Κύπρος: Στη Βρετανία ο Νίκος Αναστασιάδης – Θα συναντηθεί με τον Κάρολο τη Δευτέρα Ο Αναστασιάδης θα ενημερώσει τον βασιλιά Κάρολο Γ’ για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις προκλήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο Επίσκεψη στη Μεγάλη Βρετανία πραγματοποιεί ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα έχει συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο Γ’, την ερχόμενη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Αναστασιάδης θα ενημερώσει τον βασιλιά Κάρολο Γ’ για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις προκλήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην ατζέντα της συνάντησης θα βρίσκονται και οι διμερείς σχέσεις Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του διευθυντή του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Α. Ιωσήφ, αναμένεται, επίσης, να συζητηθούν η κλιματική αλλαγή, καθώς και οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο κάστρο Μπαλμόραλ στη Σκωτία, στις 10:30, ώρα Μεγάλης Βρετανίας. Είναι η πρώτη συνάντηση του Κύπριου Προέδρου με τον βασιλιά Κάρολο Γ’, μετά την ανακήρυξη του σε βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας τον περασμένο Σεπτέμβριο, ύστερα από τον θάνατο της μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ Β’. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη 11 Ιανουαρίου ο κ. Αναστασιάδης δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την πριγκίπισσα Άννα, η οποία πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κύπρο με σκοπό να επιθεωρήσει το απόσπασμα της Βρετανίας στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Αύριο το βράδυ, Σάββατο 14 Ιανουαρίου, ο κ. Αναστασιάδης θα παραστεί σε Gala Dinner με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 60 χρόνων της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια του οποίου θα τιμηθεί από την Ομοσπονδία Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου και τη Διακομματική Ομάδα για την Κύπρο στο βρετανικό Κοινοβούλιο. Η εκδήλωση προγραμματίστηκε δύο φορές στο παρελθόν, ωστόσο αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας αλλά και του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ. Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης και μέλη του βρετανικού Κοινοβουλίου. Αναμένεται να τονιστεί η σημαντική συνεισφορά των Κυπρίων ομογενών στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου και στην προώθηση του εθνικού θέματος. Ειδήσεις σήμερα: Παραπατούσε η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ δύο ημέρες πριν τον θάνατό της – Δείτε βίντεο Αθώωσαν τον αστυνομικό, «παραίτησαν» τις διευθύντριες των φυλακών Κύπρου Η βίλα – παλάτι του Κωνσταντίνου στο Πόρτο Χέλι και η πώλησή της σε Βούλγαρο καναλάρχη Best of Network 13.01.2023, 11:30 13.01.2023, 11:12 13.01.2023, 08:04 13.01.2023, 09:40 13.01.2023, 09:43 12.01.2023, 16:00

