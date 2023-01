Τουρκία: «Τα 12 ναυτικά μίλια ανατρέπουν την ισορροπία στο Αιγαίο» λένε στο εθνικό δίκτυο Προκλητικό ρεπορτάζ του TRT που ερμηνεύει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας σύμφωνα με τις μόνιμες επιδιώξεις της Άγκυρας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο Παναγιώτης Σαββίδης 12.01.2023, 08:38 «Τα 12 ν.μ ανατρέπουν την ισορροπία συμφερόντων στο Αιγαίο» αναφέρει προκλητικό ρεπορτάζ του τουρκικού δικτύου TRT, ερμηνεύοντας το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας σύμφωνα με τις μόνιμες επιδιώξεις της Άγκυρα. «Tουρκία και Ελλάδα. Δύο χώρες στις δύο ακτές του Αιγαίου. Προβλήματα τα οποία σέρνονται από τη δεκαετία του 1930, τα οποία επιμηκύνονται λόγω των προκλητικών βημάτων της Ελλάδας. Εξ όσων βλέπω το πιο μεγάλο θέμα είναι στα δικαιώματα κυριαρχίας στον αέρα και στη θάλασσα» αναφέρει ο δημοσιογράφος, μπροστά σε έναν χάρτη με τα νησιά του Αιγαίου, υποστηρίζοντας πως σήμερα η Ελλάδα κατέχει το 40% του θαλάσσιου χώρου που θα αγγίξει το 70% εάν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. «Η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ, θα αλλάξει την ισορροπία συμφερόντων στο Αιγαίο, με τρόπο δυσανάλογο σε βάρος Τουρκίας. Αυτή τη στιγμή λόγω διαφόρων λόγων, τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας καταλαμβάνουν το 40% του Αιγαίου. Σε περίπτωση που τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας επεκταθούν στα 12 μίλια, το ποσοστό αυτό θα φτάσει στο 70%. Σε εκείνη την περίπτωση το μέγεθος των ανοικτών θαλασσών πέφτει από το 51% στο 19%, ενώ τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας θα περιοριστούν σε κάτι λιγότερο από το 10% του Αιγαίου» υποστηρίζει, κατηγορώντας την Αθήνα πως επιχειρεί να εγκλωβίσει την Τουρκία σε μία «στενή θαλάσσια λωρίδα» στην Ανατολική Μεσόγειο. «Η επιμονή της κυβέρνησης της Αθήνας στα 12 ν.μ, όχι μόνο περιορίζει την Τουρκία στο Αιγαίο, αλλά αποτελεί τμήμα μιας προσπάθειας για περιορισμό της Τουρκίας σε μία στενή θαλάσσια λωρίδα στην Ανατολική Μεσόγειο και για στέρηση πόρων. Η προσπάθειά της Ελλάδας να εμποδίσει την έξοδο της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, άρχισε το 2010 με τον εντοπισμό πλούσιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου». Ο δημοσιογράφος του TRT «βλέπει» … «απογοήτευση» στην Ελλάδα για την «εξομάλυνση των σχέσεων της Τουρκίας με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και τη Συρία», αν και κάτι τέτοιο δεν ισχύει, κάνοντας λόγο για «αντιτουρκική» πρωτοβουλία της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο. «Η Ελλάδα αντιλαμβανόμενη πώς έχασε τη δυνατότητα ανάπτυξης μιας αντιτουρκικής πρωτοβουλίας ενάντια στην Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, τώρα με τις συνήθειες που είχε από τον 19ο και 20ο αιώνα, προσπαθεί προκαλώντας την Τουρκία να δημιουργήσει ένα περιβάλλον σύγκρουσης και να ελκύσει στο Αιγαίο ισχυρές χώρες. Αλλά με τα ρεαλιστικά βήματα που έκανε η Τουρκία στην εξωτερική πολιτική, λέει στην Αθήνα πώς πρέπει να ξυπνήσει από τα όνειρά της» καταλήγει το ρεπορτάζ του TRT. Ειδήσεις σήμερα: Survivor All Star: Αποχώρησε ο Περικλής Κονδυλάτος, νέα ήττα για τους Μαχητές – Δείτε βίντεο Ποιοι επίσημοι θα δώσουν το «παρών» στην κηδεία του Κωνσταντίνου τη Δευτέρα Βίντεο: Η στιγμή της ισχυρής έκρηξης στο Μαρούσι – Έβαλαν δυναμίτιδα Παναγιώτης Σαββίδης 12.01.2023, 08:38 BEST OF NETWORK 11.01.2023, 18:15 12.01.2023, 08:04 11.01.2023, 15:56 11.01.2023, 21:58 11.01.2023, 22:00 11.01.2023, 16:00

