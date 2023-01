Εύα Καϊλή: «Δεν μπορώ να εξηγήσω τα χρήματα, αλλά το έκανε ο άντρας μου» – Η πρώτη της κατάθεση στον Βέλγο ανακριτή «Συνάντησα δύο φορές τον υπουργό Εργασίας του Κατάρ» φέρεται να παραδέχτηκε στον ανακριτή μετά τη σύλληψή της Όλα όσα υποστήριξε στις βελγικές αρχές κατά την πρώτη της κατάθεση για το Qatargate η Εύα Καϊλή, αμέσως μετά τη σύλληψή της, έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, η Ελληνίδα ευρωβουλευτής, στην κατάθεσή της στις 10 Δεκεμβρίου 2022, προσπάθησε να δικαιολογήσει στον ανακριτή τις κινήσεις της αμέσως μετά τη σύλληψη του συντρόφου της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι της, αλλά και στη βαλίτσα που μετέφερε ο πατέρας της, ενώ παραδέχτηκε δύο συναντήσεις της ίδιας και του Ιταλού συντρόφου της με τον υπουργό Εργασίας του Κατάρ. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η Εύα Καϊλή αναφέρει ότι τηλέφώνησε στον πατέρα της για τη βαλίτσα, λέγοντας ότι άνοιξε τόσο αυτή όσο και το χρηματοκιβώτιο. «Ξέρω ότι κρατούσε κάτι για το παλιό του αφεντικό, τον Παντσέρι, και ίσως και για το τωρινό του αφεντικό, τον Αντρέα Κοτσολίνο» τονίζει, αναφερόμενη στον Φραντσέσκο Τζιόρτζι. Πρώτα προσπάθησα να τηλεφωνήσω στον Παντσέρι, αλλά δεν τον βρήκα, λέει η κυρία Καϊλή, τονίζοντας ότι στη συνέχεια μίλησε με τους ευρωβουλευτές Μαρκ Ταραμπέλα και Μαρί Αρενά, οι οποίοι της είπαν ότι δεν ήξεραν γιατί δεν απαντούσε ο Παντσέρι. Η ίδια εξηγεί ότι ο Ιταλός «εγκέφαλος» του σκανδάλου χρηματισμού από το Κατάρ, όπως έχει χαρακτηριστεί από τις βελγικές αρχές, δεν μιλάει αγγλικά και προτιμάει να επικοινωνεί μαζί του μέσω των φίλων του, γιατί τα δικά της ιταλικά δεν είναι καλά. Ερωτηθείσα για το πώς βρέθηκαν τόσα χρήματα στο σπίτι της, η Εύα Καϊλή απαντά: «Δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά το έκανε ο άντρας μου». Στη συνέχεια περιγράφει τη συνεργασία του Παντσέρι με αφρικανικές χώρες, καθώς και την επικοινωνία που έχει εκείνος με τον Τζιόρτζι, καθώς τον εμπιστεύεται 100%. «Εμπιστευόταν πιο πολύ το διαμέρισμά του (σ.σ. του Τζιόρτζι). Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την ασυλία μου» σημειώνει, ενώ αμέσως μετά ο ανακριτής την ρωτάει γιατί έδωσε τη βαλίτσα στπν πατέρα της. «Στις 10:30 συνέλαβαν τον Φραντσέσκο» απαντά. «Νόμιζα ότι ήταν σε τροχαίο. Δεν ήξερα τίποτα. Μόλις μου είχαν πει ότι ο άντρας μου είχε συλληφθεί και το αυτοκίνητό του κατασχέθηκε. Ο πατέρας μου είχε πάει την κόρη μου μια βόλτα. Του τηλεφώνησα να επιστρέψει αμέσως. Μάζεψα τα πράγματα και τα έβαλα σε μια βαλίτσα. Έβαλα και το μπιμπερό για το μωρό. Πήρα μόνο τα πράγματα του Αντόνιο Παντσέρι. Δεν ήξερα σε ποιον ανήκει το PC και το κινητό τηλέφωνο, αλλά ήταν κοντά στη βαλίτσα κι έστι τα έβαλα μέσα, θεωρώντας ότι ανήκαν στον Παντσέρι. Ο πατέρας μου σε καμία περίπτωση δεν έχει σχέση και αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Ενήργησε με την ιδιότητα του παππού. Δεν γνωρίζει τίποτα. Υποθέτω ότι άνοιξε τη βαλίτσα στο ξενοδοχείο». Στη συνέχεια, ο ανακριτής επικαλείται στοιχεία της έρευνας για τις επαφές του δικτύου Παντσέρι με αξιωματούχους του Κατάρ. Αναφέρει στην Εύα Καϊλή ότι, όπως προκύπτει, η ίδια με τον σύντροφό της έχει πάει δύο φορές σε ένα ξενοδοχείο, στη λεωφόρο Louise Steingenberger, όπου ήρθαν σε επαφή με αντιπροσωπεία από το Κατάρ. Ζητάει να πληροφορηθεί ποιους γνώρισε εκεί η Εύα Καϊλή και ποιος ήταν ο σκοπός των συναντήσεων. «Συνάντησα τον υπουργό Εργασίας του Κατάρ» λέει η Ελληνίδα ευρωβουλευτής και προσθέτει ότι η συζήτηση αφορούσε την επίσκεψη του υπουργού στην Ευρωβουλή. «Ήθελε να κατανοήσει το διαδικαστικό της ψηφοφορίας για τις βίζες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» λέει, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Παντσέρι δεν ήταν μαζί της σε αυτές τις συναντήσεις: «Νομίζω ότι τους γνώρισε, αλλά χωρίς εμένα και είχαν άλλες συζητήσεις». Αμέσως μετά, η Εύα Καϊλή «σκιαγραφεί» στον ανακριτή τη σχέση Παντσέρι- Τζιόρτζι. Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τετάρτης η Εύα Καϊλή έδωσε νεά κατάθεση στον Βέλγο ανακριτή. Παράλληλα, σήμερα αναβλήθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του Φραντσέσκο Τζιόρτζι, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία Βρυξελλών. Η Εύα Καϊλή θα βρεθεί ενώπιον του προδικαστικού συμβουλίου στις 19 Ιανουαρίου, το οποίο θα αποφασίσει αν θα συνεχιστεί ή όχι η προφυλάκισή της. Όλοι οι διάλογοι της πρώτης κατάθεσης Καϊλή «Αφού συνελήφθη ο άντρας μου, πήγα στο γραφείο του. Έψαξα τα πράγματά του για να καταλάβω γιατί συνελήφθη. Βρήκα τον υπολογιστή του και το τηλέφωνό του. Κάλεσα λοιπόν τον πατέρα μου που ήταν με το μωρό. Του ζήτησα να έρθει να πάρει τη βαλίτσα» αναφέρει η ίδια. – Ανακριτής: Ήξερες τι έχει μέσα; Εύα Καϊλή: Άνοιξα τη βαλίτσα. Άνοιξα και το χρηματοκιβώτιο. Ξέρω ότι κρατούσε κάτι για το παλιό του αφεντικό, τον Παντσέρι, και ίσως και το τωρινό του αφεντικό, τον Αντρέα Κοτσολίνο. Πρώτα προσπάθησα να τηλεφωνήσω στον Παντσέρι αλλά δεν τον βρήκα. Μετά προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον Ταραμπέλα και μετά με την Μαρί Αρένα. Απάντησαν ότι δεν ξέρουν γιατί δεν απαντάει ο Πάντσερι. Ο Πάντσερι δεν μιλάει αγγλικά, προτιμώ να επικοινωνώ μαζί του μέσω των φίλων του γιατί τα ιταλικά μου δεν είναι καλά. – Ανακριτής: Πώς εξηγείς ότι βρέθηκαν τέτοια χρηματικά ποσά στο σπίτι σας; Εύα Καϊλή: Δεν μπορώ να εξηγήσω, αλλά το έκανε ο άντρας μου. Ο Αντόνιο Παντσέρι συνεργάζεται πολύ με αφρικανικές χώρες σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καλέι τον Φραντσέσκο όποτε θέλει να κάνει κάτι γι αυτό ή για οτιδήποτε θέλει να μεταφέρει. Τον εμπιστεύεται 100%. Εμπιστευόταν πιο πολύ το διαμέρισμά του. Δεν ξέρω αν είχε να κάνει με την ασυλία μου. – Ανακριτής: Γιατί έδωσες τη βαλίτσα στον πατέρα σου; Εύα Καϊλή: Στις 10:30 συνέλαβαν τον Φραντσέσκο. Νόμιζα ότι ήταν σε τροχαίο. Δεν ήξερα τίποτα. Μόλις μου είχαν πει ότι ο άντρας μου είχε συλληφθεί και το αυτοκίνητό του κατασχέθηκε. Ο πατέρας είχε πάει την κόρη μου βόλτα. Του τηλεφώνησα να επιστρέψει αμέσως. Μάζεψα τα πράγματα και τα έβαλα σε μια βαλίτσα. Έβαλα και μπιμπερό για το μωρό. Πήρα μόνο τα πράγματα του Αντόνιο Παντσέρι. Δεν ήξερα σε ποιον ανήκει το PC και το κινητό τηλέφωνο, αλλά ήταν κοντά στη βαλίτσα και έτσι τα έβαλα μέσα, θεωρώντας ότι ανήκαν στον Παντσέρι. Ο πατέρας μου σε καμία περίπτωση δεν έχει σχέση και η αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Ενήργησε με την ιδιότητα του παππού. Δεν γνωρίζει τίποτα. Υποθέτω ότι άνοιξε τη βαλίτσα στο ξενοδοχείο. – Ανακριτής: Σε αυτόν τον φάκελο υπάρχουν πολλά ανακριτικά στοιχεία για διαφορετικά πρόσωπα. Από αυτά τα στοιχεία, μπορούμε να δούμε ότι πήγατε δύο φορές σε ένα ξενοδοχείο στη λεωφόρο Louise STEINGENBERGER με τον σύντροφό σας. Είδαμε ότι ήρθατε σε επαφή, σ’αυτές τις συναντήσεις, με αντιπροσωπεία από το Κατάρ. Πείτε ποιον γνωρίσατε και ποιος ήταν ο σκοπός αυτών των συναντήσεων; Εύα Καϊλή: Συνάντησα τον υπουργό Εργασίας του Κατάρ που συνήθως μιλάει αραβικά και η μετάφραση γίνεται στα γαλλικά. Ο Φραντσέσκο μετέφρασε από τα γαλλικά στα αγγλικά για μένα. Αφορούσε την επίσκεψη του υπουργού στην Ευρωβουλή. Ήθελε να κατανοήσει το διαδικαστικό της ψηφοφοριας για τις βίζες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Παντσέρι δεν ήταν μαζί μου σε αυτές τις επισκέψεις. Νομίζω ότι τους γνώρισε αλλά χωρίς εμένα και είχαν άλλες συζητήσεις. «Δεν ξέρω τα μυστικά της σχέσης Παντσέρι και Φραντσέσκο, μιλούν ιταλικά ή γαλλικά. Βλέπονται και κάνουν παρέα μαζί αλλά εκτός από το ότι λένε “πώς είσαι;”, δεν μίλησαν ποτέ για κάτι συγκεκριμένο. Πριν από αυτό, δεν σκέφτηκα ποτέ από πού προήλθαν αυτά τα χρήματα. Δεν έλεγξα τον υπολογιστή του ή τα πράγματά του μέχρι χθες. Χθες (9/12) κοίταξα γιατί ήξερα ότι ο Αντόνιο του είχε δώσει ένα χαρτοφύλακα και τώρα ήταν μεγαλύτερος. Ο Αντόνιο ερχόταν για καφέ ακόμα κι όταν δεν ήμουν στο σπίτι. Ο Αντόνιο και ο Φραντσέσκο έχουν πολύ στενή σχέση. Εμπιστεύτηκα τον Φραντσέσκο γιατί ήταν πάντα πολύ προσεκτικός και πολύ ακριβής. Μου είχαν προτείνει δύο ή τρεις φορές πολύ καλύτερα αμειβόμενες δουλειές, αλλά το βασικό κριτήριο για μένα δεν είναι ο μισθός» κατέληξε στην κατάθεσή της η Εύα Καϊλή. 