Οι εκτιμήσεις της για τις επιμέρους χώρες ακροβατούν στα όρια της ύφεσης για πολλές οικονομίες, καθώς ο αντίκτυπος των αυξήσεων των επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών εντείνεται, ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζεται και οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου παραπαίουν.

Οι μεγάλες επιβραδύνσεις στις προηγμένες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης της απότομης μείωσης των προβλέψεών της για ανάπτυξη μόλις 0,5% τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για την ευρωζώνη, θα μπορούσαν είναι ένα προμήνυμα μιας νέας παγκόσμιας ύφεσης, σε ένα διάστημα μικρότερο των 3 χρόνων από την τελευταία ύφεση, που προκλήθηκε λόγω πανδημίας. «Δεδομένων των εύθραυστων οικονομικών συνθηκών, οποιαδήποτε νέα δυσμενής εξέλιξη – όπως ο υψηλότερος του αναμενόμενου πληθωρισμός, οι απότομες αυξήσεις των επιτοκίων για τον περιορισμό του, η αναζωπύρωση της πανδημίας ή η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων – θα μπορούσε να ωθήσει την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση» σχολιάζει.

A sharp, long-lasting slowdown is expected to hit developing countries this year. The global economy is projected to grow by just 1.7% in 2023. #WBGEP2023

