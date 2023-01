Ομιλία Οικονόμου στη Λαμία: «Πετύχαμε πολλά και σπουδαία για την Ελλάδα» Σε αυτά τα τέσσερα χρόνια η χώρα μας έγινε καταλύτης των λύσεων σε μία σειρά από παγκόσμια προβλήματα ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Την προεκλογική του προσπάθεια στη Φθιώτιδα ξεκίνησε σήμερα το απόγευμα ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος και βουλευτής Φθιώτιδας, Γιάννης Οικονόμου σε ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση στη Λαμία. Στο Δημοτικό Θέατρο της Λαμίας ο Γιάννης Οικονόμου είχε την ευκαιρία να αναλύσει παρεμβάσεις σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο αλλά και τοπικό, που έγιναν μέχρι σήμερα, αλλά συγχρόνως προσδιόρισε τους στόχους του επόμενου διαστήματος, στο χρόνο που διανύουμε και κυρίως «τους στόχους της νέας τετραετίας», όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Ο κ. Οικονόμου έκανε συγκεκριμένη αναφορά στη μεγάλη συμμετοχή που υπήρχε μέσα και έξω από το Δημοτικό Θέατρο της Λαμίας υπογραμμίζοντας ότι «είναι ο προάγγελος για μία νέα μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας». Επιχείρησε έναν απολογισμό τόσο του κυβερνητικού όσο και του προσωπικού του έργου στο διάστημα των προηγούμενων 4 χρονών και μάλιστα προσδιόρισε ότι «αυτή η προσπάθεια εξαντλήθηκε μέσα στη “θύελλα”, όπως είπε, που γνώρισε ο πλανήτης», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο τιμόνι της κυβέρνησης. «Η εμπιστοσύνη σας και η αγάπη σας με έχει στηρίξει σε όλη μου τη διαδρομή στα κοινά» υπογράμμισε, για να συμπληρώσει ότι «μου δώσατε δύναμη και ευθύνη να συμμετέχω ενεργά στην προσπάθεια να προστατεύσουμε και να προάγουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, το επίπεδο της ζωής σας και την πατρογονική μας για τη Φθιώτιδα». Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος προσδιόρισε ότι «η πολιτική δεν είναι επικοινωνιακά κόλπα, δεν είναι φωτογραφίες και εμφανίσεις σε γκαλά, δεν είναι τηλεοπτικές κοκορομαχίες, δεν είναι εξυπηρέτηση παραγόντων, δεν είναι εκδούλευση στους «δικούς μας» και αδιαφορία για τους υπόλοιπους. Δεν είναι η μεταπολεμική, όπως τη χαρακτήρισε, προσπάθεια ορισμένων που εκλαμβάνουν τους εαυτούς τους σαν φωστήρες, να επιβάλλουν τη βούληση τους στο λαό, χωρίς να περάσουν από τα κανάλια της λαϊκής ετυμηγορίας και χωρίς να λάβουν λαϊκή νομιμοποίηση». Ο κ. Οικονόμου κατά τη διάρκεια της ομιλίας του έκανε μια αναδρομή στα γεγονότα από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τώρα τονίζοντας πώς «η Νέα Δημοκρατία παρέλαβε μία κοινωνία και ένα κράτος καθημαγμένο από την δεκαετή κρίση των μνημονίων και την τυχοδιωκτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ», όπως είπε, χαρακτηρίζοντάς την Ελλάδα «ταλαιπωρημένη, ανοργάνωτη, στοχοποιημένη βάναυσα και ανυπόληπτη στο διεθνές γίγνεσθαι», κατηγορώντας παράλληλα τον ΣΥΡΙΖΑ για «ασυγχώρητο ερασιτεχνισμό και καιροσκοπισμό» και όπως είπε «βρεθήκαμε ένα βήμα από το να περιπέσει οριστικά στο επίπεδο των χωρών του τρίτου κόσμου». Απαριθμώντας τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης της ΝΔ, ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε πως «υπήρξε συστηματική ανάλυση των δεδομένων με γνώση της διεθνούς και εγχώριας πραγματικότητας, με τεχνογνωσία επαγγελματισμό και πραγματισμό», όπως είπε, για να συμπληρώσει πως «αυτή η προετοιμασία απέδωσε την ανταπόκριση που υπήρξε από την πλευρά της κυβέρνησης και μάλιστα άμεσα, τόσο την προσπάθεια εισβολής στον Έβρο, την πανδημία, την κλιματική κρίση, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή και επισιτιστική ακρίβεια». Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις συνθήκες που διαμορφώνονται σήμερα υπογράμμισε με νόημα ότι «δεν έρχομαι ενώπιόν σας να ωραιοποιήσω την κατάσταση και να ισχυριστώ ότι όλα είναι καλά γιατί δεν είναι» όπως είπε, καταθέτοντας την «κατανόηση του για τη δυσκολία της μέσης ελληνικής οικογένειας που εργάζεται σκληρά για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες μόρφωσης των παιδιών της, στα φροντιστήρια, τις ξένες γλώσσες, στα ενοίκια και τις σπουδές στα πανεπιστήμια» όπως τόνισε με έμφαση και έκανε ιδιαίτερα λόγο για την «σωρευτική κόπωση και την ψυχολογική πίεση από τις αλλεπάλληλες κρίσεις που δοκιμάζεται ο τόπος μας τα τελευταία 10 χρόνια». Υπογράμμισε «την προσπάθεια που καταβλήθηκε και καταβάλλεται από την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό για να μετατρέπεται σε μέρισμα στήριξης της κοινωνίας οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο περιθώριο υπάρχει». Έκανε αναφορές στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, τους αγρότες, την προσπάθεια ενίσχυσης σε καύσιμα, λιπάσματα και ζωοτροφές, στις προσπάθειες να μετριαστούν οι επιπτώσεις στο νοικοκυριό με τους οικιακούς λογαριασμούς της ηλεκτρικής ενέργειας, που είπε πως «έπαψαν εδώ και μήνες να είναι εφιάλτης», τονίζοντας ότι «αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα με στοχευμένες παροχές στους πιο ευάλωτους όσο και με κινήσεις με μεγαλύτερη περίμετρο που προσπαθούμε να μετριάσουμε το αποτύπωμα της ακρίβειας». Αναφερόμενος στα μεγάλα θέματα που απασχόλησαν και απασχολούν την περιοχή μας σε σχέση με τα γεωπολιτικά σημείωσε πως «η Ελλάδα από μέρος του προβλήματος έγινε ο καταλύτης των λύσεων σε μία σειρά από παγκόσμια προβλήματα της εποχής μας» όπως χαρακτηριστικά είπε. Ανάμεσα σε αυτά υπογράμμισε τις συμμαχίες με ΗΠΑ και Γαλλία, που «θωρακίζουν επιπλέον την πατρίδα και τα εθνικά μας Δίκαια», όπως τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο εξοπλιστικό πρόγραμμα που «είναι το μεγαλύτερο εδώ και δεκαετίες» και παράλληλα σημείωσε και το μεταναστευτικό λέγοντας ότι «τακτοποιήσαμε το χάος στο μεταναστευτικό». Για τα Ελληνοτουρκικά τόνισε πως «η Ελλάδα έχοντας απέναντι έναν αναθεωρητικό γείτονα είναι μία χώρα ισχυρή που ούτε απειλείται, ούτε εκφοβίζεται και αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας αυθεντικά πατριωτικής πολιτικής που έχει τη σφραγίδα της παράταξής μας και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη». Ο κ. Οικονόμου έκανε αναφορά στη Φθιώτιδα τονίζοντας ότι «οφείλουμε να κάνουμε ορισμένες ειλικρινείς παραδοχές», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο αναπτυξιακό και επενδυτικό κενό υπερδεκαετίας, όπως είπε, και προσδιόρισε ότι «μαραζώνουν αναξιοποίητοι πολύτιμοι αναπτυξιακοί πόλοι της περιοχής που οδηγούν σε δημογραφική συρρίκνωση» τονίζοντας πως «η Φθιώτιδα δεν αντιμετωπίζει απλά δημογραφικό πρόβλημα αλλά δημογραφική κρίση». Ο Γιάννης Οικονόμου υπογράμμισε ότι «όσα πετύχαμε ήταν σημαντικά και σπουδαία αλλά πάντοτε τα περισσότερα και τα καλύτερα είναι αυτά που έχουμε μπροστά μας» κάνοντας ιδιαίτερες αναφορές στη στόχευση της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία «με ισχυρή κυβέρνηση» όπως είπε «θα μπορέσει να αυξήσει τους μισθούς έτσι ώστε να συγκλίνουμε στα επίπεδα των ισχυρότερων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Έλληνας να υπερβεί οριστικά την μειονεξία που δημιούργησε η μακρά περίοδος των μνημονίων στο βιοτικό του επίπεδο». Ο κ. Οικονόμου επιτέθηκε στην αντιπολίτευση και κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας πως «παραμένει εγκλωβισμένος σε ιδέες που χρεοκόπησαν τον περασμένο αιώνα και διαλύθηκαν στο κενό» και ότι «δεν θέλει και δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις διεθνείς εξελίξεις». Κατηγόρησε συνολικά την αντιπολίτευση αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ ότι «προσπαθούν να διασπείρουν φόβο στην κοινωνία και την αδράνεια» και απέδωσε στον ΣΥΡΙΖΑ την πρόθεση να επιβάλλει στην Ελλάδα έναν «τραμπισμό αλλά Γκρέκα». Ο Γιάννης Οικονόμου κάνοντας συνεχώς αναφορές και στον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Καραμανλή, στο τέλος της ομιλίας του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις επόμενες εκλογές και την απλή αναλογική. Χαρακτήρισε την υπερψήφιση της απλής αναλογικής από τον ΣΥΡΙΖΑ ως τυχοδιωκτική και μάλιστα προσδιόρισε ότι «πρόκειται για μία βόμβα στα θεμέλια της πολιτικής σταθερότητας η οποία μπορεί να απενεργοποιηθεί με έναν μόνο τρόπο», όπως είπε, και συμπλήρωσε ότι «αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα των καιρών, ο καθένας να εκφράσει εμφατικά τη βούλησή του στην πρώτη κιόλας κάλπη ώστε η δεύτερη να ακολουθήσει για να εδραιώσει και να διευρύνει την ισχύ της απόφασης». Μάλιστα κλείνοντας έκανε ιδιαίτερη έκκληση «να αγνοηθούν όλα εκείνα τα οποία θα ακουστούν το επόμενο διάστημα, ότι δήθεν είναι μία ευκαιρία να σταλεί ένα μήνυμα στην κυβέρνηση». Κάλεσε μάλιστα όλα αυτά να απομονωθούν πολύ γρήγορα και μάλιστα σημείωσε ότι «μην κάνετε το λάθος να τους ακούσετε. Αυτά που κρίνονται είναι μεγαλύτερα και σπουδαιότερα από μία πρόσκαιρη πικρία ή από την απογοήτευση για κάποιες επιμέρους αστοχίες. Στην κάλπη ψηφίζουμε για την πατρίδα και αυτούς που αγαπάμε». - ΜΠΕ – LamiaReport.gr Ειδήσεις σήμερα: Πέθανε ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Ετοιμάζουν τους βασιλικούς τάφους στο Τατόι – Δείτε φωτογραφίες Λιβύη: Ο υπουργός Πετρελαίου απορρίπτει το τουρκολιβυκό μνημόνιο και «αδειάζει» τον Ερντογάν για τα 12 μίλια Qatargate – Le Soir: Τα πακέτα με τα €700.000 που είχε κρύψει ο Παντσέρι στο σπίτι του BEST OF NETWORK 11.01.2023, 18:15 11.01.2023, 08:05 11.01.2023, 15:56 11.01.2023, 21:58 11.01.2023, 22:00 11.01.2023, 16:00

