Μηταράκης: Πρωτοβουλία στήριξης από Ελλάδα σε Βουλγαρία – Ρουμανία να ενταχθούν στη ζώνη Σένγκεν «Η διεύρυνση αυτή θα έχει άμεσα οφέλη και για την Ελλάδα, καθώς θα ενωθούμε πλέον οδικά, εντός ζώνης Σένγκεν, με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε ο υπουργός Πρωτοβουλία στήριξης της αίτησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας να ενταχθούν στη ζώνη Σένγκεν αναλαμβάνει η Ελλάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως σημειώνεται, «η διεύρυνση αυτή θα έχει άμεσα οφέλη και για την Ελλάδα, καθώς θα ενωθούμε πλέον οδικά, εντός ζώνης Σένγκεν, με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Για την πρωτοβουλία αυτή η Ελλάδα είναι σε επικοινωνία με την σουηδική προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφέρεται ότι Βουλγαρία και Ρουμανία προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2005 και το 2011 ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις διαδικασίες αξιολόγησης για την ένταξή τους στο χώρο Σένγκεν, γεγονός που επικυρώθηκε με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων της 9ης Ιουνίου 2011. Έκτοτε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επανειλημμένα διατυπώσει την άποψη ότι οι δύο χώρες είναι έτοιμες να ενταχθούν στο χώρο Σένγκεν χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Το θέμα αυτό, όπως επίσης και η πλήρης ένταξη της Κροατίας στο χώρο Σένγκεν, συζητήθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ της 8ης Δεκεμβρίου 2022. Ενώ, όμως, η αίτηση της Κροατίας έγινε ομόφωνα δεκτή, οι αιτήσεις Βουλγαρίας και Ρουμανίας δεν έγιναν δεκτές λόγω αντιρρήσεων δύο χωρών (Αυστρία και Ολλανδία). Η Ελλάδα στηρίζει την ένταξη Βουλγαρίας και Ρουμανίας, καθώς θα συμβάλει στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας, μέσω χερσαίας σύνδεσης με τον χώρο Σένγκεν και στην ενίσχυση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αυστρία και έγινε δεκτός σήμερα στη Βιέννη από τον Αυστριακό Καγκελάριο, Καρλ Νεχάμερ, ενώ χθες συναντήθηκε με τον υπουργό Εσωτερικών, Γκέρχαρντ Κάρνερ. Σε δήλωσή του ο κ. Μηταράκης τονίζει: «Η Ελλάδα αναλαμβάνει πρωτοβουλία στήριξης της αίτησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας να ενταχθούν στην Ζώνη Σέγκεν. Η διεύρυνση αυτή θα έχει άμεσα οφέλη και για την Ελλάδα, ενωμένη πλέον οδικά με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συναντήθηκα εδώ στη Βιέννη με τον Αυστριακό καγκελάριο, Καρλ Νεχάμερ, και τον υπουργό Εσωτερικών, Γκέρχαρντ Κάρνερ, και την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφθώ τη Σόφια και το Βουκουρέστι. Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν, ειδικά ζητήματα που αφορούν το μεταναστευτικό, την προστασία των εξωτερικών μας συνόρων, θέμα για το οποίο απαιτείται πιο συντονισμένη, αλλά και πιο αυστηρή ευρωπαϊκή πολιτική». Ειδήσεις σήμερα: Ποιοι επίσημοι θα δώσουν το «παρών» στην κηδεία του Κωνσταντίνου τη ΔευτέραΓνωμοδότηση Ντογιάκου: Συνέχεια στις πολιτικές και νομικές συγκρούσεις για τις παρακολουθήσεις Βόμβα σε σύνδεσμο του Παναθηναϊκού στην Αναβρύτων στο Μαρούσι BEST OF NETWORK 12.01.2023, 11:00 12.01.2023, 11:50 11.01.2023, 15:56 12.01.2023, 09:54 12.01.2023, 09:53 11.01.2023, 12:30

