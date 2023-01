Δένδιας: Στο τροπικό δάσος του εθνικού δρυμού της Γκαμπόν ο υπουργός Εξωτερικών – Δείτε βίντεο Ολοκλήρωσε την περιοδεία του σε τρεις χώρες της Δυτικής Αφρικής Με την επίσκεψή του στη Λιμπρεβίλ, πρωτεύουσα της Γκαμπόν, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ολοκλήρωσε την περιοδεία του σε τρεις χώρες της Δυτικής Αφρικής, την Ακτή του Ελεφαντοστού, την Γκάνα και την Γκαμπόν. Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών, επισκέφτηκε και το τροπικό δάσος του εθνικού δρυμού της Γκαμπόν -όπου τα δέντρα είναι 500 ετών και ύψους πάνω από 30 μέτρα- μαζί με τον υπουργό Περιβάλλοντος, Λι Γουάιτ και τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Μισέλ Μουσά – Ανταμό. Δείτε το βίντεο Η ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών στο Instagram «Στο τροπικό δάσος του εθνικού δρυμού της #Gabon, με τον υπουργό Περιβάλλοντος, Lee White και τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Michael Moussa-Adamo» έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας στην ανάρτησή του. Ειδήσεις σήμερα: Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Σύσσωμη η οικογένειά του για το τρισάγιο στο Α’ Νεκροταφείο – Δείτε φωτογραφίες Μητσοτάκης: Όσοι φωνάζουν ότι θα έρθουν νύχτα, θα προσγειωθούν απότομα στην πραγματικότητα WSJ: Η κυβέρνηση Μπάιντεν ζητά την έγκριση του Κογκρέσου για πώληση μαχητικών σε Ελλάδα και Τουρκία BEST OF NETWORK 13.01.2023, 14:36 13.01.2023, 19:37 13.01.2023, 10:30 13.01.2023, 21:36 13.01.2023, 21:39 13.01.2023, 15:55

