«Το ψηφιακό άλμα της Ελλάδας»: 1.500 υπηρεσίες στο gov.gr και 1 δισεκατομμύριο ψηφιακές συναλλαγές

Εκδήλωση με θέμα «Το ψηφιακό άλμα της Ελλάδας. Η χώρα σε κίνηση» και κεντρικό ομιλητή τον υπουργό Επικρατείας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη, πραγματοποιήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Σχεδόν 1500 υπηρεσίες μετρά το gov.gr και 1 δισεκατομμύριο ψηφιακές συναλλαγές. Η αλληλεπίδραση των πολιτών με το κράτος, χάρη στο έργο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι μόνο υπόθεση μερικών δευτερολέπτων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης την οποία συντόνιζε το μέλος της ΠΕ ΝΔ Κωνσταντίνα Κόλλια, χαιρετισμό απεύθυναν ο γραμματέας της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης και ο επικεφαλής του θεματικού τομέα ψηφιακού μετασχηματισμού της ΝΔ Μύρων Φλουρής. Ο γραμματέας της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης ανέφερε στην τοποθέτησή του: «Σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπλήρωσε επτά χρόνια στη θέση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Σε λίγους μήνες συμπληρώνει τέσσερα χρόνια ως πρωθυπουργός. Αυτά τα εφτά χρόνια και πολύ περισσότερο τα τέσσερα χρόνια αυτής της διακυβέρνησης, θα μπορούσαν να έχουν πολλούς τίτλους και επικεφαλίδες. Αυτό που θα διαλέξω να πω είναι ότι, μέσα σε λίγα χρόνια, ανατράπηκε σχεδόν κάθε σταθερά που είχαμε. Η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, μετά από πολλές δεκαετίες που η κοινωνική πολιτική δυστυχώς είχε χάσει την σημασία της έχει επιτέλους μια πραγματικά προοδευτική διακυβέρνηση. Γιατί πίσω από τις 1 δισεκατομμύριο ψηφιακές συναλλαγές -οι οποίες πριν το 2019 ήταν πολύ λιγότερες, περίπου 8 εκατομμύρια- «κρύβεται» ο πολίτης που άκουγε ότι έχει να κάνει μία συναλλαγή με το κράτος και δεν μπορούσε να υπολογίσει καν πόσες ώρες θα κάνει γι’ αυτό. Συμπολίτες μας με βαριές μόνιμες αναπηρίες οι οποίοι καλούνταν ξανά και ξανά να αποδείξουν ότι έχουν αυτή τη βαριά αναπηρία. Το κράτος τους τιμωρούσε. Συμπολίτες μας μεγάλης ηλικίας, η γενιά η οποία μας μεγάλωσε και έδωσε το υστέρημά των χρημάτων της για να υπάρχει αυτή τη στιγμή ασφαλιστικό σύστημα, οι άνθρωποι αυτοί έπαιρναν σύνταξη μετά από τρία, τέσσερα ή και πέντε χρόνια. Το gov.gr μετρά σήμερα σχεδόν 1.500 υπηρεσίες και πολλές ακόμη προστίθενται καθημερινά, κάνοντας καλύτερη την ζωή των πολιτών. Νέες μητέρες, νέοι γονείς δεν ταλαιπωρούνται σε μια στιγμή χαράς. Όλοι εμείς εμβολιαστήκαμε και είδαμε να εφαρμόζεται ένα σύστημα όπου μεγάλες δυνάμεις και ισχυρά κράτη το ζήλεψαν και σε πάρα πολλά σημεία το αντέγραψαν. Αυτά όλα έγιναν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα όμως να κάνω και δυο ξεχωριστές αναφορές. Μια προσωπική αναφορά στον Κυριάκο Πιερρακάκη, τον οποίο η αλήθεια είναι ότι γνωρίζω πολύ περισσότερα χρόνια από όσα είναι υπουργός, και εκτός πολιτικής. Η παρουσία του στο υπουργείο αυτό, όπως και των συνεργατών του, όλης της πολιτικής ηγεσίας, αλλά και των ανθρώπων που δούλεψαν μαζί τους σε αυτό το υπουργείο, αποτελεί την καλύτερη απόδειξη γιατί η παράταξή μας, η Νέα Δημοκρατία, είναι η μόνη μεγάλη παράταξη καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Γιατί είναι μία παράταξη που έχει ανοιχτές πόρτες, εξελίσσεται, προχωράει και που οι πολιτικές που εφαρμόζει κάνουν καλύτερη την ζωή των πολιτών. Αξίζει να γίνει εδώ και μια προσωπική αναφορά στον πρόεδρό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπα, σήμερα κλείνει εφτά χρόνια στο τιμόνι της παράταξης και σε λίγους μήνες θα κριθεί κι αυτός, ο πρώτος της δικής μας ομάδας, στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές. Είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, που δεν προλαβαίνουμε να παρουσιάσουμε το έργο μίας κυβέρνησης. Πηγαίνουμε σε εκλογές και πραγματικά προσπαθούμε να χωρέσουμε τις εκδηλώσεις, τις συζητήσεις, τις περιοδείες, να μιλήσουμε με τους πολίτες ξανά, όπως κάνουμε εδώ και πολύ καιρό, για να δείξουμε το έργο μας. Δεν πρέπει λοιπόν να επιτρέψουμε ο δικός μας αγώνας, ο δικός μας κόπος, του πρωθυπουργού, των υπουργών, των βουλευτών, αλλά κυρίως κάθε Νεοδημοκράτισσας και κάθε Νεοδημοκράτη, να στερηθεί αυτές τις κατακτήσεις. Μέσα στην πανδημία, σε δύσκολες συνθήκες, όταν κάποιοι έκαναν πορείες για αμετανόητους δολοφόνους, εμείς αντέξαμε για να σωθούν οι ζωές των συμπολιτών μας. Όταν εμείς ήμασταν στην σωστή πλευρά της Ιστορίας με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, κάποιοι «αλληθώριζαν». Σε όλες τις μεγάλες κρίσεις, όπως όταν καταφέραμε και πήραμε ως κυβέρνηση τα χρήματα από τις μεγάλες εταιρίες και στηρίξαμε με τους πολίτες. Αυτά δεν έγιναν εύκολα. Αλλά όταν είσαι στην σωστή πλευρά της ιστορίας τις περισσότερες φορές είναι δύσκολο στην αρχή να καταφέρεις να πείσεις τους συμπολίτες σου. Μιλάμε λοιπόν για μήνες της δικαίωσης, γιατί δεν θα επιτρέψουμε αυτός ο αγώνας, αυτές οι μάχες, αυτή η προσπάθεια, αυτές οι επιτυχίες να εκχωρηθούν πουθενά». Το λόγο στη συνέχεια έλαβε ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης. «Το 2019 η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές σε μία λογική ότι είχε έρθει πλέον η ώρα να κλείσουμε τις τεράστιες εκκρεμότητες του παρελθόντος και ήταν πάρα πολλές οι εκκρεμότητες του παρελθόντος. Από τις συντάξεις που δεν έβγαιναν στην ώρα τους μέχρι θέματα τα οποία είχαν να κάνουν με το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, με το ποια είναι η μεγάλη αλλαγή που πρέπει να πετύχουμε σα χώρα, σαν λαός για να μπορέσουμε πραγματικά να πάμε εκεί που μας αξίζει. Εξωστρέφεια, καινοτομία. Και το ενδιαφέρον είναι ότι η κυβέρνηση αυτή πρακτικά είχε έναν διττό χαρακτήρα. Από τη μία έλυσε εκκρεμότητες του παρελθόντος. Και από την άλλη προέκυψε μια σειρά από εξωγενείς κρίσεις τις οποίες κληθήκαμε να μεταβολίσουμε με έναν τρόπο που θα μας επέτρεπε στο τέλος της ημέρας να πάμε μπροστά και όχι να μείνουμε πίσω εξαιτίας τους. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση κατάφερε να κομίσει μία νέα πολιτική αποτελεσμάτων. Νομίζω ότι αξίζει κανείς να δει την ομιλία του πρωθυπουργού στον προϋπολογισμό και να δει πόσα συνέβησαν στον μεγάλο καμβά της οικονομίας, του κοινωνικού κράτους, της εξωτερικής πολιτικής, της ‘Αμυνας – κάθε υπουργείου πρακτικά: πόσα έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Τα ψηφιακά είναι ένας πολύ χαρακτηριστικός χώρος – όπως το είπε πάρα πολύ σωστά ο γραμματέας μας Παύλος Μαρινάκης, είναι ένας χώρος ο οποίος δείχνει την οριζόντια συνεργασία ανάμεσα στους υπουργούς και στα υπουργεία. Εάν θέταμε το ερώτημα “σε περίπτωση παγκόσμιας πανδημίας η Ελλάδα, η Βαυαρία ή η Μασαχουσέτη θα κάνουν το καλύτερο σύστημα εμβολιασμού, ποιος από τους τρεις;” Ποιος θα ψήφιζε σε αυτή την αίθουσα την Ελλάδα; Κανείς νομίζω συμπεριλαμβανομένου και εμού. Αλλά εν τέλει αυτό το οποίο συνέβη ήταν ότι Ελλάδα, Βαυαρία, Μασαχουσέτη από τα τρία συστήματα στην αρχή δούλεψε ένα στον εθνικό εμβολιασμό: το ελληνικό. Στην πορεία λειτούργησαν τα υπόλοιπα. Αντανάκλαση βέβαια της τεράστιας ποιότητας των ανθρώπων μας και του τι μπορούμε να πετύχουμε εάν υπάρχει σχέδιο, προετοιμασία και θεμελιακά πίστη στο ότι μπορούμε να το κατορθώσουμε αυτό το οποίο έχουμε φανταστεί. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον εάν δει κανείς σε αυτή τη μεγάλη πορεία των ψηφιακών να δει πώς ξεκίνησαν. Γιατί δεν ξεκινούν το 2019, ξεκινούν το 2018. Ξεκινούν με βούληση του πρωθυπουργού, τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος παίρνει μία απόφαση που ξεκινά ουσιαστικά το 2019 όταν γίνεται πρωθυπουργός: να καταργήσει το υπουργείο του οποίου ο ίδιος ηγείτο στην κυβέρνηση Σαμαρά. Είναι πολύ ενδιαφέρον και συμβολικά να το δει κανείς αυτό. Ο πρωθυπουργός ουσιαστικά επέλεξε να αλλάξει τελείως τη δομή της κυβέρνησης φτιάχνοντας ένα υπουργείο το οποίο θα είχε τη δυνατότητα να παίξει ένα συντονιστικό ρόλο στο κέντρο. Το 2018 είχαμε 8,8 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι κάθε πολίτης, εάν εξαιρέσει κανείς τα φορολογικά που δεν τα μετρούσαμε τότε στα ψηφιακά, εξοικονομούσε περίπου μία ουρά τον χρόνο. Ανακοινώνουμε σήμερα ότι η επίδοση για το 2022 ήταν 772 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές – και, εάν προσθέσει κανείς τις φορολογικές συναλλαγές στις οποίες προσμετρήσαμε για πρώτη φορά, πάμε στο 1,2 δισεκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές, που σημαίνει 1,2 δισεκατομμύρια ουρές που δεν συνέβησαν επειδή αυτή η στρατηγική λειτούργησε. Και όλα αυτά ουσιαστικά έχουν να κάνουν με το τι συνέβη μέχρι σήμερα και με το τι έχουμε καταφέρει να πετύχουμε μέσα από το gov.gr με τις 1.500 και πλέον υπηρεσίες του. Είναι μία πάρα πολύ μεγάλη κρατική μεταρρύθμιση. Το gov.gr είναι το νέο πρόσωπο του κράτους. Είναι μία πολύ μεγάλη κατάκτηση που βήμα – βήμα όλοι μαζί χτίζουμε και που θα πρέπει να συνεχιστεί μέσα στον χρόνο. Η ουσία λοιπόν είναι το τι έπεται και το τι έχουμε να κάνουμε μετά. Το μέλλον ή το σχεδιάζεις ή το υφίστασαι εάν δεν μπορέσεις να συμμετάσχεις στον σχεδιασμό του. Και η χώρα θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει σε σχέση με αυτό. Εάν θα συνεχίσει να παρακολουθεί την αλλαγή να κάνει αυτό το διπλό πράγμα το οποίο πέτυχε ο πρωθυπουργός, η κυβέρνησή του, να μιλάμε και να λύνουμε τα προβλήματα του χθες ενώ ανταποκρινόμαστε στα διακυβεύματα και στις κρίσεις του σήμερα και του αύριο. Το δίλημμα σήμερα είναι προφανές: είναι εκλογικό, είναι μπροστά μας, αφορά κάθε πτυχή της χώρας και έχει να κάνει με το ποια θα είναι η ιστορική ανάγνωση αυτού που συνέβη. Θα έχουμε μπροστά μας μία ιστορική καταγραφή μίας αναλαμπής; Ή θα μπορούμε να πούμε ότι αυτό που συνέβη βασικά ήταν μόνο ο πρόλογος και ότι είμαστε στον πυρήνα στο μέσον μίας δεκαετίας που πάει στο 2030 και εκεί είναι που η Ελλάδα απελευθέρωσε το σύνολο των δυνάμεών της, το σύνολο των δυνατοτήτων της, για να μπορέσει να πετύχει ολοένα και περισσότερα πράγματα; Ευελπιστώ το ερώτημα αυτό να αποδειχθεί ρητορικό. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο φαίνεται είναι το ότι οι συμπολίτες μας, όλοι εμείς έχουμε πλέον την ωριμότητα όλων όσων συνέβησαν τα περασμένα χρόνια, έχουμε τεκμήρια επιτυχίας, έχουμε τεκμήρια μεγάλων δυνατοτήτων τα οποία έχουμε ως λαός, πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας και να συνομιλήσουμε με το μέλλον και όχι με το παρελθόν. Αυτό που πρέπει να γίνει πλήρως αντιληπτό στους πολιτικούς μας αντιπάλους είναι ότι “τα καράβια διοικούνται από την πλώρη και όχι από το πίσω μέρος” και οι συνομιλητές του παρελθόντος δεν μπορούν να συνομιλήσουν με αυτό που έρχεται. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνησή του αφορά το αύριο, συνομιλεί με το αύριο, είναι το αύριο και ακριβώς για αυτόν τον λόγο το αύριο μας ανήκει», δήλωσε ο υπουργός. Το “παρών” έδωσαν μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος, ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ.κ. Γαβριήλ, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θεόδωρος Λιβάνιος, o υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Λεωνίδας Χριστόπουλος, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος και Αθανάσιος Στάβερης, ο γενικός γραμματέας Ιθαγένειας Αθανάσιος Μπαλέρμπας, ο γενικός γραμματέας Συντονισμού της κυβέρνησης Θανάσης Κοντογεώργης, η ειδική γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Νίκη Δανδόλου, ο γραμματέας οργανωτικού ΝΔ Στέλιος Κονταδάκης και ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου. 