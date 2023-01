Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Η κυβέρνηση αποφασίζει για την ταφή – Τι θα συζητηθεί στο Μαξίμου

Σε διϋπουργική σύσκεψη λίγο μετά τις 09:30 στο Μέγαρο Μαξίμου θα ληφθούν οι αποφάσεις της κυβέρνησης ως προς τις λεπτομέρειες της τελετής για την εξώδιο ακολουθία του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου, ο οποίος απεβίωσε χθες μετά από μακρά νοσηλεία στο «Υγεία», σε ηλικία 82 ετών. Το ζήτημα, βεβαίως, δεν απασχολεί για πρώτη φορά την κυβέρνηση αυτές τις μέρες. Την περασμένη Πέμπτη, στο γραφείο του υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη βρέθηκαν οι δύο γιοι του Κωνσταντίνου, ο Παύλος και ο Νικόλαος, συνοδευόμενοι από τον δικηγόρο τους Κωνσταντίνο Λιδωρίκη, όπου και ενημέρωσαν την κυβέρνηση για την εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση της υγείας του πατέρα τους και έθεσαν επί τάπητος τα πρώτα διαδικαστικά ζητήματα. Ο κ. Γεραπετρίτης κατέγραψε τα δεδομένα, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό, αλλά αποφάσεις δεν ελήφθησαν, με δεδομένο ότι ακόμα δεν είχε επέλθει το μοιραίο. Στη σημερινή σύσκεψη, μεταξύ άλλων, αναμένεται να είναι παρόντες ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κ.α. Οι εκκρεμότητες Στο τραπέζι της κυβέρνησης υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα, κάποια εκ των οποίων φαίνεται πως είναι ρυθμισμένα. Για παράδειγμα, φαίνεται πως δεν υπάρχει κανένα κώλυμα, ώστε ο Κωνσταντίνος να ταφεί στο Τατόι, εφόσον το επιθυμεί η οικογένεια του. Σημειωτέον, εκεί ετάφη το 1981 και η μητέρα του, η Φρειδερίκη, και μάλιστα σε μια περίοδο πολιτικά πολωμένη ως προς τα της βασιλείας, επτά μόλις χρόνια μετά το δημοψήφισμα για το Πολιτειακό. Παράλληλα, ένα ακόμα ζήτημα αφορά το πού θα γίνει η εξόδιος ακολουθία, καθώς, λόγω και των διεθνών αφίξεων που αναμένονται στη χώρα μας από μέλη βασιλικών οικογενειών του εξωτερικού, προφανής προορισμός είναι η Μητρόπολη Αθηνών. Το ζήτημα του ιερού ναού δεν αφορά την κυβέρνηση, αν και κατά πληροφορίες, η οικογένεια του τέως μονάρχη έχει κάνει επαφές με την Αρχιεπισκοπή, με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο να μην είναι αρνητικός. Η «ταμπακιέρα» της σύσκεψης έχει να κάνει, με το αν στον εκλιπόντα Κωνσταντίνο θα αποδοθούν τιμές αρχηγού κράτους, με το σκεπτικό ότι ως το 1967 υπήρξε αρχηγός του ελληνικού κράτος και των Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, υπάρχουν δύο γραμμές σκέψης. Σύμφωνα με την πρώτη, θα μπορούσε ο εκλιπών να κηδευτεί με τιμές αρχηγού κράτους, με δεδομένο ότι χρημάτισε σε αυτή τη θέση, ασχέτως αν εξέπεσε. Σύμφωνα με τη δεύτερη, η τρίτη Ελληνική Δημοκρατία που ξεκινά μετά το 1974 και τη λύση του Πολιτειακού ζητήματος με το δημοψήφισμα για τη Βασιλεία, αποτελεί διαιρετική τομή και υπό αυτό το πρίσμα δεν μπορούν να αποδοθούν στον Κωνσταντίνο οι τιμές που αποδόθηκαν π.χ. στον άλλοτε πρόεδρο της Δημοκρατίας Χρήστο Σαρτζετάκη. Κάπως έτσι, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, φαίνεται πως η κυβέρνηση δεν προκρίνει την επιλογή της κηδείας με τιμές αρχηγού κράτους. Μένει, βεβαίως, να φανεί, αν θα υπάρξει λαϊκό προσκύνημα στη σορό. Σύμφωνα με μια γραμμή πληροφόρησης, αυτό είναι απόφαση της οικογένειας, σε συνεννόηση με την εκκλησία. Η ιθαγένεια Ένα ακόμα ζήτημα έχει να κάνει με την ιθαγένεια του Κωνσταντίνου, ο οποίος δεν ήταν Έλληνας πολίτης. Ο Κωνσταντίνος έφερε Δανέζικο διαβατήριο από το 1983 ως King Constantine και το 2021, όταν χρειάστηκε να βγάλει ΑΜΚΑ, λόγω της οριστικής μετεγκατάστασής του στην Ελλάδα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απεφάνθη ότι θα μποορούσε να χρησιμοποιήσει το όνομα «Κωνσταντίνος τέως Βασιλεύς Παύλου». Δεν του απεδόθη, όμως, ιθαγένεια. Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Εσωτερικών, το ότι δεν είναι Έλληνας πολίτης δεν είναι απαγορευτικό για να δικαιούται να ταφεί δημοσία δαπάνη επί της αρχής, καθώς θα μπορούσε κανείς να επικαλεστεί την προσφορά του στη χώρα. Με τα ως τώρα δεδομένα, η κυβέρνηση δεν φαίνεται να κλίνει σε αυτή την επιλογή. Ειδήσεις σήμερα: «Έσβησε» ο 22χρονος Δημήτρης Σκόνδρας – Η οικογένεια δωρίζει τα όργανά του Βροχές και καταιγίδες σήμερα – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα Survivor All Star: Οι τέσσερις του τάκου και η οικειοθελής αποχώρηση της Βρισηίδας – Δείτε βίντεο

