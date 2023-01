Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το επεισόδιο στο Φαρμακονήσι: Η εδαφική κυριαρχία των κρατών πρέπει να είναι σεβαστή

Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να είναι σεβαστές και να προστατεύονται, υπογραμμίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό που σημειώθηκε στο Φαρμακονήσι όπου σκάφος του Λιμενικού Σώματος δέχτηκε παρενόχληση από τουρκική ακταιωρό. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ανάγκη να σεβαστεί η Τουρκία τα χωρικά ύδατα των νησιών που βρίσκονται στο ανατολικό Αιγαίο, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών επανέλαβε τη πάγια αμερικανική θέση που καλεί όλα τα μέρη να απέχουν από ενέργειες που ενέχουν τον κίνδυνο να αυξήσουν τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «δεν υπάρχει αλλαγή στη μακροχρόνια θέση των ΗΠΑ. Πιστεύουμε ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να είναι σεβαστές και να προστατεύονται. Ως θέση αρχής, ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη να επιλύουν τα ζητήματα θαλάσσιας οριοθέτησης ειρηνικά σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Ενώ γενικά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν παίρνουν θέση για τις διαφορές στα θαλάσσια σύνορα άλλων κρατών, καλούμε όλα τα μέρη να απέχουν από όλες τις ενέργειες που ενέχουν τον κίνδυνο να αυξήσουν τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους συμμάχους και τους εταίρους μας να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματικό τρόπο. Προτρέπουμε όλους τους συμμάχους μας να αποφύγουν τις απειλές και την προκλητική ρητορική που μόνο θα αυξήσουν την ένταση και δεν θα βοηθήσουν κανέναν». Δένδιας προς Άγκυρα μετά την επιστολή σε Μπορέλ: Η ανοχή στις προκλήσεις τελειώνει Το ζήτημα των αλιευτικών δικαιωμάτων δεν είναι ζήτημα μόνο των χωρών, είναι κυρίως ευρωπαϊκό και έχουμε υποχρέωση να ενημερώσουμε την ΕΕ για μια πρακτική η οποία προσβάλλει το ευρωπαϊκό κεκτημένο, είχε τονίσει, πριν από λίγες ώρες, σε δήλωσή του ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας για την επιστολή του στον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, σχετικά με την παράνομη δραστηριότητα τουρκικών αλιευτικών. «Κατ’ αρχήν, περιέγραψα στην επιστολή στον Ζοζέπ Μπορέλ μια πραγματική κατάσταση. Και επειδή το ζήτημα των αλιευτικών δικαιωμάτων δεν είναι ζήτημα μόνο των χωρών, είναι κυρίως ευρωπαϊκό ζήτημα, θεώρησα ότι έχουμε υποχρέωση να ενημερώσουμε την ΕΕ για μια πρακτική, η οποία δημιουργεί προβλήματα στην Ελλάδα, αλλά βλάπτει συνολικά και το ευρωπαϊκό περιβάλλον και προσβάλλει το ευρωπαϊκό κεκτημένο» είχε αναφέρει συγκεκριμένα ο Νίκος Δένδιας. Επίσης, αναδεικνύοντας τη σημασία της επιστολής, υπογάμμισε πως μπορεί να λειτουργήσει προς την πλευρά της Τουρκίας, σαν ένα σημάδι ότι η ανοχή ορισμένων πραγμάτων προσεγγίζει το τέλος της. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στην επιστολή του, ο υπουργός Εξωτερικών αναφερόταν στο επεισόδιο που έλαβε χώρα στις 5 Ιανουαρίου, «κατά το οποίο περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ εκτελούσε διατεταγμένη υπηρεσία προς αναγνώριση τριών τουρκικών αλιευτικών σκαφών που αλίευαν στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά του Φαρμακονησίου, εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, δέχθηκε παρενόχληση από τουρκική ακταιωρό». «H εν λόγω επαναλαμβανόμενη τουρκική πρακτική δημιουργεί επικίνδυνο περιβάλλον ασφαλείας και αυξάνει την πιθανότητα ‘ατυχήματος’, το οποίο θα μπορούσε να εργαλειοποιηθεί από την ‘Αγκυρα προκειμένου να κλιμακωθεί η ένταση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία», ανέφερε ο κ. Δένδιας σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Επιπλέον, στην επιστολή καταγραφόταν «η αποφυγή συνεργασίας και η συχνά επιθετική στάση από πλευράς Τούρκων αλιέων, όχι μόνον εναντίον σκαφών του Λιμενικού Σώματος, αλλά και εναντίον ελληνικών αλιευτικών σκαφών, στάση που στρέφεται κατά των νόμιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων Ελλήνων αλιέων». «Είναι εύκολα αντιληπτό» σημείωνε ο κ. Δένδιας «ποιες θα είναι οι συνέπειες μια τέτοιας εξέλιξης για την ευρύτερη περιοχή, αλλά και για τις ευρωτουρκικές σχέσεις». Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, αναφερόταν στη συνέχεια, στην επιθετική ρητορική Τούρκων αξιωματούχων «οι οποίοι σε σχεδόν καθημερινή βάση εκτοξεύουν, απρόκλητα, απειλές κατά της Ελλάδας». «Σε συνδυασμό με τα περιστατικά αμφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, είναι πασιφανές ότι η Τουρκία, με την Παράνομη Λαθραία και ‘Αναρχη (ΠΛΑ) αλιεία, προσθέτει ένα ακόμη μέσο για την υλοποίηση της αναθεωρητικής της πολιτικής και την αμφισβήτηση του status quo της περιοχής» αναφερόταν στην επιστολή. Με αφορμή και το εν λόγω επεισόδιο, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ο κ. Δένδιας τόνισε την ανάγκη, «η ΕΕ, εφόσον η Τουρκία συνεχίσει την ανωτέρω πρακτική, να λάβει μέτρα τα οποία θα επιβάλλουν οικονομικό κόστος στην Τουρκία και ζητάει την εφαρμογή του Κανονισμού (1005/2008) για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας, ο οποίος προβλέπει ότι εάν δεν συμμορφώνεται μια τρίτη χώρα, χαρακτηρίζεται ως ‘μη συνεργαζόμενη’ και μπορούν να απαγορευθούν τα προϊόντα αλιείας στην αγορά της ΕΕ». Μια τέτοια αντίδραση από πλευράς ΕΕ, κατά τον κ. Δένδια, «θα αποστείλει ηχηρό μήνυμα στην ‘Αγκυρα και θα αποδείξει εμπράκτως την αλληλεγγύη της ΕΕ προς ένα κράτος-μέλος της, το οποίο σε σχεδόν καθημερινή βάση αντιμετωπίζει αμφισβήτηση της κυριαρχίας του και απειλές πολέμου». Σημειώνεται πως ο Νίκος Δένδιας απέστειλε, την Τρίτη, την επιστολή προς τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, και την κοινοποίησε προς τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, καθώς και στον επίτροπο για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία, Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους. Ειδήσεις σήμερα: Κορωνοϊός: Εντοπίστηκε στην Ελλάδα η υποπαραλλαγή της Όμικρον «Κράκεν» – Έξι κρούσματα Το Ινστιτούτο της απάτης: «Αντί να αδυνατίσω, έκανα δύο απόπειρες αυτοκτονίας» Δικαστικό θρίλερ με ζευγάρι γυναικών για την επιμέλεια της 9χρονης κόρης τους

