Επίσκεψη Δένδια στην Ακτή Ελεφαντοστού: Αφιέρωμα σε μεγάλη εφημερίδα Στο δημοσίευμα τονίζεται πως η Ελλαδα θέλει να ενισχύσει τη συνεργασία της με την αφρικανική χώρα η οποία στηρίζει την υποψηφιότητα της Ελλάδας για μία θέση μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το 2025-2026 Η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στην Ακτή του Ελεφαντοστού και οι συναντήσεις του με τον πρόεδρο της χώρας και τον ομόλογό του κυριαρχούν στη έκδοση της Πέμπτης σε μια από τις μεγαλύτερες γαλλόφωνες εφημερίδας που εκδίδονται στη χώρα της Δυτικής Αφρικής. Η Fraternité Matin (η πρωινή «Αδελφότητα») καταγράφει την είδηση στην πρώτη σελίδα και αφιερώνει δισέλιδο δημοσίευμα για τις συναντήσεις του Νίκου Δένδια με τον πρόεδρο της Ακτής του Ελεφαντοστού Αλασάν Ουαταρά και την υπουργό Εξωτερικών της χώρας Κάντια Κάμαρα. Το πρωτοσέλιδο τονίζει στον τίτλο ότι η Ελλάδα χαιρετίζει την οικονομική ανάπτυξη της Ακτής του Ελεφαντοστού και αναφέρεται στα δύο μνημόνια που υπεγράφησαν: το Μνημόνιο Κατανόησης για Πολιτικές Διαβουλεύσεις και το Μνημόνιο Κατανόησης για τη Συνεργασία στον τομέα της Διπλωματικής Κατάρτισης. Στο δισέλιδο δημοσίευμα παρατίθενται φωτογραφίες του Νίκου Δένδια από τις συναντήσεις του με τον πρόεδρο και την υπουργό Εξωτερικών της χώρας. Στο δημοσίευμα τονίζεται πως η Ελλαδα θέλει να ενισχύσει τη συνεργασία της με την Ακτή του Ελεφαντοστού. Σε ό,τι αφορά το γεύμα που παρέθεσε στον Νίκο Δένδια, η υπουργός Εξωτερικών της Ακτής του Ελεφαντοστού, κατά την πρόποση εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δύο κυβερνήσεις πρόκειται να αποτυπώσουν μια νέα δυναμική στις σχέσεις φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Επισημαίνεται πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Κάντια Κάμαρα κάλεσε τους Έλληνες επιχειρηματίες να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους σε έργα που πραγματοποιούνται στην Ακτή Ελεφαντοστού ενταγμένα στο πρόγραμμα 2021-2025, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη δημιουργίας θέσεων εργασίας για τους νέους. Περαιτέρω, γίνεται ειδική αναφορά στη στήριξη της Ακτής του Ελεφαντοστού στην υποψηφιότητα της Ελλάδας για μία θέση μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-2026. Επίσης, την είδηση της επίσκεψης και της υπογραφής των μνημονίων μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ακτής του Ελεφαντοστού, μεταξύ άλλων, καταγράφει και το ειδησεογραφικό πρακτορείο της χώρας Agence Ivoirienne de Presse. Όπως επισημαίνεται στο τηλεγράφημα, η υπουργός Εξωτερικών της Ακτής του Ελεφαντοστού εξέφρασε την πεποίθηση ότι το σημαντικό βήμα που έγινε με την υπογραφή των δύο μνημονίων θα δώσει μια νέα δυναμική στις σχέσεις φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, προκειμένου ανέβουν στο επίπεδο των τεράστιων δυνατοτήτων με τις οποίες αφθονούν. Ειδήσεις σήμερα: Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Στους 200 οι καλεσμένοι στη Μητρόπολη – Ποιοι θα παραστούν στην κηδεία Συναλλαγές e-banking: Αποζημίωση στα θύματα ηλεκτρονικής απάτης θα δίνουν οι τράπεζες Τροχαίο στη Βούλα: «Δεν πρόλαβα να σταματήσω», υποστηρίζει η οδηγός που παρέσυρε τη 15χρονη BEST OF NETWORK 13.01.2023, 12:00 13.01.2023, 11:12 13.01.2023, 12:45 13.01.2023, 09:40 13.01.2023, 09:43 13.01.2023, 12:40

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )