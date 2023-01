Μητσοτάκης από Κομοτηνή: Ούτε βήμα πίσω στην ασφάλεια των ακριτών και των συνόρων μας Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι ο φράχτης στον Έβρο θα συνεχίσει να κατασκευάζεται και θα ολοκληρωθεί «Στην προστασία των συνόρων και στην ασφάλεια των ακριτών μας δεν πρόκειται να κάνω βήμα πίσω», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του σε εκδήλωση στην Κομοτηνή όπου παρουσιάστηκε το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης για την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον φράχτη κατά μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων στον Έβρο και χειροκροτούμενος από το ακροατήριο σημείωσε: «Ο φράχτης, ο οποίος ήδη κατασκευάστηκε ένα κομμάτι του, θα συνεχίσει να κατασκευάζεται και θα ολοκληρωθεί. Με εθνικούς πόρους, αν αυτό είναι απαραίτητο. Δυστυχώς η Ευρώπη -άλλος ένας μικρός ευρωπαϊκός παραλογισμός- δεν τον χρηματοδοτεί, δεν πειράζει, θα τον φτιάξουμε μόνοι μας. Έχει η οικονομία μας τη δυνατότητα να μας επιτρέπει να επενδύουμε στην ασφάλεια και στην άμυνα της χώρας». Οι πολίτες θα εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία Παράλληλα, την πεποίθηση ότι στις βουλευτικές εκλογές οι πολίτες θα εμπιστευθούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία, ως μια «μεγάλη δύναμη προοδευτικής ανατροπής», και θα αφήσουν πίσω αυτούς που μηδενίζουν και σκανδαλολογούν, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εκδήλωση για την παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράμματος της κυβέρνησης για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. «Το έργο το οποίο παρουσιάσαμε, αυτά τα οποία έχουμε κάνει, αυτά τα οποία κάνουμε, αυτά τα οποία θα κάνουμε, είναι η καλύτερη απόδειξη του πώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση μας την πολιτική», είπε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε: «Είμαστε εδώ για να λύνουμε τα δικά σας προβλήματα, πρώτα και πάνω από όλα. Και σε εσάς λογοδοτούμε. Και όταν θα έρθει η ώρα των εθνικών εκλογών, στο τέλος της τετραετίας, θα μπορούμε να σας κοιτάξουμε στα μάτια και να σας πούμε με ειλικρίνεια ότι αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε ήμασταν συνεπείς και τα πράξαμε. Αλλά έχουμε πολλά περισσότερα ακόμα να κάνουμε στο μέλλον. Και για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν εδώ και πολλά χρόνια από ψέματα και από υποσχέσεις που δεν έγιναν ποτέ πράξεις, πρέπει να αφήνουμε το έργο μας να μιλάει. Το έργο μας είναι πολύ και σημαντικό και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εμείς ήμασταν η κυβέρνηση που έλυσε το θέμα του 12%, το ξέρετε καλά. Από τα μεγάλα μέχρι τα μικρά το έργο το οποίο έχουμε εκτελέσει είναι σημαντικό και θέλουμε να μιλάει το έργο μας. Δεν μας αρέσουν τα μεγάλα λόγια, δεν μας αρέσει η επικοινωνία για χάρη της επικοινωνίας. Και να θυμάστε κάτι: αυτοί οι οποίοι έχουν έργο και μπορούν να μιλούν για το πώς οραματίζονται, όχι θεωρητικά, αυτό δεν είναι ένα θεωρητικό ευχολόγιο, αυτό είναι ένα συγκροτημένο σχέδιο, και μπορούν να μιλάνε πειστικά για την Ελλάδα του μέλλοντος, θα συγκρουστούν με αυτούς οι οποίοι θα μηδενίζουν, θα σκανδαλολογούν, θα πολώνουν. Είμαι σίγουρος όμως, ότι η κοινωνία θα τους αφήσει τελικά πίσω και θα εμπιστευτούν και πάλι την παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία, ως μία μεγάλη δύναμη προοδευτικής ανατροπής, η οποία έχει και το σθένος και το θάρρος, αλλά και τις γνώσεις πια για να μπορέσει να οδηγήσει, όχι μόνο τη δικιά σας περιφέρεια, αλλά και την Ελλάδα, στη θέση που πραγματικά της αξίζει». Ειδήσεις σήμερα: Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Πυρετός εργασιών στο Τατόι για την ταφή τη Δευτέρα – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: Σε 20 χρόνια «εξαΰλωσε» τα 100 εκατομμύρια της κληρονομιάς του Έλβις Πέτρος Φιλιππίδης: Ένοχος για τις δύο απόπειρες και αθώος για τον βιασμό, η πρόταση Εισαγγελέα BEST OF NETWORK 13.01.2023, 14:36 13.01.2023, 19:37 13.01.2023, 10:30 13.01.2023, 21:36 13.01.2023, 21:39 13.01.2023, 15:55

