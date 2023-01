Τουρκικές προκλήσεις – Νέο παραλήρημα Ερντογάν: Υπάρχουν χώρες που σκοτώνουν μετανάστες βυθίζοντας σκόπιμα τις βάρκες Ο Τούρκος πρόεδρος επέκρινε έντονα και τις ΗΠΑ, αφού, όπως είπε, προσφέρουν «καταφύγιο» στον Γκιουλέν Κλιμακώνει τις προκλήσεις η Άγκυρα και πάλι με αιχμή το μεταναστευτικό. Ο πρόεδρος της Τουρκίας διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα έκανε, συγκεκριμένα, λόγο για χώρες «που αφήνουν τους πρόσφυγες να πεθάνουν στη θάλασσα, στο Αιγαίο, τους σκοτώνουν ακόμη και σκόπιμα βυθίζοντας τα σκάφη τους, τους ξυλοκοπούν, τους ληστεύουν, τους εξευτελίζουν και τους αναγκάζουν να βγουν από τα σύνορά τους». Παράλληλα, σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, μίλησε και για χώρες που «έχουν μετατραπεί σε καταφύγια προδοτών που διαφεύγουν από την τουρκική δικαιοσύνη». «Σήμερα, ορισμένες χώρες, με τις οποίες είμαστε μαζί στο ΝΑΤΟ, το Συμβούλιο της Ευρώπης ή τον ΟΗΕ, έχουν μετατραπεί σε καταφύγια προδοτών που διαφεύγουν από την τουρκική δικαιοσύνη. Δεν γίνεται καμία ενέργεια, κανένα ξεκάθαρο βήμα για να λογοδοτήσουν οι τρομοκράτες στη δικαιοσύνη», το νέο προκλητικό παραλήρημα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως υποστήριξε, ακόμη, ο πρόεδρος της Τουρκίας, «χάρη στις επιχειρήσεις μας στο Αιγαίο, ο αριθμός των μεταναστών που διασώθηκαν από το χείλος του θανάτου φτάνει τους 20.000, μόνο πέρυσι». Ο Τούρκος πρόεδρος επέκρινε έντονα και τις ΗΠΑ, αφού, όπως είπε, προσφέρουν «καταφύγιο» στον μουσουλμάνο ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο η Άγκυρα κατηγορεί για ενορχήστρωση της απόπειρας πραξικοπήματος το 2016. Επίσης, ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι «τα μέλη της τρομοκρατικής ομάδας PKK, τα οποία αναζητούνται, μπορούν να οργανώσουν διαδηλώσεις στο κέντρο της Ευρώπης υπό την αιγίδα της αστυνομίας και να επιτίθενται σε Τούρκους πολίτες και αντιπροσώπους». «Το πρόσφατο επεισόδιο στο Παρίσι ήταν το τελευταίο παράδειγμα αυτού», είπε ο Τούρκος πρόεδρος, αναφερόμενος στις διαδηλώσεις των Κούρδων του Παρισιού μετά την αιματηρή δολοφονική επίθεση ενός εθνικιστή κατά πολιτιστικού κέντρου Κούρδων, όπου έχασαν την ζωή τους τρεις άνθρωποι. «Ελπίζω τα περιστατικά που δείχνουν το λάθος της διάκρισης μεταξύ καλών τρομοκρατών και κακών τρομοκρατών να ξεκινήσουν μια νέα εποχή στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας», υποστήριξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ειδήσεις σήμερα: Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα πετύχουμε την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα – Δεν το περιμένω άμεσα Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Ο γάμος με την Άννα-Μαρία και ο θάνατος του βασιλιά Παύλου που τον σημάδεψαν Ληστεία στο Παλαιό Φάληρο: Ο μικρός γιος ήταν αυτός που απελευθέρωσε όλη την οικογένεια BEST OF NETWORK 11.01.2023, 12:59 11.01.2023, 08:05 11.01.2023, 15:56 11.01.2023, 14:02 11.01.2023, 14:01 11.01.2023, 16:00

