Καλογρίτσας: «Ας κάνουν όσες μηνύσεις θέλουν για να ακούσουν και όσα δεν έχουν ακουστεί» Η αντίδραση του επιχειρηματία στη δήλωση του Νίκου Παππά για τη χθεσινή κατάθεση της Ευθαλίας Διαμαντή Παναγιώτης Τσιμπούκης 13.01.2023, 20:40 O Χρήστος Καλογρίτσας είχε την πολιτική στήριξη της τότε Κυβέρνησης, επισήμανε ο δημοσιογράφος Νικόλαος Τσαγκρής, κατά την κατάθεσή του στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών του έτους 2016, στην οποία κατηγορούμενοι είναι ο πρώην υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς και ο επιχειρηματίας κ. Καλογρίτσας. Πάντως, το περιεχόμενο της χθεσινής κατάθεσης της Ευθαλίας Διαμαντή, ιδιαιτέρας γραμματέως του επιχειρηματία, απασχόλησε και σήμερα τους παράγοντες της δίκης. Ειδικότερα, οι συνήγοροι και των δυο πλευρών αναφέρθηκαν στο περιεχόμενο της χθεσινής κατάθεσης της κυρίας Διαμαντή η οποία κατέθεσε, μεταξύ των άλλων, ότι «έφευγαν φάκελοι και τσάντες με χρήματα από το γραφείο του κ. Καλογρίτσα τα οποία ήταν χρήματα για βοήθεια προς το κόμμα (ΣΥΡΙΖΑ)». Η πλευρά των συνηγόρων του κ. Παππά ανέφερε ότι έχει εντολή και προτίθεται να καταθέσει μήνυση σε βάρος της κυρίας Διαμαντή για το περιεχόμενο της χθεσινής κατάθεσης. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, εκ των δυο συνηγόρων του κ. Καλογρίτσα αφού αναφέρθηκε στα όσα είπαν οι συνήγοροι του κ. Παππά, μετέφερε στο δικαστήριο δήλωση του εντολέα του. Δήλωση που έχει ως εξής: «Ας κάνουν όσες μηνύσεις θέλουν για να ακούσουν και αυτά που δεν έχουν ακουστεί». Την ίδια στιγμή η πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου Ιωάννα Κλάπα, αναφερόμενη στην χθεσινή κατάθεση της κυρίας Διαμαντή, διευκρίνισε πως «όσα είπε η μάρτυς δεν ήταν για τον Νίκο Παππά, ήταν για τον ΣΥΡΙΖΑ» και προσέθεσε: «Αυτά κατέθεσε η μάρτυρας. Ούτε για Παππά, ούτε για Τσίπρα έκανε λόγο». Οι εκτιμητές Κατά την κατάθεσή του ο κ. Τσαγκρής είπε ότι κλήθηκε από τον επιχειρηματία προκειμένου να «στήσει» την εφημερίδα που θα εξέδιδε (επρόκειτο ουσιαστικά για την επανεκδώσει της εφημερίδας «Πρώτη» την οποία εξέδιδε κατά το παρελθόν ο κ. Καλογρίστας) μαζί με τον τηλεοπτικό σταθμό. Πράγματι, μέσα σε 25 ημέρες είχε σχεδιάσει ο κ. Τσαγκρής την εφημερίδα και τα σχέδια του αποδέχτηκε η Κυβέρνηση και ο κ. Παππάς ο οποίος ήταν ο εκπρόσωπός της, όπως ανέφερε ο μάρτυρας. Όμως, σε σύντομο χρόνο ο κ. Καλογρίτσας κάλεσε τον κ. Τσαγκρή και του είπε ότι θα «αναγκαστείς να αποχωρήσεις, δεν είσαι επιθυμητός, γιατί θέλουν κάποιους άλλους, θέλουν ένα κομματικό ελεγχόμενο διευθυντή», υπονοώντας ότι η τότε Κυβέρνηση ήθελε να τοποθετήσει δικούς της δημοσιογράφους, μεταξύ των οποίων -όπως κατονομάστηκαν- ήταν οι Παναγιώτης Παναγιώτου και Χρήστος Μαχαίρας. Όπως, διευκρίνισε ο κ. Τσαγκρής, στην έκδοση της εφημερίδας «ο κ. Παππάς θα παρείχε πολιτική στήριξη», ενώ σε άλλο σημείο ο μάρτυρας ανέφερε ότι ο κ. Παππάς είχε διαπράξει «πολιτικά λάθη στη διαχείριση της υπόθεσης αυτής». Ακόμη, κατέθεσε η τοπογράφος Άννα Βλασοπούλου και ο οικονομολόγος Διονύσιος Φελεμέγκας, εκτιμητές θυγατρικής εταιρείας της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην αξία και τη δυνατότητα εκμετάλλευσης της έκτασης των 5.026 στρεμμάτων (εξ΄ αυτών τα 3.500 στρέμματα ήταν δασική έκταση) στην Ιθάκη (τα λεγόμενα βοσκοτόπια) ιδιοκτησίας του κ. Καλογρίτσα. Η επίμαχη έκταση είχε προταθεί το 2016 ως εγγύηση για τη συμμετοχή της οικογένειας Καλογρίτσα στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Η δίκη συνεχίζεται την ερχόμενη Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2023, με την κατάθεση μαρτύρων. Δήλωση των συνηγόρων υπεράσπισης του Νίκου Παππά «Οι καταθέσεις των μαρτύρων στη σημερινή συνεδρίαση του Ειδικού Δικαστηρίου είναι αποκαλυπτικές της αβασιμότητας της κατηγορίας περί παράβασης καθήκοντος εκ μέρους του κ. Νίκου Παππά» ανέφεραν σε δήλωσή τους οι κ.κ. Μαντζουράνης, Μαντάς και Γεωργακόπουλος. Και προσθέτουν: «Αποκαλυπτικές και της αναξιοπιστίας της κυρίας Ευθαλίας Διαμαντή, η οποία έχει εδώ και 40 χρόνια στενή υπαλληλική σχέση και στενότατο δεσμό με τον κ. Καλογρίτσα και η οποία, προφανώς καθοδηγούμενη, έφτασε στο σημείο να κάνει λόγο για «φακέλους και χρήματα», χωρίς να προσκομίζει ούτε ένα στοιχείο. Ο αντιπερισπασμός της, με σαφή στόχευση την πολιτική εκμετάλλευση από τη Ν.Δ., και η ψευδής κατάθεσή της, εμπλουτισμένη με λάσπες και αλληλοσυγκρουόμενες και απιθανολογικές αναφορές, μολονότι δεν αποτελεί αντικείμενο της δίκης, όπως τόνισε και η πρόεδρος του Δικαστηρίου, ανατράπηκε με την παραδοχή του συνηγόρου υπεράσπισης του κ. Καλογρίτσα, κ. Ανδρέα Λοβέρδου, ότι η μάρτυρας ουδέποτε συνέδεσε ροές χρήματος με τον κ. Νίκο Παππά, όπως δημόσια συμφώνησε και η πρόεδρος του Δικαστηρίου. Στη διάψευση μέρους των αναφορών της κυρίας Ευθαλίας Διαμαντή προχώρησε, με την κατάθεσή του, και ο δημοσιογράφος κ. Νίκος Τσαγκρής, ο οποίος είχε κληθεί από τον κ. Καλογρίτσα, μήνες πριν από τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, να συνδράμει στον σχεδιασμό και έκδοση εφημερίδας του επιχειρηματία. Ο ίδιος, διαψεύδοντας την αναφορά της ότι ο κ. Καλογρίτσας κατέβαλε «πολλά χρήματα σε δημοσιογράφους επί 8 μήνες», κατέθεσε: «Η μάρτυρας τα έχει μπλέξει. Εργάστηκα 25 ημέρες και δεν έλαβα ούτε ευρώ». Ο κ. Τσαγκρής τόνισε, ακόμα, ότι δεν μπορεί να πει ότι η έκδοση θα προχωρούσε κατʼ εντολή της τότε κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι «τις εφημερίδες τις εκδίδουν οι εκδότες» και ότι «ο κ. Καλογρίτσας ήθελε πάντα να συμμετέχει στις εκδόσεις». Απαντώντας σε ερώτηση της εισαγγελέως απέσυρε ακόμα και την «αίσθησή του για κομματική στήριξη στην εφημερίδα Καλογρίτσα» και σε άλλο σημείο ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε είδε τον κ. Παππά. Ο κ. Μπασιάς, στενός συνεργάτης του κ. Καλογρίτσα, σε συνέχεια της πρώτης του κατάθεσης που διακόπηκε για προσωπικούς λόγους, δεν κατέθεσε κανένα στοιχείο περί της δήθεν εμπλοκής του κ. Παππά στη συνεργασία της οικογένειας Καλογρίτσα με τη CCC ή τη συμμετοχή στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Το συμπέρασμα είναι ένα: Το αβάσιμο της κατηγορίας δεν μπορεί να σώσει κανένα ψέμα. Και οι λάσπες της κυρίας Ευθαλίας Διαμαντή δεν μπορούν να αντιστρέψουν την πραγματικότητα». Ειδήσεις σήμερα: Gov.gr: Πώς θα ιδρύσετε ατομική επιχείρηση σε πέντε λεπτά – Βήμα βήμα η διαδικασία Ο Δημήτρης Δανίκας για τα Όσκαρ – Τα φαβορί και οι δέκα κορυφαίες ταινίες του 2022 Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Τη Δευτέρα στις 12:00 η κηδεία – Από τις 6 έως τις 10:30 η σορός στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Παναγιώτης Τσιμπούκης 13.01.2023, 20:40 Best of Network 13.01.2023, 14:36 13.01.2023, 19:37 13.01.2023, 10:30 13.01.2023, 15:29 13.01.2023, 15:30 13.01.2023, 15:55

