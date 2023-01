Δένδιας για Λιβύη: Μια προσωρινή κυβέρνηση δεν μπορεί να σχολιάζει αποφάσεις της Δικαιοσύνης «Κρατήστε μικρό καλάθι για τις πληροφορίες από την Τουρκία» είπε ο Ελληνας ΥΠΕΞ μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Λιβύης που «παγώνει» το δεύτερο τουρκολιβυκό μνημόνιο Σχετικά με τη Λιβύη, μια γενική τοποθέτηση θα ήταν ότι μια προσωρινή κυβέρνηση δεν μπορεί να σχολιάζει αποφάσεις της Δικαιοσύνης, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ερωτηθείς για την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Τρίπολης με την οποία «παγώνει» το δεύτερο τουρκο-λιβυκό «μνημόνιο». Συγκεκριμένα, κληθείς να σχολιάσει δήλωση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ότι επικοινώνησε με τον επικεφαλής της κυβέρνησης της Τρίπολης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπειμπά για την απόφαση του Δικαστηρίου της Τρίπολης και πως φαίνεται να τον καθησυχάζει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για το δεύτερο τουρκολιβυκό «μνημόνιο», ο Νίκος Δένδιας απάντησε: «Κατ’ αρχάς, θα κράταγα πολύ μικρό καλάθι σε ό,τι προέρχεται από την τουρκική πλευρά σαν πληροφορία. Από εκεί και πέρα, όμως, μια γενική τοποθέτηση θα ήταν ότι μια προσωρινή κυβέρνηση, νομίζω, δεν μπορεί να σχολιάζει αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Αυτό τουλάχιστον ισχύει σε όλες τις προηγμένες χώρες. Και, μάλιστα, σε μια υπόθεση η οποία επίσης κρίνεται από ένα Ανώτερο Δικαστήριο». Σχετικά με τη Λιβύη, μία γενική τοποθέτηση θα ήταν ότι μια προσωρινή κυβέρνηση δεν μπορεί να σχολιάζει αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Αυτό τουλάχιστον ισχύει σε όλες τις προηγμένες χώρες (δήλωση στην ΕΡΤ μετά το τέλος της επίσκεψής μου στη #Ghana). pic.twitter.com/TxOtWhGDmv — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 12, 2023 Στη δήλωσή του, που έγινε μετά το πέρας της σημερινής επίσκεψής του στην Γκάνα, ο υπουργός Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία των σχέσεων της Ελλάδας με τη χώρα αυτή της Δυτικής Αφρικής. «Η Γκάνα, γενικά, είναι ένας φυσικός εταίρος της Ελλάδας. Είναι μια χώρα η οποία έχει υπογράψει τη Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας, την UNCLOS, είναι μέλος της Ομάδας των Φίλων της UNCLOS. Είναι μια χώρα η οποία εκφράζει τη σταθερότητα και την αφοσίωση στο Διεθνές Δίκαιο στη Δυτική Αφρική. Μια χώρα που πιστεύει στην προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας όλων των κρατών» σημείωσε ο Νίκος Δένδιας. Επίσης, επισήμανε πως η Γκάνα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2022 – 23 και ανέφερε πως κατά τη συνάντησή του με την Γκανέζα υπουργό Εξωτερικών συζήτησαν για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νίκος Δένδιας στην προώθηση των ελληνικών επενδύσεων στην Γκάνα, αναφέροντας πως «η Δυτική Αφρική είναι ένα παράθυρο εισόδου στην πιο γρήγορα μεγεθυνόμενη οικονομία στον κόσμο, σε μια περιοχή που επίσης έχει την μεγαλύτερη πληθυσμιακή ανάπτυξη». Τέλος, δήλωσε πως η σημερινή επίσκεψη στην Γκάνα ξεκίνησε με ένα συγκινητικό τρόπο, από το ελληνικό σχολείο του Αγίου Νικολάου, στην Τέμα. Η ασφάλεια γύρω από τις θαλάσσιες οδούς και τους ωκεανούς είναι υψίστης σημασίας Τη βούληση της Ελλάδας να προωθήσει ελληνικές επενδύσεις στην Γκάνα, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με την Γκανέζα ομόλογό του Σέρλι Άγιορκορ Μπότσγουεϊ (Shirley Ayorkor Botchwey) στην πρωτεούσα Άκρα, με την οποία ολοκλήρωσε τη δεύτερη επίσκεψή του στη χώρα αυτή της Δυτικής Αφρικής. Μάλιστα, ανέφερε πως η Ελλάδα προσβλέπει στη διοργάνωση ενός φόρουμ για την προώθηση ελληνικών επενδύσεων στην Γκάνα, τονίζοντας παράλληλα την παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ήδη επιχειρηματικά στη χώρα αυτή, όπως του Ομίλου Μυτιληναίου. Γενικότερα, εκδήλωσε το ενδιαφέρον της Ελλάδας για επενδύσεις στην Αφρική, σημειώνοντας: «Η Αφρική είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομικά ήπειρος, η ταχύτερα αναπτυσσόμενα πληθυσμιακά στον κόσμο. Επομένως, χρειάζεται επενδύσεις για να προχωρήσει μπροστά». Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών διατύπωσε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που η Γκάνα είναι σταθερά δεσμευμένη στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχοντας υπογράψει την UNCLOS το 1983. Ιδιαίτερα στάθηκε στη «σταθερή δέσμευση» της Γκάνας για τη δημοκρατία, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση της ειρήνης. Μάλιστα, δήλωσε την ευαρέσκεια του που η Γκάνα είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2022 – 2023, αλλά και ότι υποστηρίζει τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε ευχαριστίες για την υποστήριξή της Γκάνας στην προσπάθειά της Ελλάδας να εκλεγεί ως μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την περίοδο 2025-26. Η ψηφοφορία πραγματοποιείται το 2024, αλλά η έγκαιρη δέσμευση από μια τόσο σημαντική χώρα όπως η Γκάνα, μέλος της Αφρικανικής Ένωσης και της οικονομικής κοινότητας των κρατών της Δυτικής Αφρικής (ECOWAS), έχει τεράστια σημασία για την Ελλάδα, πρόσθεσε. Εστιάζοντας έτι περαιτέρω στις διμερείς σχέσεις, δήλωσε ικανοποιημένος που τα υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών έχουν ήδη υπογράψει Μνημόνιο Συνεννόησης για τις πολιτικές διαβουλεύσεις και τόνισε πως προσβλέπει στην υπογραφή τρίων επιπλέον μνημονίων όταν οι υπηρεσίες των δύο χωρών είναι έτοιμες να το πράξουν. Εν συνεχεία, ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τη βούληση της Ελλάδας να συνεργαστεί με την Γκάνα για την ασφάλεια στον Κόλπο της Γουινέας. Η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο πλοίων στον κόσμο, σημείωσε και ανέφερε ενδεικτικά πως τα μισά από τα σιτηρά που εξάγει η Ουκρανία μεταφέρονται με πλοία ελληνικών συμφερόντων. Υπό αυτό το πρίσμα, υπογράμμισε πως για την Ελλάδα, η ασφάλεια γύρω από τις θαλάσσιες οδούς και τους ωκεανούς του κόσμου είναι υψίστης σημασίας. Μάλιστα, προσκάλεσε την Γκάνα να συμμετάσχει ενεργά στην 9η Διάσκεψη για τον Ωκεανό, που θα διοργανώσει η Ελλάδα το 2024, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην επίσκεψή του στο ελληνικό σχολείο του Αγίου Νικολάου, όπου ξεκίνησε τη σημερινή επίσκεψή του στην Γκάνα, τη δεύτερη περίπου σε ένα χρόνο, καθώς η προηγούμενη είχε πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2021. «Είχα τη μεγάλη χαρά, λίγο πριν έρθω στο υπουργείο, να επισκεφθώ το σχολείο του Αγίου Νικολάου, το οποίο χρηματοδοτείται από ελληνικά φιλανθρωπικά ιδρύματα και ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται επίσης στη Γκάνα» είπε και δεσμεύθηκε να επισκεφτεί ξανά την Γκάνα. Τέλος, απηύθυνε πρόσκληση στην ομόλογό του, υπουργό Εξωτερικών και Περιφερειακής Ολοκλήρωσης της Γκάνας, να επισκεφτεί την Αθήνα το συντομότερο δυνατό. Σημειώνεται πως η Γκάνα ήταν ο δεύτερος σταθμός της περιοδείας του υπουργού Εξωτερικών στη Δυτική Αφρική, η οποία ξεκίνησε την Τετάρτη από την Ακτή του Ελεφαντοστού και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή στην Γκαμπόν. Ειδήσεις σήμερα:Στους 200 οι καλεσμένοι στη Μητρόπολη για τον Κωνσταντίνο – Σε πιο στενό κύκλο η ταφή στο Τατόι Ρομά έστησαν τη «σπείρα της τηλεκάρτας» – Πάνω από €620.000 η λεία σε 63 κλοπές «Βουτιά» θανάτου για 50χρονη στα Τρίκαλα – Δείτε φωτογραφίες BEST OF NETWORK 13.01.2023, 12:00 13.01.2023, 11:12 13.01.2023, 11:30 13.01.2023, 09:40 13.01.2023, 09:43 13.01.2023, 10:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )