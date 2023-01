Τα πρόσωπα του εκλογικού αγώνα της ΝΔ – Η «τρόικα» και οι εξωκοινοβουλευτικοί

Τα κόμματα ανεβάζουν ρυθμούς στον δρόμο προς τις κάλπες, κάτι που αποτυπώνεται σε κάθε έκφανση της πολιτικής αντιπαράθεσης, όπως η υπόθεση των υποκλοπών στη σκιά της γνωμοδότησης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου για την ΑΔΑΕ ή για την οικονομία. Και καθώς αυτό συμβαίνει, τα κομματικά επιτελεία που θα δώσουν τη μάχη ξεκινούν να σχηματοποιούνται πλήρως. Στη ΝΔ, τις εκλογικές προετοιμασίες «τρέχει» μια ανδρική τρόικα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, ο γραμματέας του κόμματος Παύλος Μαρινάκης και ο σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη περί τα κομματικά Θανάσης Νέζης. Οι τρεις άνδρες έχουν επιστασία επί του κομματικού προγράμματος, αλλά και των ψηφοδελτίων. Το επόμενο διάστημα, παράλληλα, θα δημιουργηθεί και μια εκλογική επιτροπή αγώνα, τη σύνθεση της οποίας θα επεξεργαστεί ο κ. Μπρατάκος, σε συνεργασία με τον πρωθυπουργό και σε άμεση επικοινωνία με τον γραμματέα Παύλο Μαρινάκη. Με τις έως τώρα πληροφορίες του thetimes|-.gr, η εν λόγω εκλογική επιτροπή θα απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από εξωκοινοβουλευτικά στελέχη της ΝΔ. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο υφυπουργός Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης κ.α. Κεντρικό ρόλο στην Πειραιώς έχει ο γραμματέας Οργανωτικού του κόμματος Στέλιος Κονταδάκης, ενώ σε χρόνο πιο κοντινό προς τις εκλογές αναμένεται να ενεργοποιηθεί και ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ και επικεφαλής των ευρωβουλευτών του κόμματος, Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Ήδη, πάντως, ο κομματικός μηχανισμός ενισχύεται με την τοποθέτηση του πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Εξωτερικών Γιάννη Σμυρλής σε θέση αναπληρωτή γενικού διευθυντή της ΝΔ. Ο κ. Σμυρλής θα είναι σε άμεση συνεργασία με τον επίσης αναπληρωτή γενικό διευθυντή Νίκο Παπουτσή, αλλά και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Οι κ. Παπουτσής και Παπαγεωργίου, πρόσωπα από τη νεότερη γενιά, θεωρούνται πρόσωπα κοντινά στον γαλάζιο γραμματέα κ. Μαρινάκη, ενώ προοδευτικά στην εκλογική μάχη θα μπαίνει ενεργότερα και η ΟΝΝΕΔ. Περιοδείες και εκπρόσωπος Ο κ. Μητσοτάκης, άλλωστε, επιστρέφει στο τερέν των περιοδειών την Παρασκευή, όταν και θα εκδράμει στη Ροδόπη, ενώ το Σάββατο θα ακολουθήσει ο Έβρος, όπου το πρωί θα λάβει χώρα και μεγάλη συνέντευξη Τύπου στα περιφερειακά ΜΜΕ. Σε χρόνο πιο κοντινό προς τις εκλογές θα διευθετηθεί και το ζήτημα που θα αφορά την εκπροσώπηση της ΝΔ, με δεδομένο ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου θα είναι στο ψηφοδέλτιο της Φθιώτιδας και θα έχει περιορισμό εμφανίσεων στα ΜΜΕ. Ένα από τα πρόσωπα που ακούγονται έντονα και θα μπορούσε να αναλάβει ρόλο εκπροσώπου είναι ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ενώ στο κυβερνητικό επιτελείο υπάρχουν και θα παραμείνουν και άλλα πρόσωπα με ρόλο που δεν θα πολιτευθούν, όπως ο έτερος υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη και ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού Δημήτρης Τσιόδρας. Οι επαφές με τους «πρώην Στον άξονα της εκλογικής προετοιμασίας, παράλληλα, εντάσσονται και οι επαφές του κ. Μητσοτάκη με τους «πρώην». Προ ημερών, ο κ. Μητσοτάκης μετά της συζύγου του σχεδόν συνέπεσε στο εστιατόριο Salumaio της Κηφισιάς με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, αν και η επαφή των δύο φάινεται πως είναι σε καλό επίπεδο. Ρόλο φαίνεται πως παίζει και η προοπτική αξιοποίησης του άλλοτε συνεργάτη του κ. Σαμαρά και παλιού γνώριμου του κ. Μητσοτάκη, Σταύρου Παπασταύρου, σε καίριο ρόλο στο Μαξίμου, σε περίπτωση νέας εκλογικής νίκης της ΝΔ. Όσο για τη σχέση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Καραμανλή, γνώστες των γαλάζιων ισορροπιών εκτιμούν ότι προεκλογικά θα υπάρξει επαφή, όπου και θα τεθεί επί τάπητος το αν ο κ. Καραμανλής θα είναι-ίσως για τελευταία φορά-επικεφαλής του γαλάζιου ψηφοδελτίου στην Α’ Θεσσαλονίκης. Ειδήσεις σήμερα:Πέθανε ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος Ελληνοτουρκικά: Φρούριο η Κρήτη μετά τις απειλές του Καλίν για τα 12 μίλια Προκαλεί το Spectator: Αν η Ελλάδα πάρει τα Γλυπτά του Παρθενώνα δεν θα τα επιστρέψει ποτέ

