Καραμανλής: Οι τρεις πυλώνες ανάπτυξης για τη Θράκη Τι είπε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών για λιμάνια, σιδηροδρομικό δίκτυο και κάθετους οδικούς άξονες στην παρουσίαση του Ειδικού Αναπτυξιακού Σχεδίου Στους τρεις πυλώνες του σχεδίου, που υλοποιεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αναφέρθηκε ο Κώστας Καραμανλής, κατά την παρουσίαση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Θράκης στην Κομοτηνή, στο πλαίσιο της περιοδείας του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στην περιοχή. «Στη Θράκη χτυπά δυνατά η καρδιά της πατρίδας μας. Δεν είναι απλά το βορειοανατολικό χερσαίο άκρο της χώρας μας. Η Θράκη αποτελεί ένα πολυσήμαντο σταυροδρόμι με εξέχοντα στρατηγικό χαρακτήρα», τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Ο κ. Καραμανλής εκτίμησε ότι ο γεωστρατηγικός ρόλος της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης «δεν μπορεί να αναδειχθεί εάν δεν έχουμε βάλει τις απαιτούμενες βάσεις. Και οι βάσεις αυτές δεν είναι άλλες από τις υποδομές», προσθέτοντας: «Στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη μετουσιώνουμε το όραμα σε πράξη». Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε στη συνέχεια στους τρεις βασικούς πυλώνες του σχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Πρώτον, τα λιμάνια. «Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, αποτελούν πραγματικά ένα θαλάσσιο τόξο του Βορρά, το οποίο όμως, όλα αυτά τα χρόνια, δεν είχε αξιοποιηθεί. Αυτό πλέον έχει αλλάξει», υπογράμμισε ο κ. Καραμανλής. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπενθύμισε ότι: «Πριν λίγο καιρό και μετά από επίμονες πολιτικές διαπραγματεύσεις, πετύχαμε να εντάξουμε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Σημαίνει ότι ξεκλειδώνουμε πολύ σημαντικές χρηματοδοτήσεις από τα ευρωπαϊκά ταμεία, ώστε να αναβαθμίσουμε το ρόλο του λιμανιού. Ταυτόχρονα ανοίγει και ο δρόμος για να εισρεύσουν ιδιωτικά κεφάλαια. Και όλα αυτά πιστοποιούν και δικαιώνουν την απόφαση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, να μην προχωρήσει η παραχώρηση του λιμανιού, αλλά να παραμείνει στην κυριότητα του Ελληνικού Κράτους, το οποίο έχει τη δυνατότητα, αλλά πλέον και τα χρηματοδοτικά εργαλεία να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητες του λιμανιού σε ενεργειακό, σε εμπορικό και σε γεωπολιτικό επίπεδο και στο μέλλον να αποφασίσει εάν πρέπει να το παραχωρήσει κάτω υπό άλλες συνθήκες». Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε επίσης στην υλοποίηση του φιλόδοξου διακρατικού έργου Sea to Sea, που θα ενώνει πέντε θαλάσσιους και ένα ποτάμιο λιμένα. «Φανταστείτε: Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Μπουργκάς, Ρούσε σε πρώτη φάση και μετά ακόμη και στην Κωνστάντζα. Με το έργο αυτό αναπτύσσουμε σημαντικές ροές φορτίων μεταξύ των χωρών της μέσης και της άπω Ανατολής και των χωρών της Μαύρης Θάλασσας, καθώς – και αυτό είναι το εθνικά σημαντικό – παρακάμπτονται με αυτό τον τρόπο τα Στενά του Βοσπόρου», επισήμανε. Ο δεύτερος πυλώνας του σχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η ανάπτυξη, επιτέλους, στη χώρα μας ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου. Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι τα έργα της επόμενης 15ετίας θα είναι τα σιδηροδρομικά και υπενθύμισε ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει δημοπρατήσει ήδη το μεγαλύτερο πακέτο σιδηροδρομικών έργων ύψους 4,5 δισ. ευρώ. «Έτσι για άλλη μία φορά κάνουμε το όραμα πράξη. Κάνουμε το αυτονόητο, που ήταν αδιανόητο. Δηλαδή συνδέουμε επιτέλους λιμάνια με οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Με την κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη – Τοξότες, έργο που έχει ήδη δημοπρατηθεί, έργο 1,7 δισ. ευρώ, την πεδινή ή νότια χάραξη. Την αναβάθμιση της γραμμής Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο, της γραμμής που στην ουσία παρακάμπτει τα στενά του Βοσπόρου. Δεν ξεχνάμε και τη συντήρηση και την ανάταξη του υφιστάμενου σιδηροδρομικού δικτύου Βορείου Ελλάδος, ύψους 190 εκατομμυρίων ευρώ, ένα έργο που θα γίνει με ΣΔΙΤ», ανέφερε ο κ. Καραμανλής και πρόσθεσε: «Επομένως εφαρμόζουμε στην πράξη αυτό που λέμε συνδυασμένες μεταφορές, έτσι ώστε επιτέλους αυτή η περιοχή να πάρει την προστιθέμενη αξία και να γίνει κόμβος μεταφορών της ευρύτερης περιοχής». Τρίτος πυλώνας είναι οι κάθετοι οδικοί άξονες, που βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα των λιμανιών μας, όσο και κάθε νομού. «Δράμα- Αμφίπολη, έργο ΣΔΙΤ. Σέρρες – Δράμα – Καβάλα, ένα έργο που κάνουμε μαζί με την περιφέρεια. Ξάνθη – Εχίνος- ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Ολοκλήρωση του κάθετου άξονα Αρδάνιο – Ορμένιο με την παράκαμψη του Προβατώνα. Περιφερειακή οδός Αλεξανδρούπολης: Ήδη υπάρχουν εργοτάξια. Αλλά και η διασυνοριακή γέφυρα Κήπων – Υψάλων, μία πληγή και μία ντροπή για τη χώρα», ανέφερε ο κ. Καραμανλής, επισημαίνοντας: «Είναι τα μεγάλα οδικά έργα, που όχι θα γίνουν, αλλά που ήδη υλοποιούνται στην περιοχή. Με τους σύγχρονους αυτούς αυτοκινητοδρόμους, βγάζουμε ολόκληρες περιοχές από την απομόνωση». Ο κ. Καραμανλής έκανε συνεπώς λόγο για «ένα άλμα ανάπτυξης που ξεπερνά τα 4 δισ. ευρώ». Γιατί εκτός των σιδηροδρομικών έργων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που ανέρχονται σχεδόν στα 3,4 δισ. ευρώ, υλοποιούνται και οδικά έργα τα οποία προσεγγίζουν το ένα δισ. ευρώ, αλλά και άλλα έργα όπως ύδρευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας. Άμεσα μάλιστα θα βγει στον αέρα η μελέτη του φράγματος Δερείου, ένα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή. Υλοποιούνται επίσης κτηριακά έργα στην Αστυνομική Διεύθυνση και στα κέντρα επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, ύψους 131 εκατομμυρίων ευρώ, με ΣΔΙΤ. «Αναβαθμίζουμε επιτέλους την ευρύτερη περιοχή και την αναβαθμίζουμε γεωστρατηγικά. Κάνουμε όμως και κάτι άλλο, που έχει θέσει και ο Πρωθυπουργός ως προτεραιότητα: Ενισχύουμε και δημιουργούμε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Όλα αυτά είναι έργα που γίνονται σε επίπεδο περιφέρειας. Δεν μιλάμε πλέον για έργα που γίνονται μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη», τόνισε ο κ. Καραμανλής και κατέληξε: «Είναι εθνικά αναγκαίο ο πληθυσμός σε αυτή την πολύ ευαίσθητη περιοχή να συνεχίζει να ακμάζει. Και ιδιαίτερα η ακριτική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αυτό που έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι πλέον λαμβάνει επιτέλους αυτό που δικαιούται, δηλαδή ένα μεγάλο μέρισμα από την ανάπτυξη της χώρας». Ειδήσεις σήμερα: Gov.gr: Πώς θα ιδρύσετε ατομική επιχείρηση σε πέντε λεπτά – Βήμα βήμα η διαδικασία Ο Δημήτρης Δανίκας για τα Όσκαρ – Τα φαβορί και οι δέκα κορυφαίες ταινίες του 2022 Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Τη Δευτέρα στις 12:00 η κηδεία – Από τις 6 έως τις 10:30 η σορός στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης BEST OF NETWORK 13.01.2023, 14:36 13.01.2023, 15:34 13.01.2023, 10:30 13.01.2023, 15:29 13.01.2023, 15:30 13.01.2023, 15:55

