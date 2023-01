Qatargate: Στις 19 Ιανουαρίου κρίνεται η αποφυλάκιση της Εύας Καϊλή

Δεν θα βρεθεί τελικώς ενώπιον των ανακριτικών Αρχών του Βελγίου την Τετάρτη η Εύα Καϊλή για την πολύκροτη υπόθεση του Qatargate, αφού αναβλήθηκε επ΄ αόριστον η κλήση της για πρόσθετες εξηγήσεις. Τη νέα εξέλιξη για την αναβολή της νέας κλήσης που είχε δεχθεί, ανακοίνωσε ο δικηγόρος της Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στον ANT1, μετά από ενημέρωση που είχε από τον συνάδελφο του στις Βρυξέλλες τον κ. Ριζόπουλο ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, στις 19 Ιανουαρίου η Εύα Καϊλή θα βρεθεί πάλι ενώπιον της Δικαιοσύνης, όπου θα κριθεί η αποφυλάκισή της. «Ο ανακριτής είπε την προηγούμενη φορά ότι δεν είχε στοιχεία για να στηρίξει την κατηγορία της δωροδοκίας σε βάρος της κυρίας Καϊλή ούτε βρήκε άλλα στοιχεία από την παρακολούθησή της επί έναν χρόνο. Εξέφρασα την απορία μου στην Πρόεδρο του δικαστηρίου για την απόφαση περί προφυλάκισης της κυρίας Καϊλή και ο κ. Κλες, ο ανακριτής, απάντησε ότι “δεν τα έχω τώρα, αλλά η προανάκριση συνεχίζεται και μπορεί να τα έχω αργότερα και γι’ αυτό την κρατώ προφυλακισμένη”» πρόσθεσε. Σημειώνεται ότι αύριο, αναμένεται να εμφανιστούν ενώπιον του ανακριτή ο πατέρας της Εύας Καϊλή και ο σύντροφος της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι. Παραμένουν υπό κατάσχεση οι λογαριασμοί του Αντόνιο Παντσέρι και της κόρης του Την ίδια ώρα, παραμένουν υπό κατάσχεση οι ιταλικοί τραπεζικοί λογαριασμοί του Αντόνιο Παντσέρι, της συζύγου του Μαρία Ντολόρες Κολεόνι και της κόρης τους, Σίλβια Παντσέρι. Συνολικά, πρόκειται για 247.000 ευρώ που κατασχέθηκαν από την εισαγγελία του Μπέργκαμο, ύστερα από σχετικό αίτημα των βελγικών αρχών. Η θέση των συνηγόρων υπεράσπισης της οικογένειας Παντσέρι, ότι το αίτημα και η απόφαση κατάσχεσης παρουσίαζαν προβλήματα σε σχέση με τη διαδικασία που επιλέχθηκε, δεν έγινε δεκτή. Το εφετείο της Μπρέσια είχε απορρίψει, πριν από λίγες ημέρες, το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης της κόρης του Παντσέρι για άρση του κάτ’ οίκον περιορισμού της. Το εφετείο αποφάνθηκε ότι η 38χρονη δικηγόρος πρέπει να παραμείνει υπό περιορισμό, εν αναμονή της απόφασης η οποία αναμένεται να ληφθεί στις 16 Ιανουαρίου, σχετικά με το αίτημα έκδοσής της, που έχει υποβληθεί από τις βελγικές Αρχές. Ειδήσεις σήμερα:Πέθανε ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος Ελληνοτουρκικά: Φρούριο η Κρήτη μετά τις απειλές του Καλίν για τα 12 μίλια Προκαλεί το Spectator: Αν η Ελλάδα πάρει τα Γλυπτά του Παρθενώνα δεν θα τα επιστρέψει ποτέ

