Μητσοτάκης από Ξάνθη: Η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από ό,τι το 2019 – Κοιτάει με αυτοπεποίθηση το μέλλον «Θα στηρίζουμε την κοινωνία, τους ασθενέστερους συμπολίτες μας, το μέρισμα της ανάπτυξης επιστρέφει στην κοινωνία» διεμήνυσε ο πρωθυπουργός Σε μίνι απολογισμό του έργου της κυβέρνησης στέλνοντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή σε σχέση με το 2019 και προστατεύει τα σύνορά της, προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από Καβάλα και Ξάνθη, τις πόλεις τις οποίες επισκέφθηκε στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του για την παρουσίαση του σχεδίου για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη του 2030. «Παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ως χώρα μπορώ να σας κοιτάξω στα μάτια και σας πω ότι αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε τα κάναμε. Σας είπαμε ότι θα μειώσουμε τους φόρους και τους μειώσαμε. Σας είπαμε ότι θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και τις δημιουργήσαμε. Σας είπαμε ότι θα μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα μεγάλο εργοτάξιο με μικρά, μεσαία και μεγάλα έργα και το κάνουμε. Αλλά κυρίως σας είπαμε ότι θα έχουμε μία μεγάλη και ισχυρή πατρίδα, η οποία θα προστατεύει τα σύνορά της και θα κοιτάει με αυτοπεποίθηση το μέλλον και το κάναμε. Η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ πιο ισχυρή από ό,τι ήταν το 2019 και εσείς εδώ, στη Θράκη, γνωρίζετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο πόσες μεγάλες προκλήσεις κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε», σημείωσε ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος σε πολίτες που τον υποδέχτηκαν στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης. «Με αυτή την ίδια ενέργεια και με αυτήν την ίδια προσήλωση στον τελικό στόχο θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, θα εργαστούμε μέχρι και την τελευταία μέρα για να βελτιώνουμε και να κάνουμε τη δική σας ζωή καλύτερη. Θα στηρίζουμε την κοινωνία, τους ασθενέστερους συμπολίτες μας, το μέρισμα της ανάπτυξης επιστρέφει στην κοινωνία. Αυξάνουμε για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια συντάξεις, θα το δείτε στα τέλη του μήνα. Η προσωπική διαφορά και αυτή διορθώνεται. Στηρίζουμε τα νοικοκυριά με το “Market Pass”, το οποίο θα έρθει και θα τεθεί σε λειτουργία τον Φεβρουάριο που μας έρχεται. Και θα υπάρχει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η στάση στην Καβάλα Πρώτος σταθμός του Πρωθυπουργού ήταν ένα παραδοσιακό κατάστημα που προσφέρει τοπικά γλυκίσματα, στη Νέα Καρβάλη. Στη συνέχεια, επισκέφθηκε την εταιρεία «Egnatia Aviation», στο παλιό αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπαιδευτές και μαθητές της σχολής εκπαίδευσης χειριστών πολιτικών αερογραμμών που έχει ιδρύσει η «Egnatia Aviation». Στόχος της εταιρείας είναι η δημιουργία ενός πρότυπου για τα ευρωπαϊκά δεδομένα Κέντρου Αεροπορικής Εκπαίδευσης, ως μέρος της συνολικής επένδυσης ύψους άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2025. «Το κράτος πρέπει να βρίσκεται στην υπηρεσία του πολίτη και του επιχειρηματία. Νομίζω ότι ακριβώς αυτή η αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας βοήθησε πολύ στο να είναι η Ελλάδα σήμερα πρωταγωνίστρια -από εκεί που ήταν ουραγός- στην προσέλκυση ξένων και εγχώριων ταυτόχρονα επενδύσεων», σημείωσε ο Πρωθυπουργός, σε συζήτηση που είχε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Δημήτρη Λυμπεράκη, τον Γενικό Διευθυντή Γιώργο Ζωγραφάκη και τον Διευθυντή του Αεροδρομίου Κωνσταντίνος Βούζιο, οι οποίοι επισήμαναν τη μέριμνα και το ενδιαφέρον που επέδειξαν για την επένδυση η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. «Εμείς είμαστε πάντα έτοιμοι να δούμε κι άλλα ζητήματα -με απασχολούν κι εμένα- που έχουν να κάνουν με την περαιτέρω αξιοποίηση των μικρών περιφερειακών μας αεροδρομίων. Νομίζω ότι μπορούν να ανοιχτούν καινούργιες προοπτικές, πέρα και πάνω από την κλασική δουλειά σας, της εκπαίδευσης», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ υπογράμμισε ότι Έλληνες επιχειρηματίες μπορούν να συνομιλούν με εταίρους τους στο εξωτερικό ως «εκπρόσωποι μίας χώρας που έχει αλλάξει σελίδα πια και μπορεί να σας δίνει τη δύναμη να χτίζετε καινούργιες συνεργασίες». Τον Πρωθυπουργό συνοδεύουν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και βουλευτής Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για Θέματα Μακεδονίας – Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, οι βουλευτές Καβάλας της ΝΔ Ιωάννης Πασχαλίδης και Μακάριος Λαζαρίδης, ο βουλευτής Δράμας της ΝΔ Κωνσταντίνος Μπλούχος, ο βουλευτής Ξάνθης της ΝΔ Σπύρος Τσιλιγγίρης, ο βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης και η Διευθύντρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Αντωνίου. O χαιρετισμός του πρωθυπουργού στην Ξάνθη Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ γι’ αυτή τη θερμή υποδοχή. Να έχουμε μία καλή χρονιά, με υγεία, ευτυχία σε εσάς, στις οικογένειές σας, προκοπή για την πατρίδα μας πάνω απ’ όλα και μια μεγάλη νίκη για την παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να σας πω πολλά σήμερα. Θέλω να επαναλάβω για μία ακόμα φορά πόσο χαρούμενος είμαι που ξεκινώ αυτή την περιοδεία μου στη Θράκη εδώ, από την Ξάνθη, μια πόλη την οποία αγαπώ ιδιαίτερα, μια πόλη την οποία θυμάμαι ότι επισκέφθηκα το 2002 μαζί με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, σε μία από τις τελευταίες παρουσίες του ως ενεργός πολιτικός, ένας πολιτικός ο οποίος έχει ταυτίσει τη διαδρομή του με τη Θράκη. Κι εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να βρεθώ σήμερα μαζί σας, θα έχουμε την ευκαιρία το απόγευμα να μιλήσω από την Κομοτηνή για το αναπτυξιακό μου όραμα για τη Θράκη, το σταυροδρόμι των πολιτισμών: μία Θράκη δυναμική, αναπτυσσόμενη, που δημιουργεί νέες δουλειές και ευκαιρίες προκοπής για εσάς, για τα παιδιά σας και για τα εγγόνια σας. Είχα την ευκαιρία να περπατήσω λίγο στην αγορά, να σας σφίξω το χέρι, να σας ζητήσω μια μεγάλη συστράτευση στην εκλογική μάχη που θα δώσουμε. Πετύχαμε πολλά, μπορούμε περισσότερα, με τη δική σας δύναμη, με τη δική σας στήριξη. Να είστε καλά και σας περιμένω και σήμερα το απόγευμα για όποιον θέλει στην Κομοτηνή, να ακούσετε σε λεπτομέρεια το αναπτυξιακό μας σχέδιο για ολόκληρη τη Θράκη. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους και καλή χρονιά εύχομαι.

