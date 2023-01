Δημήτρης Αβραμόπουλος: Θέλω να είμαι υποψήφιος στην Α’ Αθήνας «Την εμπειρία και τη γνώση μου την αυτοδιοικητική αλλά και την ευρωπαϊκή θέλω να την προσφέρω στην παράταξη και στην κοινωνία» σχολίασε ο κ. Αβραμόπουλος Στη «μάχη» των εκλογών με τη Νέα Δημοκρατία «πέφτει» και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, όπως ο ίδιος τόνισε την Παρασκευή, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Ο κ. Αβραμόπουλος τόνισε πως θα κατέβει υποψήφιος στην Α’ Αθηνών. «Αγαπώ την Αρκαδία, την ιδιαίτερη πατρίδα μου, παρακολουθώ αυτά που γράφονται για Αρκαδία και Ηλεία, αλλά επιθυμία μου είναι να είμαι υποψήφιος στην Α’ Αθήνας εκεί που είναι η έδρα μου και εκεί που είναι δοκιμασμένη η σχέση μου με την κοινωνία» είπε χαρακτηριστικά. «Την εμπειρία και τη γνώση μου την αυτοδιοικητική αλλά και την ευρωπαϊκή θέλω να την προσφέρω στην παράταξη και στην κοινωνία» πρόσθεσε ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. «Επιθυμία μου να είμαι στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, αλλά αυτό θα το αξιολογήσει και θα το κρίνει ο πρωθυπουργός. Την τελική απόφαση θα την πάρει ο πρωθυπουργός» συμπλήρωσε ο κ. Αβραμόπουλος. Σημειώνεται πως πριν από τη σημερινή ενημέρωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υποψηφιότητά του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, προηγήθηκε σχετική συνεννόηση με το Μέγαρο Μαξίμου. Ειδήσεις σήμερα: Πέντε βασιλείς στην κηδεία Κωνσταντίνου – Παρών και ο Πικραμμένος Αθώωσαν τον αστυνομικό, «παραίτησαν» τις διευθύντριες των φυλακών Κύπρου Η βίλα – παλάτι του Κωνσταντίνου στο Πόρτο Χέλι και η πώλησή της σε Βούλγαρο καναλάρχη BEST OF NETWORK 13.01.2023, 14:36 13.01.2023, 14:41 13.01.2023, 12:45 13.01.2023, 09:40 13.01.2023, 09:43 13.01.2023, 12:40

