Qatar Gate – Εύα Καϊλή: Ολοκληρώθηκε η κατάθεση του πατέρα της στον ανακριτή Στις 19 Ιανουαρίου η απόφαση για παράταση της κράτησής της – Ο λόγος της κλήσης του πατέρα της δεν έγινε γνωστός Ενώπιον των αρχών βρέθηκαν νωρίτερα την Τετάρτη τόσο ο πατέρας της Εύας Καϊλή, Αλέξανδρος, όσο και ο σύντροφός της Φραντσέσκο Τζόρτζι. Σύμφωνα με το Mega η διαδικασία της ανάκρισης ολοκληρώθηκε, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος που κλήθηκε για κατάθεση ο Αλέξανδρος Καϊλής, διότι το βελγικό σύστημα προβλέπει ότι όσοι καλούνται από τον ανακριτή, μαθαίνουν το κατηγορητήριο επιτόπου. Σημειώνεται ότι, ο πατέρας της Εύας Καϊλή, είχε συλληφθεί από την βελγική αστυνομία την πρώτη μέρα μάλιστα που ξέσπασε το σκάνδαλο, καθώς είχε στην κατοχή του μία βαλίτσα που πήρε από το διαμέρισμα της Εύας Καϊλή και είχε μέσα 600.000 ευρώ, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος από τις αρχές. Η Ελληνίδα πρώην αντιπρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου θα απολογηθεί προς το τέλος του μήνα. «Ή 19 ή 20 θα γίνει η ακρόαση», λέει ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Ειδήσεις σήμερα: Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Θα ταφεί στο Τατόι ως ιδιώτης – Η απόφαση της κυβέρνησης Ληστεία στο Παλαιό Φάληρο: «Προσπάθησα να λύσω πρώτα το παιδί μου», λέει η μητέρα Πρίγκιπας Χάρι: Γεννήθηκα για την περίπτωση που ο Ουίλιαμ χρειαζόταν κάποιο… όργανο BEST OF NETWORK 11.01.2023, 18:15 11.01.2023, 08:05 11.01.2023, 15:56 11.01.2023, 14:02 11.01.2023, 14:01 11.01.2023, 16:00

