοσηρής υπόθεσης». Ο κ. Ανδρουλάκης υπενθυμίζει δε από την πλευρά του ότι ο ίδιος είχε εξαρχής επισημάνει ότι το ζήτημα με τις υποκλοπές δεν είναι ένα προσωπικό ζήτημα αλλά αφορά στη δημοκρατία και τους θεσμούς. Στον κ. Ανδρουλάκη απάντησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, κ. Γιάννης Οικονόμου λέγοντας μεταξύ άλλων ότι: «Ο κ. Ανδρουλάκης, προτού επικαλεστεί τους θεσμούς και βασικές αρχές της Δημοκρατίας μας, όφειλε ως πολιτικός αρχηγός, να γνωρίζει επακριβώς και σε βάθος το Σύνταγμα, πράγμα που δεν φαίνεται από το περιεχόμενο και το πνεύμα της δήλωσής του, στο οποίο ταυτίζει τη Δικαιοσύνη με την Κυβέρνηση. Ο κ. Ανδρουλάκης, πίσω από τα βαρύγδουπα λόγια, ομολογεί ότι θέλει μια Δικαιοσύνη à la carte, μια Δικαιοσύνη που θα κινείται με βάση τις δικές του απόψεις και πολιτικές επιδιώξεις. Η Κυβέρνηση, αντίθετα, σέβεται και τιμά την ανεξάρτητη ελληνική Δικαιοσύνη απροϋπόθετα: δίχως αστερίσκους και υποσημειώσεις. Η διαφορά μας είναι χαοτική και αποκαλυπτική». Η Κουμουνδούρου πάντως κάθε άλλο παρά συμφωνεί με την επιχειρηματολογία του Μεγάρου Μαξίμου. Ο υπεύθυνος στρατηγικής επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος για παράδειγμα εκτιμά ότι με την παρέμβασή του ο κ. Ντογιάκος αμφισβητεί το Σύνταγμα και την ίδια τη λειτουργία της ΑΔΑΕ. “Υπάρχουν όμως άνθρωποι που τιμούν το θεσμικό τους ρόλο, όπως ο κ. Ράμμος», λέει ο κ. Ηλιόπουλος δηλώνοντας ότι με την κίνηση αυτή επιχειρείται ο εκφοβισμός των μελών της Αρχής. Αρκετές είναι οι ενστάσεις και από το νομικό κόσμο και δη από διακεκριμένους συνταγματολόγους. Για το θέμα τοποθετήθηκε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Πανεπιστημιακός, κ. Προκόπης Παυλόπουλος ο οποίος υπογραμμίζει ότι “ουδεμία κρατική αρχή μπορεί να παρεμποδίσει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, την ΑΔΑΕ κατά την άσκηση των, σύμφωνα με το Σύνταγμα ερμηνευόμενων, αρμοδιοτήτων της με βάση τις ως άνω διατάξεις του ν. 3115/2003, όπως εκάστοτε ισχύουν”. Ο κ. Παυλόπουλος προσθέτει μάλιστα ότι “ουδεμία κρατική αρχή, σε όποια από τις τρεις Εξουσίες και αν ανήκει, νομιμοποιείται να υποκαταστήσει την ΑΔΑΕ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, είτε να θέσει υπό την κρίση της -πολλώ δε μάλλον υπό την άδειά της- το αν και κατά πόσον η ΑΔΑΕ θ’ ασκήσει τις συγκεκριμένες κάθε φορά αρμοδιότητές της”. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος δε με σχόλιό του καλεί τον κ. Ντογιάκο να επανεξετάσει την γνωμοδότηση σχετικά με το ρόλο της ΑΔΑΕ και τη γενικότερη σχέση των δικαστικών και των ανεξάρτητων αρχών. Με αιχμηρό λόγο και συγκεκριμένες αναφορές ο κ. Βενιζέλος (ως καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Γενικός Εισηγητής της Αναθεώρησης του Συντάγματος του 2001 και πρώην εισηγητής στο Συμβούλιο της Ευρώπης) θέτει ερωτήματα που θεωρεί ότι προέκυψαν από την γνωμοδότηση Ντογιάκου και εστιάζει σε απαντήσεις περί σεβασμού ή παραβίασης των εγγυήσεων του κράτους δικαίου. “Έχω την ελπίδα ότι ένας ευφυής, έμπειρος και εγκρατής νομικός με τη διαδρομή και την ικανότητα αντίστασης στις προσβολές της εσωτερικής ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης που διαθέτει ο σημερινός Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, θα βρει τη βούληση και το θάρρος να επανεξετάσει τη Γνωμοδότηση”, υποστηρίζει ο κ. Βενιζέλος και καταλήγει ως εξής: “Προσωπικά θα ήμουν πολύ ικανοποιημένος αν διάβαζα ή άκουγα επιχειρήματα που αποδεικνύουν ότι δεν κατανοήθηκε ορθά η γνωμοδότηση και ότι δεν υποστηρίζει θέσεις όπως αυτές που κατέστησαν αντικείμενο της επιστημονικής κριτικής και του νομικού σχολιασμού που προηγήθηκε”, τονίζει στο δηκτικό φινάλε του σχολίου του ο κ. Βενιζέλος”, Ειδήσεις σήμερα: Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Θα ταφεί στο Τατόι ως ιδιώτης – Η απόφαση της κυβέρνησης Ληστεία στο Παλαιό Φάληρο: «Προσπάθησα να λύσω πρώτα το παιδί μου», λέει η μητέρα Πρίγκιπας Χάρι: Γεννήθηκα για την περίπτωση που ο Ουίλιαμ χρειαζόταν κάποιο… όργανο BEST OF NETWORK 11.01.2023, 18:15 11.01.2023, 08:05 11.01.2023, 15:56 11.01.2023, 14:02 11.01.2023, 14:01 11.01.2023, 16:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )