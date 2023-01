Τσίπρας: Στις μέρες μας απειλείται ο πυρήνας του Κράτους Δικαίου Ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τις παρεμβάσεις πολιτικών και νομικών για τη γνωμοδότηση Ντογιάκου για την ΑΔΑΕ Με ανάρτησή του στα social media ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζει εκ νέου την υπόθεση των παρακολουθήσεων επ αφορμής της γνωμοδότησης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου για τις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ. Όπως γράφει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, «στις μέρες μας απειλείται ο πυρήνας του Κράτους Δικαίου και των δημοκρατικών ελευθεριών», ενώ καλεί σε ανάγνωση των παρεμβάσεων διακεκριμένων νομικών, όπως αυτές των κ.κ. Παυλόπουλου και Βενιζέλου. Δείτε την ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ:Όσοι δεν καταλαβαίνουν ότι στις μέρες μας απειλείται ο πυρήνας του Κράτους Δικαίου και των δημοκρατικών ελευθεριών, ας διαβάσουν με προσοχή τις σημερινές παρεμβάσεις των καθηγητών Βενιζέλου, Παυλόπουλου, Σωτηρέλη, Καϊδατζή, Κοντιάδη. Όσοι δεν καταλαβαίνουν ότι στις μέρες μας απειλείται ο πυρήνας του Κράτους Δικαίου και των δημοκρατικών ελευθεριών, ας διαβάσουν με προσοχή τις σημερινές παρεμβάσεις των καθηγητών Βενιζέλου, Παυλόπουλου, Σωτηρέλη, Καϊδατζή, Κοντιάδη.— Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) January 11, 2023 Ειδήσεις σήμερα: Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Θα ταφεί στο Τατόι ως ιδιώτης – Η απόφαση της κυβέρνησης Ληστεία στο Παλαιό Φάληρο: «Προσπάθησα να λύσω πρώτα το παιδί μου», λέει η μητέρα Πρίγκιπας Χάρι: Γεννήθηκα για την περίπτωση που ο Ουίλιαμ χρειαζόταν κάποιο… όργανο BEST OF NETWORK 11.01.2023, 18:15 11.01.2023, 08:05 11.01.2023, 15:56 11.01.2023, 21:58 11.01.2023, 22:00 11.01.2023, 16:00

