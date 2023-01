Κύπρος: Προβάδισμα για τον Νίκο Χριστοδουλίδη σε δημοσκόπηση του ΡΙΚ Πρωτιά για τον Νίκο Χριστοδουλίδη και στην παράσταση νίκης και στον πρώτο γύρο και στον δεύτερο γύρο ανεξαρτήτως αντιπάλου Πρωτιά για τον Νίκο Χριστοδουλίδη τόσο στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κύπρο όσο και στον δεύτερο γύρο – ανεξαρτήτως αντιπάλου – δίνει δημοσκόπηση του ΡΙΚ που παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/1). Συγκεκριμένα στην τρίτη δημοσκόπηση του ΡΙΚ ο Νίκος Χριστοδουλίδης συγκεντρώνει ποσοστό 29,5% έναντι 21,5% για τον Αβέρωφ Νεοφύτου και 20,5% για τον Ανδρέα Μαυρογιάννη. Τα ποσοστά που εξασφαλίζουν οι υπόλοιποι υποψήφιοι είναι: Χρίστος Χρίστου 3,5%, Αχιλλέας Δημητριάδης 3%, Γιώργος Κολοκασίδης 1,5%, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης 1% και άλλοι υποψήφιοι 1,5%. Οπως αναφέρει το ΡΙΚ, στα σενάρια για τον δεύτερο γύρο των εκλογών, σε περίπτωση εκλογικής αναμέτρησης Νίκου Χριστοδουλίδη και Αβέρωφ Νεοφύτου, ο κος Χριστοδουλίδης εξασφαλίζει 42,5% και ο κος Νεοφύτου 28,5%. Στο σενάριο Νίκος Χριστοδουλίδης εναντίον Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο κος Χριστοδουλίδης εξασφαλίζει 45,5% και ο κος Μαυρογιάννης 27%. Στο σενάριο Αβέρωφ Νεοφύτου εναντίον Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο κ. Νεοφύτου εξασφαλίζει 34.5% και ο κ. Μαυρογιάννης 33%. Από την εν λόγω δημοσκόπηση προκύπτει επίσης ότι στην παράσταση νίκης ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξασφαλίζει 50%, ο Αβέρωφ Νεοφύτου 27% και ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 9%. Σε ερώτηση για την κατεύθυνση της χώρας, το 15% των πολιτών δήλωσε ότι θεωρεί πως κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, το 49% προς λάθος κατεύθυνση και το 34% ούτε σωστή ούτε λάθος. Σχετικά με το ενδιαφέρον των πολιτών για τις προεδρικές εκλογές, δύο στους τρεις απάντησαν πως ενδιαφέρονται ενώ ένας στους τρεις είπε ότι δεν τον ενδιαφέρουν. Ως προς το αν θα ψηφίσουν τον καλύτερο υποψήφιο ή τον λιγότερο κακό, το 47% απάντησε πως θα ψηφίσει τον καλύτερο και το 38% τον λιγότερο κακό. Τέλος, το 68% των ψηφοφόρων δήλωσε ότι έχει αποκρυσταλλωμένη άποψη για το ποιον θα ψηφίσει, ενώ το 21% ότι η απόφασή του είναι ακόμα ρευστή. Η δημοσκόπηση ήταν παγκύπρια και πραγματοποιήθηκε από τις 28 μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου και από τις 2 μέχρι τις 7 Ιανουαρίου από την εταιρεία Cypronetwork. Διενεργήθηκε με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τη συμμετοχή 1250 πολιτών. Ακολουθήθηκε η μέθοδος της τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας και το δείγμα ήταν αντιπροσωπευτικό του γενικού πληθυσμού. - Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Ειδήσεις σήμερα: Παραπατούσε η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ δύο ημέρες πριν τον θάνατό της – Δείτε βίντεοΑθώωσαν τον αστυνομικό, «παραίτησαν» τις διευθύντριες των φυλακών Κύπρου Η βίλα – παλάτι του Κωνσταντίνου στο Πόρτο Χέλι και η πώλησή της σε Βούλγαρο καναλάρχη BEST OF NETWORK 13.01.2023, 14:36 13.01.2023, 14:41 13.01.2023, 12:45 13.01.2023, 09:40 13.01.2023, 09:43 13.01.2023, 12:40

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )