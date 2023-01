«Η ενίσχυση της ασφάλειας αποτελεί προϋπόθεση για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την ευημερία των πολιτών», επισήμανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, στην παρέμβασή του, στην εκδήλωση για την παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράμματος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή, στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην περιοχή. Ειδικά για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η ενίσχυση της ασφάλειας αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσει να αναδειχθεί η περιοχή σε ενεργειακό κόμβο. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη συμπλήρωσε ότι με βάση αυτήν την προτεραιότητα, η κυβέρνηση κινείται σε δύο άξονες: Την ασφάλεια των συνόρων και την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την ασφάλεια των πολιτών και των υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα. Και πρόσθεσε ότι τα σύνορά μας στον Έβρο είναι απροσπέλαστα επισημαίνοντας ότι η ΕΛ.ΑΣ. αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την παράνομη μετανάστευση. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ολοκλήρωση του Σχεδίου «Ακρίτας» με την κατασκευή του φράχτη στον Έβρο, υπενθυμίζοντας ότι χθες υπεγράφη η πρόσκληση για την κατασκευή ακόμη 35 χλμ του φράχτη από την περιοχή Ψαθάδες έως την Κωρνοφωλιά, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ. Ο υπουργός σημείωσε ότι εντός του Φεβρουαρίου θα αναλάβουν υπηρεσία 250 ακόμη συνοριοφύλακες και θα γίνει η προκήρυξη για την κάλυψη 150 ακόμη θέσεων στις περιοχές Ροδόπης και Καβάλας. Κατά την άφιξή του στην Κομοτηνή, ο κ. Θεοδωρικάκος συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμονα, ο οποίος τον ευχαρίστησε για το διαρκές και έντονο ενδιαφέρον του για τη Θράκη. Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Μητροπολίτη Παντελεήμονα, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η κυβέρνηση εγγυάται την ανάπτυξη της Θράκης και τα σύνορα της χώρας και ανακοίνωσε ότι εντός του 2023 θα ιδρυθεί Γραφείο κατά της ενδοοικογενειακής βίας στην Κομοτηνή, καθώς σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία έχει τα περισσότερα περιστατικά σε σχέση με τους λοιπούς νομούς της Περιφέρειας. Στην παρέμβασή του στην παρουσίαση του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ανέφερε τα εξής: «Είναι η πολλοστή επίσκεψη μου στη Θράκη, κυρίως λόγω του φράχτη στον Έβρο. Αυτή τη φορά είναι ξεχωριστή χαρά και τιμή να μετέχω στο κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον πρωθυπουργό μας Κυριάκο Μητσοτάκη, που κάνει έναν δημιουργικό απολογισμό έργου και 3,5 χρόνια μέσα σε τεράστιες δυσκολίες ταυτόχρονα καταθέτει ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της περιοχής. Όπως πολύ σωστά είπε ο αγαπητός συνάδελφος και φίλος Τάκης Σκέρτσος, η ασφάλεια αποτελεί πρώτιστη κυβερνητική προτεραιότητα, είναι προϋπόθεση για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την ευημερία των πολιτών, την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή. Και σε ό,τι αφορά την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η ασφάλεια είναι προϋπόθεση για να μπορέσει η περιοχή να αναδειχθεί σε διεθνή ενεργειακό κόμβο, όπως ήδη εξελίσσεται και σε μία περιφέρεια που εγγυάται τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των πολιτών με επιταχυνόμενους ρυθμούς. Δύο είναι οι προτεραιότητές μας. Η ασφάλεια των συνόρων και η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και η ασφάλεια των πολιτών και των υποδομών σε όλες τις περιοχές της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ασφάλεια της χώρας ξεκίνα από τα σύνορα εδώ στον Έβρο, τα οποία αποτελούν και σύνορα της Ευρώπης με την Τουρκία. Εδώ τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια, η Ελλάδα αντιμετώπισε με αποφασιστικό και αποτελεσματικό τρόπο, ασύμμετρες απειλές, όπως εκδηλώθηκαν στην πλέον οξεία τους μορφή τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2020, με τις γνωστές κρίσιμες και καθοριστικές αποφάσεις και δράσεις του Πρωθυπουργού και του συνόλου του κρατικού μηχανισμού και μέσα σε αυτόν σε πολύ μεγάλο βαθμό την κινητοποίηση και δράση της Ελληνικής Αστυνομίας. Δυστυχώς όμως, η εργαλειοποίηση αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπων δεν σταμάτησε τότε. Αξιοποιούνται από την γειτονική Τουρκία με ενεργό και διαρκή τρόπο, μέσω συγκεκριμένων κυκλωμάτων. Γι αυτό τώρα, το νέο χρόνο έρχομαι να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι το 2022 η παρουσία και οι περιπολίες των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας θα αυξηθούν. Σε πολλές περιπτώσεις τα μεικτά περίπολα με τον ελληνικό στρατό απέτρεψαν στον Έβρο την παράνομη είσοδο στη χώρα 260.000 παράνομων μεταναστών, ενώ η Ελληνική Αστυνομία συνέλαβε 1.491 διακινητές παράνομων μεταναστών σε ολόκληρη τη χώρα και τους έχει οδηγήσει στην ελληνική δικαιοσύνη. Εφαρμόζουμε το σχέδιο ”Ακρίτας” και με βάση την απόφαση του ΚΥΣΕΑ προχωράμε στην επέκταση του φράχτη, του τεχνητού εμποδίου, σε όλο το μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων, αναβαθμίζουμε τα συστήματα ηλεκτρονικής επιτήρησης, ενισχύουμε το προσωπικό με νέους συνοριοφύλακες. Όπως γνωρίζετε τα προηγούμενα χρόνια ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση 12 χιλιομέτρων προϋφιστάμενου φράχτη και κατασκευάστηκε μετά τον Μάρτιο του 2020 νέο τμήμα 25,5 χιλιομέτρων. Άρα σήμερα υπάρχει συνολικά 37 χιλιόμετρα φράχτης στις περιοχές Καστανιές, Πόρου-Τσιρόζι, Πέταλο και Μαυράγκαθο. Το έργο τότε ήταν ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ και ήδη χθες υπεγράφη η προκήρυξη και η πρόσκληση στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, που είχαν κατασκευάσει το έργο και την προηγούμενη φορά, για να γίνουν τα επόμενα 35 χιλιόμετρα προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, στον κεντρικό Έβρο και συγκεκριμένα στην περιοχή Ψαθάδες του Διδυμοτείχου έως Κορνοφωλιά Σουφλίου. Ταυτοχρόνως, τον Φεβρουάριο αναλαμβάνουν υπηρεσία 250 νέοι συνοριοφύλακες και προχωράμε όπως είχαμε δεσμευτεί άμεσα στην προκήρυξη ακόμη 150 θέσεων συνοριοφυλάκων για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για τις δύο περιοχές που έχουν μείνει δηλαδή τη Ροδόπη και την Καβάλα, για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν. Σημειώνεται ότι, από το 2019 έως το 2022, στη θητεία της παρούσας Κυβέρνησης, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 750 προσλήψεις συνοριοφυλάκων ενώ μετατέθηκαν 171 αστυνομικοί για να ενισχυθούν οι Αστυνομικές Διευθύνσεις που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Ταυτόχρονα, διατέθηκαν 15 εκατομμύρια ευρώ για την επέκταση του αυτοματοποιημένου συστήματος επιτήρησης των συνόρων, 35 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την ενίσχυση της εθνικής ικανότητας έλεγχου των εξωτερικών συνόρων και επίκειται τους επόμενους μήνες η ολοκλήρωση της παραλαβής και 9 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν για την προμήθεια του συστήματος ψηφιακών επικοινωνιών για να καλυφθούν οι ανάγκες Περιφερειακής Ενότητας Έβρου αλλά και του Ανατολικού και Νότιου Αιγαίου. Όλα αυτά καθιστούν τα σύνορα της πατρίδας εδώ στον Έβρο απροσπέλαστα. Ταυτόχρονα ενισχύσαμε τους Ακρίτες μας με 191 νέα οχήματα στην Ορεστιάδα και 184 στην Αλεξανδρούπολη, ενώ κατανεμήθηκαν σε όλη την περιφέρεια της Θράκης άλλα 487 οχήματα Επιτρέψτε μου κύριες και κύριοι να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Ακρίτες μας πολίτες του Έβρου, στους αστυνομικούς μας και στους στρατιώτες μας, που φυλάττουν τα σύνορα της πατρίδας μας. Απευθύνω και ένα κάλεσμα: Να πάψουν κάποιοι να συκοφαντούν αυτά τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας για το έργο τους και να σέβονται και να εκτιμούν όλοι την σπουδαία υπηρεσία τους στο τομέα της ασφάλειας. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι κάνουμε συστηματικές προσπάθειες τόσο εμείς όσο και το Υπουργείο Μεταναστευτική Πολιτικής να διεθνοποιήσουμε τις προσπάθειες και τη δράση μας για την σωστή διαχείριση αυτού το προβλήματος. Στο πλαίσιο αυτό την επόμενη εβδομάδα, το Σάββατο θα επισκεφτούμε το φράχτη με όλους του Βουλευτές Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχουν προσωπική αντίληψη πως συνεχίζεται το πρόβλημα και ποια είναι οι δράσεις μας και έχουμε αναπτύξει στενότερη συνεργασία με τις αρχές της Βουλγαρίας ώστε τα κυκλώματα των σύγχρονων δουλεμπόρων να μην βρίσκουν δίοδο από την Ελλάδα στην γειτονική χώρα. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο πεδίο, αυτό της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας και της ασφάλειας των πολιτών τα δεδομένα στην Γενική Διεύθυνση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δείχνουν ότι το 2022 σε σύγκριση με την περίοδο 2015-2019 έχουμε μείωση κατά 25% της παραβατικότητας που αφορά την μέση οικογένεια μειωθήκαν κατά 25% οι κλοπές και διαρρήξεις. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς 3.650 στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετούν σε 34 Αστυνομικά τμήματα και Τμήματα Ασφαλείας της περιοχής. Έχουν ενισχυθεί και οι υποδομές ολοκληρώθηκαν -συντήρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, του ΑΤ Τυχερού, καθώς και η ανακαίνιση ανακατασκευή του ΠΡΟΚΕΚΑ Ορεστιάδας. Επίσης, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή κτιρίου στέγασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, έργο προϋπολογισμού 8.000.000 ευρώ μέσω ΣΔΙΤ. Ευχαριστούμε θερμά για την εκπληκτική συνεργασία με του Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την έγκριση δαπάνης ύψους 4.500.000 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ξάνθης, Ροδόπης, Ορεστιάδας μέσω του προγράμματος ”Ηλέκτρα” και επίσης 2.000.000 ευρώ για την μελέτη επισκευής αναβάθμισης των κτιρίων στο Διδυμότειχο. Μέσα σε αυτά περιλαμβάνεται και το σκοπευτήριο. Με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλλει στην καθοριστική βελτίωση της εκπαίδευσης των αξιωματικών μας. Θέλω επίσης να σημειώσω κύριε Πρόεδρε, ότι δυστυχώς και σε αυτή τη Περιφέρεια, υπάρχει έξαρση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας. Υπάρχει περίπου υπερδιπλασιασμός των περιστατικών από ότι ίσχυε από την εποχή προ του κορωνοϊού. Γι’ αυτό έχουμε αποφασίσει εδώ στην Κομοτηνή, καθώς εδώ τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα μέσα το 2023 να δημιουργηθεί Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας ενταγμένο στα πρόσθετα 18 Τμήματα που θα δημιουργήσει η ΕΛ.ΑΣ. Τέλος κυρίες και κύριοι, αναμένουμε σημαντική βελτίωση της δράσης της Αστυνομίας καθώς είναι πλέον σε πορεία πλήρους εφαρμογής, 3 κρίσιμες μεταρρυθμίσεις της ΕΛ.ΑΣ. σε όλη τη χώρα. Η ψηφιακή επίδοση των δικογράφων έχει ψηφιστεί από την Κυβέρνησή μας και αναμένουμε σε πολύ λίγες ημέρες απ’ το Υπουργείο Δικαιοσύνης την ολοκλήρωση των διαδικασιών για να τεθεί σε εφαρμογή. Την εφαρμογή εντός διετίας, μεταρρύθμιση η οποία γίνεται από κοινού από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης ώστε οι κρατούμενοι να μπορούν να καταθέτουν μέσω τηλεδιασκέψεων να απελευθερώνουμε δυνάμεις που σήμερα είναι εγκλωβισμένες στην μεταγωγή κατηγορουμένων και μαρτύρων και ασφαλώς στην μεταρρύθμιση για την αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης και την μετατροπή της Σχολής Αξιωματικών σε Ανώτατη Σχολής στα πρότυπα της Σχολής Ευελπίδων της ανώτατης Σχολής των παραγωγικών, ανώτατη παραγωγική σχολή των ενόπλων δυνάμεων της χώρας Κυρίες και Κύριοι σας ευχαριστώ». 