Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: «Νεύμα» Μητσοτάκη στους κεντρώους Τι θα κάνουν υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ με την κηδεία – Το παρασκήνιο των αποφάσεων Γιώργος Ευγενίδης 12.01.2023, 09:01 Με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς ιδιαίτερη αμφιταλάντευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τελείωσε χθες μέσα σε λίγη ώρα το σκέλος που αφορούσε την κυβέρνηση ως προς την ταφή και την εξόδιο ακολουθία για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο που θα λάβει χώρα την ερχόμενη Δευτέρα στη Μητρόπολη Αθηνών. Τα δύο βασικά αιτήματα που είχαν διαμηνυθεί από τους γιους του Κωνσταντίνου στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν να γίνει η κηδεία με τιμές αρχηγού κράτους, αλλά και να υπάρξει λαϊκό προσκύνημα, ως φόρος τιμής στον πατέρα τους. Η κυβέρνηση δεν απεδέχθη κανένα. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε εξ αρχής σε συνομιλητές του ότι κηδεία με τιμές αρχηγού κράτους δεν θα μπορούσε να γίνει, αφ’ ης στιγμής που το πολιτειακό ζήτημα έχει ξεκαθαρίσει από το 1974. Ως προς το προσκύνημα, η κυβέρνηση αντέτεινε ότι, εφόσον η οικογένεια έχει έρθει σε συνεννόηση με την Αρχιεπισκοπή για τη Μητρόπολη, δεν θα μπορούσε να υπάρξει ένα εκτεταμένο προσκύνημα. Λίγο μετά τις 10:30 και αφού περαιώθηκε μέσα σε μισή ώρα η διϋπουργική σύσκεψη για το θέμα, στο γραφείο του Γιώργου Γεραπετρίτη βρέθηκαν οι τρεις γιοι του Κωνσταντίνου, Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος. Εκεί άκουσαν ως τετελεσμένες τις αποφάσεις της κυβέρνησης, οι οποίες, βεβαίως, δεν τους ευχαρίστησαν, αν και εξέφρασαν τη διαφωνία τους με ηπιότητα και ευπρέπεια. Βεβαίως, για τη πρώην βασιλική οικογένεια ήταν κρίσιμο να διασφαλιστέι η ταφή στο Τατόι, με τον Κωνσταντίνο να είναι ίσως ο τελευταίος της άλλοτε βασιλικής οικογένειας που θα ταφεί εκεί, καθώς αντίστοιχο δικαίωμα έχει μόνο η σύζυγός του Άννα Μαρία. Όσο για το προσκύνημα, δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς το ενδεχόμενο η σωρός να εκτεθεί για λίγη ώρα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης, πριν την έναρξη της ακολουθίας. Οι γιοι του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Πρώτος ο Παύλος, δεύτερος ο Νικόλαος και στο τέλος ο Φίλιππος Πολιτικά, πάντως, και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν βουλευτές και υπουργοί της ΝΔ που ήταν της άποψης ότι δεν θα ήταν και το… χειρότερο πράγμα στον κόσμο να γίνει μια κηδεία με τιμές αρχηγού κράτους, για να σταλεί μήνυμα μεγαλοψυχίας της πολιτείας, ο κ. Μητσοτάκης δεν αμφιταλαντεύτηκε. Σε μια ευαίσθητη, προεκλογική περίοδο, ο κ. Μητσοτάκης, με μια γρήγορη απόφαση και μια εξαιρετικά προσεκτική δήλωση, έκανε ένα νεύμα προς τους κεντρώους ψηφοφόρους, σε ένα λεπτό ζήτημα, αν σκεφτεί κανείς τις ιστορικές ισορροπίες εντός της ΝΔ. Και στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου, άλλωστε, υπήρξε σχεδόν απόλυτη ομοφωνία για το θέμα. Στο ίδιο μήκος κύματος, δε, και η εκπροσώπηση της κυβέρνησης από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, δηλαδή από μια υπουργό που δεν ανήκει λόγω χαρτοφυλακίου στους λεγόμενους «κορυφαίους». Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος, στο μονοπάτι που οδηγεί στο βασιλικό κοιμητήριο, υποβασταζόμενος από τον γιο του Παύλο Τι θα κάνουν βουλευτές – υπουργοί Η αναγωγή της τελετής στη σφαίρα του ιδιωτικού, πάντως, γεννά ένα ερώτημα τι θα κάνουν βουλευτές και υπουργοί της ΝΔ που ενδεχομένως να θελήσουν να δώσουν το παρών. Από μέρους του Μεγάρου Μαξίμου, αρμόδια πηγή εξηγεί στο thetimes|-.gr ότι δεν υπάρχει απαγορευτικό, την ώρα, δε, που η κυβέρνηση έχει στείλει ξεκάθαρο μήνυμα με τη στάση της επί του ζητήματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν υπουργοί και βουλευτές που στάθμισαν την παρουσία τους. Τη Δευτέρα, πάντως, δύο υπουργοί θα βρίσκονται εκτός συνόρων, σε επίσημες αποστολές: ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης θα βρίσκεται στο Κουβέιτ και ο υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης στη Βουλγαρία. Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης δεν θα δώσει το «παρών», ενώ ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης θα επεξεργαστεί το ζήτημα, χωρίς να έχει αναλάβει κάποια δέσμευση. Εκ μέρους των βουλευτών της ΝΔ, είναι ερωτηματικό αν θα βρεθούν κάποιοι που ενδεχομένως να δώσουν το παρών. Κατά πληροφορίες, παρούσα στη Μητρόπολη θα είναι η ευρωβουλευτής της ΝΔ Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, της οποίας ο τέως Βασιλιάς ήταν νονός. Ειδήσεις σήμερα: Ποιοι επίσημοι θα δώσουν το «παρών» στην κηδεία του Κωνσταντίνου τη Δευτέρα Βίντεο: Η στιγμή της ισχυρής έκρηξης στο Μαρούσι – Έβαλαν δυναμίτιδα «Άγγιξαν» τα triple doubles Γιόκιτς και Σαμπόνις, νίκη για Νικς και Πίστονς Γιώργος Ευγενίδης 12.01.2023, 09:01 BEST OF NETWORK 11.01.2023, 18:15 12.01.2023, 08:04 11.01.2023, 15:56 11.01.2023, 21:58 11.01.2023, 22:00 11.01.2023, 12:30

