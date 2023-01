Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Τα διεθνή ΜΜΕ γράφουν για τον θάνατό του

Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση του θανάτου του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου, με τα διεθνή ΜΜΕ να επισημαίνουν ότι ήταν ξάδερφος του Βασιλιά Καρόλου της Βρετανίας και νονός του πρίγκιπα της Ουαλίας, Ουίλιαμ. Guardian O τελευταίος βασιλιάς των Ελλήνων πέθανε σήμερα σε ηλικία 82 ετών, γράφει η βρετανική εφημερίδα «Guardian» επισημαίνοντας ότι η ενννιάχρονη βασιλεία του συνέπεσε με την πιο ταραχώδη περίοδο στην πολιτική ιστορία της Ελλάδος. Η μεγάλη του αδερφή ήταν η τέως βασίλισσα της Ισπανίας, Σοφία. Daily Mail O νονός του πρίγκιπα Ουίλιαμ έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, γράφει η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail». Μετά το πραξικόπημα στην Ελλάδα, το 1967, έζησε στην εξορία, όπως προσθέτει. Le Figaro O τέως Βασιλιάς της Ελλάδος, Κωνσταντίνος, απεβίωσε σήμερα στην Αθήνα σε ηλικία 23 ετών. Ήταν ξάδερφος του Βασιλιά Καρόλου και νονός του πρίγκιπα της Ουαλίας, Ουίλιαμ, γράφει η γαλλική εφημερίδα «Le Figaro». Την περασμένη εβδομάδα είχε νοσηλευτεί σε νοσοκομείο της Αθήνας με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, όπως μετέδιδαν τα ελληνικά ΜΜΕ. Γόνος της βασιλικής οικογένειας του Schleswig-Holstein-Glücksburg, ο Κωνσταντίνος επίσης αδερφός της Σοφίας, μητέρας του βασιλιά Φιλίππου της Ισπανίας. Η μοναρχία στην Ελλάδα καταργήθηκε με δημοψήφισμα το 1974, τερματίζοντας τη δανική δυναστεία που ιδρύθηκε το 1863 από τον προπάππου του Κωνσταντίνου Β’, Γεώργιο Α’. Ανέβηκε στο θρόνο σε ηλικία μόλις 23 ετών το 1964, μια από τις πιο ταραγμένες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Οι πολιτικές κρίσεις που ακολούθησαν δημιούργησαν πρόσφορο το έδαφος για το «πραξικόπημα των συνταγματαρχών», τον Απρίλιο του 1967 και την επταετή θητεία της χούντας που η CIA κατηγορήθηκε ότι υποστήριζε. Στην εξορία έζησε επί σαράντα χρόνια στο Λονδίνο, προτού επιστρέψει στη χώρα του, το 2013. Ήταν παντρεμένος με την Άννα Μαρία, αδελφή της βασίλισσας Μαργαρίτας της Δανίας, με την οποία απέκτησαν πέντε παιδιά. Bild «Απεβίωσε ο νονός του πρίγκιπα της Ουαλίας Ουίλιαμ», είναι ο τίτλος άρθρου της γερμανικής εφημερίδας «Bild» αναφερόμενη στον θάνατο του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου . Ο τέως βασιλιάς πέθανε στην Αθήνα σε ηλικία 82 ετών ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο και σοβαρή πνευμονία. Η υγεία του είχε επιδεινωθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Τις τελευταίες ημέρες, σύσσωμη η οικογένειά του ήταν δίπλα του. Ο Κωνσταντίνος ο Β’ ήταν ο τελευταίος βασιλιάς της χώρας. Δέκα χρόνια αφότου ανέβηκε στο θρόνο ως Βασιλιάς των Ελλήνων το 1964, η μοναρχία στην Ελλάδα καταργήθηκε με δημοψήφισμα. Ο Κωνσταντίνος είναι ο νονός του πρίγκιπα Γουίλιαμ. Είχε συγγένεια με όλους τους μονάρχες της Ευρώπης. Γεννήθηκε το 1940 και ήταν μοναχογιός του μετέπειτα βασιλιά Παύλου του Α’ από τον οίκο του Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg και της συζύγου του Φρειδερίκης – κόρης του δούκα Ernst August του Brunswick. Η γιαγιά του Βικτόρια Λουίζε ήταν κόρη του τελευταίου Γερμανού αυτοκράτορα Γουλιέλμου του Β’. Η αδελφή του Σοφία είναι η πρώην βασίλισσα της Ισπανίας. Η κουνιάδα Μαργαρίτα είναι η βασίλισσα της Δανίας. Ο εκλιπών πρίγκιπας της Βρετανίας, Φίλιπππος, σύζυγός της Ελισάβετ, ήταν ξάδερφος του πατέρα του. Ο Κωνσταντίνος έγινε νονός του πρίγκιπα Γουίλιαμ το 1982, γράφει χαρακτηριστικά το σχετικό δημοσίευμα. Η ζωή του νεαρού playboy έχει αφήσει εποχή στη χώρα με πολλούς βετεράνους δημοσιογράφους να υποστηρίζουν ότι είχε «μυστικές συναντήσεις» με μια επιτυχημένη ηθοποιό. Λέγεται επίσης ότι διαφωνούσε σε πολλά θέματα με την μητέρα του. Επιπλέον, είχε διακριθεί στον αθλητισμό κερδίζοντας τον χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1960 και μόλις στα 20 του χρόνια, ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος έγινε μέλος του πληρώματος του σκάφους «Νηρεύς» και πρώτευσε στα σκάφη τύπου «Ντράγκον» στην ιστιοπλοΐα. Ο Κωνσταντίνος Γλύξμπουργκ ήταν ο πηδαλιούχος του πληρώματος. Μετά την άνοδό του στο θρόνο το 1964, ήταν ένας από τους νεότερους μονάρχες στην Ευρώπη. Την ίδια χρονιά παντρεύτηκε την 18χρονη τότε Δανή πριγκίπισσα, Άννα Μαρία. Ο γάμος τελέστηκε στην Αθήνα και μεταδόθηκε από την τηλεόραση σε πολλές χώρες. Ο Κωνσταντίνος , ο οποίος ήταν ακόμη άπειρος στην αρχή, ενεπλάκη σε διαμάχες με την πολιτική ηγεσία. Έκανε ένα μοιραίο λάθος: στις 21 Απριλίου του 1967, έγινε στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ελλάδα. Και -όπως είχε πει επανειλημμένως – προκειμένου να αποφευχθεί η αιματοχυσία, ο Κωνσταντίνος ανέχτηκε τους πραξικοπηματίες. Φωτογραφήθηκε μαζί τους …Πολλοί Έλληνες δεν του το συγχώρεσαν ποτέ αυτό. Το 1974, μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, η μοναρχία στην Ελλάδα καταργήθηκε τον Δεκέμβριο . Σε δημοψήφισμα που έγινε τότε, σχεδόν το 70% των Ελλήνων ψήφισαν κατά του Κωνσταντίνου. CNN Σε ηλικία 82 ετών έφυγε από την ζωή ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος, αναφέρει στην ιστοσελίδα του το αμερικανικό δίκτυο CNN. Τους τελευταίους μήνες αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας και εσχάτως νόσησε και από κορωνοϊό κάτι που φαίνεται να επιδείνωσε σημαντικά την κατάστασή του Τον Δεκέμβριο του 2021 είχε επίσης εισαχθεί στο νοσοκομείο με πνευμονία. Ο τέως βασιλιάς της Ελλάδος έχει συνδέσει την πορεία και το όνομά του με κάποιες από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας. Ειδήσεις σήμερα: Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Θα ταφεί στο Τατόι ως ιδιώτης – Η απόφαση της κυβέρνησης Ληστεία στο Παλαιό Φάληρο: «Προσπάθησα να λύσω πρώτα το παιδί μου», λέει η μητέρα Πρίγκιπας Χάρι: Γεννήθηκα για την περίπτωση που ο Ουίλιαμ χρειαζόταν κάποιο… όργανο

