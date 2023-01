Μηταράκης: Να απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση Καλογρίτσα και τις βαλίτσες με χρήματα προς το κόμμα Αντιπαράθεση με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Φίλη Για το μεταναστευτικό, την ακρίβεια αλλά και τις παρακολουθήσεις τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης. Όπως είπε το πρωί της Παρασκευής σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ, ο θάνατος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου δεν αποτελεί πολιτικό ζήτημα ξεκαθαρίζοντας σε κάθε τόνο πως «φιλοβασιλικό θέμα στη Νέα Δημοκρατία δεν υπήρξε και ούτε θα υπάρξει». Όπως είπε, ο ίδιος δεν θα παραστεί στην κηδεία ενώ τόνισε πως η κυβέρνηση το έλυσε το θέμα πολύ γρήγορα. Παράλληλα, ο Νότης Μηταράκης έκανε ξεκάθαρο για μια ακόμη φορά πως η Ελλάδα φυλάει τα σύνορά της και δεν θα επιτρέψει την αθρόα εισροή μεταναστών στη χώρα, όπως έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ όταν και μπήκαν στην Ελλάδα πάνω από ένα εκατομμύριο μετανάστες. Ξεκαθάρισε δε πως η Ελλάδα συνεργάζεται με ΜΚΟ οι οποίες βοηθούν μετανάστες στην χώρα μας, ωστόσο εάν κάποιος βοηθά έναν μετανάστη να έρθει παρανόμως στην Ελλάδα, τότε αυτό αποτελεί ποινικό αδίκημα και είναι δουλειά της Δικαιοσύνης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπήρξε αντιπαράθεση με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Φίλη, στον οποίο ο Νότης Μηταράκης απευθυνόμενος είπε πως έθεσε επί τάπητος τα όσα κατατέθηκαν από μάρτυρα στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση Καλογρίτσα, αναφέροντας πως πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει για την προέλευση μαύρου χρήματος και για τις καταγγελίες πως «φάκελοι και τσάντες με χρήματα πήγαιναν προς την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ». Ειδήσεις σήμερα: Οι πολιτικές παρουσίες στην κηδεία του τέως βασιλιά – Ποιοι «γαλάζιοι» θα πάνε Ακρίβεια: «Τσουρουφλίζουν» τα τρόφιμα – Οι τιμές αυξάνονται με διπλάσιο ρυθμό από τον πληθωρισμό! Φλόρενς Πιου: «Πώς μπορούν οι θηλές μου να σε προσβάλλουν τόσο;» αναρωτιέται για τη γυμνή εμφάνισή της BEST OF NETWORK 13.01.2023, 14:36 13.01.2023, 15:34 13.01.2023, 10:30 13.01.2023, 15:29 13.01.2023, 15:30 13.01.2023, 15:55

