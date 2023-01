Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Το τελευταίο του διάγγελμα πριν το δημοψήφισμα του 1974 Αυτό ήταν και το τελευταίο του πολιτικό διάγγελμα, λίγο πριν ο ελληνικός λαός ψηφίσει υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας Έφυγε χθες από τη ζωή ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος Γλύξμπουργκ σε ηλικία 82 ετών αντιμετωπίζοντας χρόνιας προβλήματα υγείας. Ο γεννημένος το 1940, Κωνσταντίνος, έγινε βασιλιάς το 1964. Τρία χρόνια μετά την άνοδο εξουσία οι Συνταγματάρχες κατέλυσαν τη Δημοκρατία. Μετά το αντικίνημα ενάντια στην Χούντα, που έμεινε στην ιστορία ως το Βασιλικό Κίνημα, ο Κωνσταντίνος εξορίστηκε. Το 1974 όταν προκηρύχθηκε το δημοψήφισμα για να επιλέξει ο ελληνικός λαός το πολίτευμα που επιθυμεί. Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος απεύθυνε διάγγελμα από το Λονδίνο που βρισκόταν εκείνη την περίοδο. Ήταν και το τελευταίο του πολιτικό διάγγελμα. «Ο Βασιλεύς δεν πρέπει να φοβήται την κρίσιν του Λαού όταν μάλιστα έχη ήρεμη την συνείδησι, ότι εξεπλήρωσε το χρέος του» ακούγεται να λέει τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνος. Το 1974, ύστερα από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, έγινε το δημοψήφισμα της 8ης Δεκεμβρίου, κατά το οποίο το εκλογικό σώμα ψήφισε υπέρ του αβασιλεύτου (3.245.111 ψήφοι υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας, ποσοστό 69,18% και 1.445.875 ψήφοι υπέρ της βασιλευομένης, ποσοστό 30,82%). Δείτε στο βίντεο – ντοκουμέντο το διάγγελμα του Κωνσταντίνου στις 26 Νοεμβρίου 1974, λίγες μέρες πριν το δημοψήφισμα. BEST OF NETWORK 11.01.2023, 10:31 11.01.2023, 08:01 11.01.2023, 08:05 11.01.2023, 09:50 11.01.2023, 09:49 10.01.2023, 17:45

