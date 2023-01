Αντώνης Σαμαράς για θάνατο τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Οι Δημοκρατίες δεν αποσιωπούν το παρελθόν τους «Ο θάνατος του τελευταίου βασιλιά της Ελλάδας δεν είναι – ούτε μπορεί να είναι – πολιτική» σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός Δήλωση για τον θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης (10/1) εξέδωσε το πρωί της Πέμπτης (12/1) ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «οι Δημοκρατίες δεν αποσιωπούν το παρελθόν τους». Όπως αναφέρει ο Αντώνης Σαμαράς «ο θάνατος του τελευταίου βασιλιά της Ελλάδας δεν είναι – ούτε μπορεί να είναι – πολιτική» συμπληρώνοντας ότι «δεν κλείνει κανένα “πολιτικό κεφάλαιο” – αυτό έχει κλείσει εδώ και 49 χρόνια. Ούτε μπορεί ούτε πρέπει να διχάζει. Πολύ περισσότερο που ο ίδιος είχε αποδεχθεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, και δεν δημιούργησε κανένα πολιτικό πρόβλημα». Η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά για τον θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου Ο τέως βασιλεύς της Ελλάδος Κωνσταντίνος έφυγε από τη ζωή. Είναι ιερή – και μακροχρόνια παράδοση των Ελλήνων – μπροστά στο θάνατο ενός ανθρώπου να στέκονται με σεβασμό. Κι αυτό πέρα από Ελληνική είναι και παγκόσμια παράδοση Πολιτισμού. Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για ένα άνθρωπο που υπήρξε ο συνταγματικός Ανώτατος άρχων της χώρας και αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ υπήρξε και Ολυμπιονίκης που τίμησε τα ελληνικά χρώματα διεθνώς. Οι Έλληνες με δημοψήφισμα έβαλαν τέλος στο θεσμό της Βασιλείας – ήδη από το 1974. Ο ελληνικός λαός τον έκρινε από τότε. Η Ιστορία θα τον κρίνει κι αυτή… Ο θάνατος του τελευταίου βασιλιά της Ελλάδας δεν είναι – ούτε μπορεί να είναι – πολιτική είδηση. Δεν κλείνει κανένα “πολιτικό κεφάλαιο” – αυτό έχει κλείσει εδώ και 49 χρόνια. Ούτε μπορεί ούτε πρέπει να διχάζει. Πολύ περισσότερο που ο ίδιος είχε αποδεχθεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, και δεν δημιούργησε κανένα πολιτικό πρόβλημα. Ο θάνατος ενός πρώην Ανώτατου Άρχοντα όμως – πέρα από την ανθρώπινη πλευρά – έχει συμβολική σημασία. Δείχνει το πώς οι Έλληνες στέκονται απέναντι στην Ιστορία τους. Οι Δημοκρατίες δεν αποσιωπούν το παρελθόν τους. Μόνο τα αυταρχικά καθεστώτα συνηθίζουν να “σβήνουν φωτογραφίες” και σελίδες ολόκληρες… Η Δημοκρατία είχε πει κάποτε ο Μιτεράν είναι, τελικά, η διαχείριση των συμβόλων. Και η Δημοκρατία στην Ελλάδα δεν κινδυνεύει. Σε κάθε τέτοιο θλιβερό γεγονός, δίνουμε εξετάσεις ανθρωπιάς και Πολιτισμού. Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου προς την οικογένειά του. Ειδήσεις σήμερα: Survivor All Star: Αποχώρησε ο Περικλής Κονδυλάτος, νέα ήττα για τους Μαχητές – Δείτε βίντεο Ποιοι επίσημοι θα δώσουν το «παρών» στην κηδεία του Κωνσταντίνου τη Δευτέρα Βίντεο: Η στιγμή της ισχυρής έκρηξης στο Μαρούσι – Έβαλαν δυναμίτιδα BEST OF NETWORK 12.01.2023, 10:21 12.01.2023, 08:04 11.01.2023, 15:56 12.01.2023, 09:54 12.01.2023, 09:53 11.01.2023, 12:30

