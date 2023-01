Μητσοτάκης: Πάνω από 360 έργα, προϋπολογισμού 6,8 δισ. ευρώ σε Ανατολική Μακεδονίας και Θράκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη και μίλησε σήμερα το μεσημέρι στην Κομοτηνή στην παρουσίαση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 360 έργα, προϋπολογισμού 6,8 δισ. ευρώ. «Το τεύχος το οποίο κρατάτε στα χέρια σας δεν αποτυπώνει απλά το όραμά μας για την Περιφέρειά σας. Αποτυπώνει και μία ολόκληρη φιλοσοφία διακυβέρνησης, για το πώς αντιλαμβανόμαστε τον σχεδιασμό, την υλοποίηση σημαντικών έργων σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Αυτό το σχέδιο, το οποίο συμπεριλαμβάνει πάνω από 360 έργα, σχεδόν 7 δισεκατομμύρια το ύψος των πόρων που πρέπει να απορροφηθούν, έχει εξασφαλισμένους πόρους. Η μεγάλη πρόκλησή μας δεν ήταν τόσο να βρούμε καινούριους πόρους όσο να τους κινητοποιήσουμε, να τους οργανώσουμε, να τους προτεραιοποιήσουμε, πάντα σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία, διότι οι τελικοί ιδιοκτήτες αυτού του σχεδίου δεν είμαστε εμείς η κεντρική κυβέρνηση, είστε εσείς, οι δημότες, οι κάτοικοι της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης», τόνισε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του. «Ήταν προσωπική μου απόφαση να μην προχωρήσουμε τώρα στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Και αυτό το έκανα για λόγους οι οποίοι είναι και γεωπολιτικοί αλλά και οικονομικοί. Γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχει τόσο μεγάλη σημασία που σε αυτή την εξαιρετικά σημαντική γεωπολιτική συγκυρία δεν έπρεπε να φύγει από τα χέρια του ελληνικού κράτους. Αυτό δεν σημαίνει όμως, όπως ειπώθηκε, ότι δεν θα επενδυθούν σημαντικοί πόροι στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να αναβαθμιστεί. Σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ ωριμάζουμε τις σχετικές μελέτες. Και επειδή το λιμάνι αυτό έχει ενταχθεί πια στα διευρωπαϊκά δίκτυα, έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει και πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους. Η Αλεξανδρούπολη μετατρέπεται, με πολύ μεγάλη ταχύτητα, σε μια πόλη με ξεχωριστά μεγάλη σημασία. Όχι μόνο γεωπολιτική αλλά και ενεργειακή», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη γεωπολιτική σημασία της αναβάθμισης της περιοχής. «Σκεφτείτε πόσο μεγάλη γεωπολιτική δύναμη μας δίνει αυτή η δυνατότητα να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τη σπουδαία γεωγραφία της Θράκης, της Ανατολικής Μακεδονίας σε αυτό το σύνθετο κόσμο στον οποίο ζούμε. Και η Αλεξανδρούπολη είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα ενός γίγαντα ο οποίος ουσιαστικά ήταν εν υπνώσει και ο οποίος τώρα ξυπνάει και μπορεί η ανάπτυξή της να συμπαρασύρει ολόκληρη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», σημείωσε. «Ξεχωριστή σημασία αποδίδω στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Είχα έρθει και θυμάμαι ακόμα την επίσκεψη που είχα κάνει στο Δέλτα του Έβρου, όταν ήμουν ακόμα Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Σωστά το είπε ο Γιώργος, μού άρεσε αυτή η φράση: είναι ένα “θησαυροφυλάκιο” η βιοποικιλότητά μας, ανοιχτό, αρκεί να μην μπούμε και το ρημάξουμε. Και γι΄ αυτό και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποκτά τόσο μεγάλη, τόσο ξεχωριστή σημασία. Αυτό αφορά την οργάνωση του χρόνου, τα τοπικά χωρικά σχέδια τα οποία για πρώτη φορά δρομολογούνται σε αυτήν την έκταση, αλλά και την προστασία από τις φυσικές καταστροφές και από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Θέλω να ξέρετε ένα πράγμα: στην προστασία των συνόρων και στην ασφάλεια των ακριτών μας δεν πρόκειται να κάνω βήμα πίσω. Ο φράχτης ο οποίος ήδη κατασκευάστηκε, ένα κομμάτι του θα συνεχίσει να κατασκευάζεται, θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους αν αυτό είναι απαραίτητο, διότι δυστυχώς η Ευρώπη -άλλος ένας μικρός ευρωπαϊκός παραλογισμός- δεν χρηματοδοτεί αυτό το οποίο αποκαλούμε τεχνητά εμπόδια. Δεν πειράζει, θα τον φτιάξουμε μόνοι μας. Έχει η οικονομία μας πια τη δυνατότητα να μάς επιτρέπει να επενδύουμε στην ασφάλεια και στην άμυνα της χώρας», επεσήμανε ο πρωθυπουργός. «Είμαστε εδώ για να λύνουμε τα δικά σας προβλήματα πρώτα και πάνω από όλα. Και σε εσάς λογοδοτούμε. Και όταν θα έρθει η ώρα των εθνικών εκλογών, στο τέλος της τετραετίας, θα μπορούμε να σάς κοιτάξουμε στα μάτια και να σάς πούμε με ειλικρίνεια ότι αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε ήμασταν συνεπείς και τα πράξαμε. Αλλά έχουμε πολλά περισσότερα ακόμα να κάνουμε στο μέλλον. Αλλά για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν εδώ και πολλά χρόνια από ψέματα και από υποσχέσεις που δεν έγιναν ποτέ πράξη, πρέπει να αφήνουμε το έργο μας να μιλάει. Το έργο μας είναι πολύ και σημαντικό και εδώ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα», τόνισε ο πρωθυπουργός. Οι βασικοί άξονες του Αναπτυξιακού Προγράμματος Το Πρόγραμμα χωρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες: την κατασκευή σύγχρονων δικτύων και υποδομών, τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, την προώθηση και ενίσχυση καινοτόμων επενδύσεων στην περιοχή και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Τα έργα προς υλοποίηση περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις για τη βελτίωση των μεταφορών και τη διασυνδεσιμότητα, τη βελτίωση της άρδευσης καλλιεργήσιμων περιοχών, για την ενέργεια, την υγεία, την παιδεία και τον πολιτισμό, τη βελτίωση συνοριακών διαβάσεων και την ασφάλεια. Στο χαρτοφυλάκιο των σιδηροδρομικών υποδομών περιλαμβάνονται η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο, εγκαθιστώντας ηλεκτροκίνηση και σηματοδότηση και βελτιώνοντας τη σύνδεση με το βουλγαρικό σιδηρόδρομο, η κατασκευή νέας μονής σιδηροδρομικής γραμμής 206 χλμ. στο Τμήμα Θεσσαλονίκη – Τοξότες, η οποία θα ενώνει τη Θεσσαλονίκη με την Καβάλα και ταυτόχρονα θα συνδέει το υπό ανάπτυξη λιμάνι της Νέας Καρβάλης µε το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή των Τοξοτών Ξάνθης και τη συντήρηση και βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου της Βορείου Ελλάδας στα τμήματα μεταξύ Στρυμόνα – Αλεξανδρούπολης και Πλατέως – Φλώρινας μέσω ΣΔΙΤ. Για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας προβλέπονται, ανάμεσα σε άλλα, η κατασκευή των τμημάτων Σμίνθη – Εχίνος και Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα επί του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, αλλά και του τμήματος Άγιος Αθανάσιος – Α/Κ Κρηνίδων επί του καθέτου άξονα της Εγνατίας Οδού Σέρρες – Δράμα – Καβάλα. Για τη διοχέτευση της διερχόμενης κυκλοφορίας από και προς το λιμάνι Αλεξανδρούπολης, το αεροδρόμιο «Δημόκριτος», την Κομοτηνή, την Εγνατία Οδό, χωρίς κυκλοφοριακή επιβάρυνση του αστικού ιστού, είναι σε εξέλιξη η κατασκευή της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού της πόλης, ενώ παράλληλα εκτελείται και το έργο για την αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου της Δράμας. Ο σχεδιασμός προβλέπει επίσης την αναβάθμιση του Λιμένα Αλεξανδρούπολης, μέσα από την υλοποίηση έργων αποκατάστασης βαθών και την εκβάθυνση της λιμενολεκάνης και του διαύλου. Το έργο περιλαμβάνει επίσης την απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού φορτοεκφόρτωσης και την οδική σύνδεση νέας Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης με τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Για τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής, στο σχέδιο για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη του 2030 έχει ενταχθεί η κατασκευή του φράγματος Ιάσμου, για την οποία ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 223 εκατ. ευρώ, προκειμένου η υφιστάμενη χρήση υπόγειων υδάτων να αντικατασταθεί από τη διάθεση επιφανειακού νερού, δρομολογώντας την επίλυση των προβλημάτων άρδευσης που αντιμετωπίζουν οι καλλιεργητές της περιοχής. Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται εν τω μεταξύ το έργο για τη μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης σε πέντε περιοχές στην ανατολική πεδιάδα της Ξάνθης, συνολικής έκτασης 250 χιλιάδων στρεμμάτων. Στο μέτωπο της ενέργειας, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος, αναπτύσσονται νέα δίκτυα φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης στην Περιφέρεια, τα οποία θα καλύψουν έξι πόλεις, την Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή, τη Δράμα, την Ξάνθη, την Ορεστιάδα και την Καβάλα. Για τη δημόσια Υγεία έχουν προϋπολογιστεί 143,8 εκατ. ευρώ με στόχο την αναβάθμιση των νοσοκομείων Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Διδυμότειχου και των κέντρων υγείας. Με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος θα υλοποιηθεί η κατασκευή και ο εξοπλισμός του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, προϋπολογισμού 102 εκατ. ευρώ. Στον τομέα του Πολιτισμού προβλέπονται παρεμβάσεις ύψους 80,8 εκατ. ευρώ πρωτίστως για την αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών μνημείων. Σε ό,τι αφορά την Παιδεία, έχουν ενταχθεί παρεμβάσεις ύψους 71,5 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση και την ανέγερση σχολικών μονάδων και κτηρίων του πανεπιστημίου, την ενίσχυση της έρευνας και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Στα έργα για την ασφάλεια των πολιτών περιλαμβάνονται η δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας στην Κομοτηνή και η κατασκευή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης. Την εκδήλωση συντόνισε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Τις δράσεις τους για το Πρόγραμμα παρουσίασαν κατά σειρά η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, ενω ομιλία απηύθυνε και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος. Μητσοτάκης: Κεντρικός στόχος να στηριχθεί το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Φώτιο Μάρη και τα υπόλοιπα μέλη της Πρυτανικής Αρχής, συνοδευόμενος από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο και τον βουλευτή Ροδόπης της ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη. «Ακούγοντας από τη γενιά των παιδιών μου, που πολλά παιδιά σπουδάζουν στο Δημοκρίτειο, όλα έχουν τα καλύτερα να πούνε για τη συνολική φοιτητική τους εμπειρία, και για τις σπουδές τους, αλλά και για την ποιότητα ζωής. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα το οποίο πρέπει να το διαφυλάξουμε και όχι απλά να το διαφυλάξουμε, να το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ οι πρυτανικές αρχές του παρουσίασαν αναλυτικά το έργο τους για το Πανεπιστήμιο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε από την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως ότι έχει ήδη γίνει πράξη η αύξηση του φοιτητικού επιδόματος, με τους δικαιούχους σπουδαστές του Δημοκριτείου να έχουν ήδη λάβει 6,2 εκατομμύρια ευρώ έναντι 3,5 εκατ. που είχαν εκταμιευθεί το 2021. Ολόκληρη η τοποθέτηση του πρωθυπουργού στην παρουσίαση του σχεδίου για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη του 2030: Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, Σεβασμιώτατε, Σοφολογιότατε, κυρίες και κύριοι, Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα για ακόμα μία φορά, μαζί σας στην Κομοτηνή, στην παρουσίαση αυτού του εξαιρετικά αναλυτικού σχεδίου για το πώς οραματιζόμαστε την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τα επόμενα χρόνια. Ζητώ συγγνώμη αν σας κουράσαμε λίγο και πράγματι αν έπρεπε να παρουσιάσουμε όλο το σχέδιο αναλυτικά θα χρειαζόμασταν πολύ περισσότερο χρόνο, πιστεύω όμως ότι αυτό το κείμενο, αυτό το τεύχος το οποίο κρατάτε στα χέρια σας δεν αποτυπώνει απλά το όραμά μας για την Περιφέρειά σας. Αποτυπώνει και μία ολόκληρη φιλοσοφία διακυβέρνησης, για το πώς αντιλαμβανόμαστε τον σχεδιασμό, την υλοποίηση σημαντικών έργων σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία συνεργάστηκε η Ελληνική Κυβέρνηση, το Γραφείο του πρωθυπουργού, ο Άκης Σκέρτσος, η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, ο κ. Κοντογιώργης, με σχεδόν όλα τα Υπουργεία, με την Περιφέρεια και τον αγαπητό Χρήστο, αλλά και με όλους τους Δημάρχους. Για να μπορέσουμε να ενοποιήσουμε σε ένα σχέδιο πολλά διάσπαρτα έργα τα οποία, όμως, τώρα ενώνονται από ένα νήμα και από έναν συνεκτικό ιστό, έτσι ώστε να μπορούμε πραγματικά σήμερα να είμαστε σίγουροι ότι το σχέδιο το οποίο σας παρουσιάσαμε θα γίνει πράξη, θα υλοποιηθεί βάσει συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και βάσει συγκεκριμένων πολιτικών δεσμεύσεων, τις οποίες είμαστε σήμερα σε θέση να αναλάβουμε. Και το λέμε αυτό, διότι αυτό το σχέδιο, το οποίο συμπεριλαμβάνει πάνω από 360 έργα, σχεδόν 7 δισεκατομμύρια το ύψος των πόρων που πρέπει να απορροφηθούν, έχουν εξασφαλισμένους πόρους. Η μεγάλη πρόκλησή μας δεν ήταν τόσο να βρούμε καινούριους πόρους όσο να τους κινητοποιήσουμε, να τους οργανώσουμε, να τους προτεραιοποιήσουμε -το τονίζω, πάντα σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία- διότι οι τελικοί ιδιοκτήτες αυτού του σχεδίου δεν είμαστε εμείς η κεντρική κυβέρνηση, είστε εσείς, οι δημότες, οι κάτοικοι της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, που έχετε κάθε δικαίωμα να ελπίζετε και να οραματίζεστε για σας και τα παιδιά σας ένα πολύ καλύτερο μέλλον από αυτό το οποίο σας επιφύλαξαν προηγούμενες κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Δεν θέλω να αναφερθώ αναλυτικά σε όσα ειπώθηκαν σήμερα, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω και σε λίγο στην κεντρική ομιλία την οποία διοργανώνουμε, αλλά θέλω να συγκρατήσετε από την παρουσίαση οποία σας έγινε το μεγάλο εύρος των παρεμβάσεων που καλύπτουν πραγματικά όλα τα πεδία πολιτικής τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη της πολύ όμορφης Περιφέρειάς σας με την οποία εξάλλου με συνδέουν -όπως γνωρίζετε- εξαιρετικά στενοί δεσμοί, καθώς την έχω επισκεφτεί πάρα πολλές φορές. Ξεκινώντας από τα ζητήματα των υποδομών, για τα οποία σας μίλησε αναλυτικά ο Κώστας Καραμανλής και τα οποία θα απορροφήσουν και το μεγαλύτερο ύψος των πόρων τους οποίους είμαστε σε θέση να κινητοποιήσουμε, να σταθώ πολύ γρήγορα στη σημασία που αποδίδουμε στα τρένα, στις σιδηροδρομικές διασυνδέσεις. Έχει δίκιο ο Υπουργός όταν λέει ότι σιγά-σιγά φτάνουμε στο τέλος της εποχής των δρόμων. Έχουμε ακόμα εκκρεμότητες για τις οποίες είχαμε δεσμευτεί: οι κάθετοι άξονες διασύνδεσης με την Εγνατία, η ίδια η ανακατασκευή της Εγνατίας -δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια πολύ επιτυχημένη ιδιωτικοποίηση η οποία έφερε στο κράτος πολύ περισσότερους πόρους από αυτούς που φανταζόμασταν πριν από κάποια χρόνια. Όμως, τα τρένα και οι συνδυασμένες μεταφορές, λιμάνια, δρόμοι, τρένα, μπορούν πραγματικά να ξεκλειδώσουν την αναπτυξιακή δυναμική αυτής της Περιφέρειας που -όπως είπε και ο Άκης- είναι και πέρασμα και σταυροδρόμι. Πλην όμως μέχρι σήμερα δεν είχε καταφέρει αυτό το δυναμικό να είναι σε θέση να μπορέσει να το ξεκλειδώσει. Ξεχωριστές αναφορές έγιναν στα λιμάνια, όχι μόνο στο λιμάνι της Καβάλας, όπου η ιδιωτικοποίηση προχωρά, αλλά και στην εξαιρετικά μεγάλη σημασία την οποία αποδίδουμε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Ήταν προσωπική μου απόφαση να μην προχωρήσουμε τώρα στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Και αυτό το έκανα για λόγους οι οποίοι είναι και γεωπολιτικοί αλλά και οικονομικοί. Γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχει τόσο μεγάλη σημασία που σε αυτή την εξαιρετικά σημαντική γεωπολιτική συγκυρία δεν έπρεπε να φύγει από τα χέρια του ελληνικού κράτους. Αυτό δεν σημαίνει όμως, όπως ειπώθηκε, ότι δεν θα επενδυθούν σημαντικοί πόροι στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, προκειμένου αυτό να αναβαθμιστεί. Σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ ωριμάζουμε τις σχετικές μελέτες. Και βέβαια, επειδή το λιμάνι αυτό έχει ενταχθεί πια στα διευρωπαϊκά δίκτυα, έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει και πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους. Όμως η Αλεξανδρούπολη μετατρέπεται, με πολύ μεγάλη ταχύτητα, σε μια πόλη με ξεχωριστά μεγάλη σημασία. Όχι μόνο γεωπολιτική αλλά και ενεργειακή. Αύριο θα έχω την ευκαιρία να βρεθώ στη θεμελίωση μιας ακόμα σημαντικής επένδυσης που γίνεται στην Αλεξανδρούπολη, ένα ακόμα εργοστάσιο φυσικού αερίου με πολύ υψηλή απόδοση, το οποίο έρχεται να κουμπώσει στις ήδη υφιστάμενες επενδύσεις που δρομολογούνται. Η Αλεξανδρούπολη ως σταθμός εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου για να καλύψει τις ανάγκες όχι μόνο της πατρίδας μας, των Βαλκανίων, της ανατολικής Ευρώπης. Σκεφτείτε πόσο μεγάλη γεωπολιτική δύναμη μας δίνει αυτή η δυνατότητα να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τη σπουδαία γεωγραφία της Θράκης, της Ανατολικής Μακεδονίας σε αυτό το σύνθετο κόσμο στον οποίο ζούμε. Και η Αλεξανδρούπολη είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα ενός γίγαντα ο οποίος ουσιαστικά ήταν εν υπνώσει και ο οποίος τώρα ξυπνάει και μπορεί η ανάπτυξή της να συμπαρασύρει ολόκληρη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Για τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα σάς μίλησε αναλυτικά ο Γιώργος Γεωργαντάς. Μεγάλα φράγματα, το σημαντικότερο αρδευτικό έργο, το έργο της μεταφοράς των νερών του Νέστου στην πεδιάδα της Ξάνθης είναι ένα έργο το οποίο, επιτέλους, είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει πράξη μαζί με τα υπόλοιπα σημαντικά αρδευτικά έργα. Κληρονομήσαμε, ξέρετε, μία κατάσταση από το παρελθόν πολύ πονεμένη ως προς τα μεγάλα αρδευτικά έργα: μεγάλες καθυστερήσεις, εκκρεμότητες. Το ίδιο συμβαίνει και σε περιοχές όπως στην Καστοριά, ας πούμε, όπου και εκεί λύνουμε ζητήματα τα οποία έρχονται από το παρελθόν. Και τον απόλυτο παραλογισμό, συχνά, να φτιάχνουμε φράγματα τα οποία γέμιζαν με νερό και μετά διαπιστώναμε ότι δεν είχαμε τα αρδευτικά δίκτυα προκειμένου να διοχετεύσουμε αυτό το νερό στους αγρότες. Όλες αυτές οι εκκρεμότητες, λοιπόν, που έρχονται από το παρελθόν τώρα αντιμετωπίζονται. Και σε μία Περιφέρεια όπως η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, που είναι πρωτίστως αγροτική Περιφέρεια, θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι ο πρωτογενής τομέας θα είναι πραγματικό πεδίο συγκριτικού πλεονεκτήματος. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις πολιτικές μας σε σχέση με την άρδευση, αφορά την δυνατότητα να μπορούμε να αξιοποιούμε τα συνεργατικά σχήματα για τα οποία δίνουμε πια -όπως είπε και ο Υπουργός- ιδιαίτερα φορολογικά κίνητρα. Αφορά την τυποποίηση, αφορά τις νέες καλλιέργειες και αφορά τελικά τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα και με τον τουρισμό και με τον πολιτισμό. Η Περιφέρειά σας δεν έχει την ίδια τουριστική ανάπτυξη με άλλες Περιφέρειες της χώρας. Αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα αλλά μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μία πολύ μεγάλη ευκαιρία. Διότι αυτά τα οποία έχει να προσφέρει η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη είναι πραγματικά μοναδικά, αν σκεφτεί κανείς τον πολιτιστικό πλούτο, τις πολιτιστικές διαδρομές, το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον, τις προστατευμένες περιοχές από το Δέλτα του Έβρου μέχρι το Δάσος της Δαδιάς και τα όμορφα δάση της Ροδόπης. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μία Περιφέρεια η οποία πραγματικά μπορεί να κάνει σημαντικότατα βήματα μπροστά ως προς την τουριστική της ανάπτυξη. Μία Περιφέρεια η οποία απευθύνεται σε 50 εκατομμύρια δυνητικούς επισκέπτες, οι οποίοι μπορούν να έρθουν με το αυτοκίνητό τους, όχι κατ’ ανάγκη παίρνοντας ένα αεροπλάνο. Γι’ αυτό και αποδίδω ξεχωριστή σημασία στην αναβάθμιση των πυλών εισόδου της χώρας μας. Μείναμε πίσω, για να κάνουμε και λίγο την αυτοκριτική μας, δεν τα έχουμε κάνει όλα καλά και πρέπει να αναγνωρίζουμε και τις αδυναμίες μας. Αυτό το έργο έχει ακόμα μείνει πίσω. Δεν είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, στους Κήπους να παρουσιάζεται αυτή η συγκριτική εικόνα η οποία και μας αδικεί ως χώρα, αλλά ταυτόχρονα δυσχεραίνει πάρα πολύ και τις μετακινήσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. To ίδιο ισχύει και για συνοριακούς σταθμούς με τη Βουλγαρία. Εκεί, λοιπόν, έχουμε ένα συγκροτημένο σχέδιο για το πώς μπορούμε να παρέμβουμε, να κάνουμε την είσοδο και την έξοδο από τη χώρα μας πιο εύκολη, πιο γρήγορη. Ξέρετε ότι πολιτικά έχουμε στηρίξει και πολύ την είσοδο της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη Ζώνη του Σένγκεν, έχουμε ακόμα κάποιες καθυστερήσεις, αλλά πιστεύω ότι και το ζήτημα αυτό μέσα στον επόμενο χρόνο θα μπορεί να δρομολογηθεί. Ξεχωριστή σημασία, το ξέρετε, αποδίδω στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Είχα έρθει και θυμάμαι ακόμα -κάποιοι από σας ήμασταν μαζί σε αυτή- την επίσκεψη που είχα κάνει και ακόμα τη θυμάμαι, στο Δέλτα του Έβρου, όταν ήμουν ακόμα Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Σωστά το είπε ο Γιώργος, μου άρεσε αυτή η φράση: είναι ένα «θησαυροφυλάκιο» η βιοποικιλότητά μας, ανοιχτό, αρκεί να μην μπούμε και το ρημάξουμε. Και γι΄ αυτό και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποκτά τόσο μεγάλη, τόσο ξεχωριστή σημασία. Αυτό αφορά την οργάνωση του χρόνου, τα τοπικά χωρικά σχέδια τα οποία για πρώτη φορά δρομολογούνται σε αυτήν την έκταση, αλλά και την προστασία από τις φυσικές καταστροφές και από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ξέρετε πόσο ταλαιπωρηθήκαμε, το ξέρετε πολλοί από εσάς που δουλέψατε μέρα-νύχτα στη δύσκολη πυρκαγιά την οποία είχαμε στη Δαδιά, που τελικά ευτυχώς η ζημιά ήταν μικρότερη από αυτό το οποίο αρχικά εκτιμούσαμε. Αυτό το οποίο δε σας είπε ο Γιώργος, όμως, είναι ότι μέρος του προγράμματος «Antinero» ήταν και η διάνοιξη σημαντικών αντιπυρικών ζωνών και δασικών δρόμων στη Δαδιά, που μας επέτρεψε να έχουμε πρόσβαση στο δάσος, γιατί τα πράγματα αλλιώς θα ήταν πολύ-πολύ χειρότερα. Μίλησε ο Τάκης αναλυτικά για τα ζητήματα της ασφάλειας και θυμάμαι πολύ έντονα και βιωματικά εκείνο το πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο της Καθαράς Δευτέρας, σαν να επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες τις οποίες ήδη είχαμε, γιατί δεν ήμασταν απροετοίμαστοι, για την απόλυτη εργαλειοποίηση του προσφυγικού-μεταναστευτικού προβλήματος από την Τουρκία και την οργανωμένη προώθηση δεκάδων χιλιάδων κατατρεγμένων ανθρώπων και την προσπάθειά τους να εισέλθουν στη χώρα μας. Κι εκεί είπαμε όχι. Είπαμε όχι. Προστατεύσαμε τα σύνορά μας, τα σύνορα της Ελλάδος είναι και σύνορα της Ευρώπης. Και εφαρμόσαμε, ουσιαστικά αυτό ήταν το πρώτο βήμα για να εφαρμόσουμε μια αυστηρή αλλά και δίκαιη μεταναστευτική πολιτική η οποία στηρίζεται στην προστασία των συνόρων, αλλά ταυτόχρονα και στην φροντίδα και στην απόδοση ασύλου σε αυτούς οι οποίοι έχουν το δικαίωμα και οι οποίοι πρέπει να προστατεύονται με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όμως, θέλω να ξέρετε ένα πράγμα: στην προστασία των συνόρων και στην ασφάλεια των ακριτών μας δεν πρόκειται να κάνω βήμα πίσω. Ο φράχτης ο οποίος ήδη κατασκευάστηκε, ένα κομμάτι του θα συνεχίσει να κατασκευάζεται, θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους αν αυτό είναι απαραίτητο, διότι δυστυχώς η Ευρώπη -άλλος ένας μικρός ευρωπαϊκός παραλογισμός- δεν χρηματοδοτεί αυτό το οποίο αποκαλούμε τεχνητά εμπόδια. Δεν πειράζει, θα τον φτιάξουμε μόνοι μας. Έχει η οικονομία μας πια τη δυνατότητα να μας επιτρέπει να επενδύουμε στην ασφάλεια και στην άμυνα της χώρας. Θέλω να τελειώσω αυτή τη σύντομη επισκόπηση των όσων ακούσατε με μια ξεχωριστή αναφορά στα ζητήματα που αφορούν στην υγεία και στην παιδεία. Ξέρω τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει ακόμα το Εθνικό Σύστημα Υγείας και πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Όμως έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις, προσθήκη σημαντικού νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, νέου εξοπλισμού. Παραδείγματος χάρη, καινούργιες ΜΕΘ στο Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Όμως, έχουμε μπροστά μας ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο σχεδιάζουμε και θέλουμε να υλοποιήσουμε. Για εμένα προσωπικά η υγεία -εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός- θα αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα της δεύτερης κυβερνητικής μας θητείας. Έχουμε κάνει βήματα αλλά πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα περισσότερα. Και εδώ βέβαια στην Κομοτηνή, αγαπητέ Ευριπίδη, έχουμε τη μεγάλη τύχη, Σεβασμιώτατε, να μπορούμε να αποκτήσουμε σύντομα, το 2025, το πιο σύγχρονο νοσοκομείο στη χώρα. Μια δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο οποίο είμαστε βαθιά υποχρεωμένοι για όσα έχει προσφέρει στη χώρα. Δική μας δουλειά είναι να το στελεχώσουμε, να το οργανώσουμε και τελικά το νοσοκομείο αυτό να αποτελέσει πρότυπο για το πώς πρέπει να γίνουν όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι όταν δημιουργείται μια υπερσύγχρονη τέτοια δομή υγείας στην περιφέρεια αυτό δεν αφορά μόνο εσάς, δεν αφορά μόνο τους πολίτες της Ροδόπης, της Κομοτηνής. Αυτό μπορεί να γίνει και πόλος προσέλκυσης κατοίκων, επενδυτών, συνταξιούχων. Διότι αυτό το οποίο γίνεται σήμερα, και το είπε ο Νίκος Παπαθανάσης, στην Περιφέρειά σας σε επίπεδο επενδυτικό είναι εντυπωσιακό. Ξεκλειδώνεται το αναπτυξιακό δυναμικό της Περιφέρειας. Έχουμε δώσει ένα πλαίσιο όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκό με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, συνδέοντας διαφορετικά κίνητρα. Και η τοπική επιχειρηματικότητα ανταποκρίνεται. Έχουμε μονάδες, εδώ, παραγωγικές, στρατηγικές επενδύσεις οι οποίες δεν πρωταγωνιστούν μόνο στην εγχώρια αγορά, έχουν την δυνατότητα να γίνουν παγκόσμιοι ηγέτες στο αντικείμενό τους, είτε μιλάμε για υψηλή τεχνολογία στη Δράμα, είτε μιλάμε για μπαταρίες, είτε μιλάμε για φαρμακευτική βιομηχανία, είτε μιλάμε για προχωρημένη αγροδιατροφή. Σωστά ειπώθηκε ότι η μεγαλύτερη επένδυση αγροδιατροφής η οποία έχει γίνει στη χώρα έχει γίνει εδώ στην Ανατολική Μακεδονία, στην Δράμα. Η υδροπονική ντομάτα δείχνει το μέλλον, αν θέλετε, του τόπου με τον οποίο η τεχνολογία και η παραγωγικότητα θα πρέπει να γίνουν μέρος του τρόπου που αντιλαμβανόμαστε τον πρωτογενή τομέα. Όλα αυτά, όμως, και να κλείσω με αυτό, χρειάζονται εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Είχα μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και θα έλεγα αισιόδοξη συνάντηση, πριν έρθω να συμμετέχω σε αυτή την ημερίδα, με την καινούργια διοίκηση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου. Και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι το Πανεπιστήμιο έχει καταφέρει να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις πολύ σημαντικές δυνατότητες που δώσαμε στα δημόσια πανεπιστήμιά μας με τον καινούριο νόμο-πλαίσιο τον οποίο ψηφίσαμε πριν από λίγους μήνες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο να είναι όχι απλά ένας περιφερειακός, αλλά ένας εθνικός πρωταγωνιστής στο νέο μεγάλο άλμα το οποίο πρέπει να κάνει η τριτοβάθμια εκπαίδευσή μας στο μέλλον. Να καταρτίσει, να εκπαιδεύσει την επόμενη γενιά των Ελληνίδων και των Ελλήνων, κυρίως όμως των νέων παιδιών που θα θελήσουν να παραμείνουν εδώ και να προκόψουν στον τόπο τους. Θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και κάποιες πιο συγκεκριμένες εξαγγελίες για τα θέματα αυτά σήμερα το απόγευμα, θα στηρίξουμε όμως το Δημοκρίτειο. Επιτελεί, ειδικά εδώ στη Θράκη, ένα εθνικό ρόλο που τολμώ να πω ότι ξεφεύγει από τα στενά όρια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κλείνω, κυρίες και κύριοι, για να μην σας κουράσω άλλο, λέγοντάς σας ότι το έργο το οποίο παρουσιάσαμε, αυτά τα οποία έχουμε κάνει, αυτά τα οποία κάνουμε, αυτά τα οποία θα κάνουμε, είναι η καλύτερη απόδειξη του πώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνησή μας την πολιτική. Είμαστε εδώ για να λύνουμε τα δικά σας προβλήματα πρώτα και πάνω από όλα και σε εσάς λογοδοτούμε. Και όταν θα έρθει η ώρα των εθνικών εκλογών, στο τέλος της τετραετίας, θα μπορούμε να σας κοιτάξουμε στα μάτια και να σας πούμε με ειλικρίνεια ότι αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε ήμασταν συνεπείς και τα πράξαμε, αλλά έχουμε πολλά περισσότερα ακόμα να κάνουμε στο μέλλον. Αλλά για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν εδώ και πολλά χρόνια από ψέματα και από υποσχέσεις που δεν έγιναν ποτέ πράξη, πρέπει να αφήνουμε το έργο μας να μιλάει. Το έργο μας είναι πολύ και σημαντικό και εδώ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εμείς ήμασταν η κυβέρνηση που έλυσε το θέμα του 12%, το ξέρετε καλά. Από τα μεγάλα λοιπόν μέχρι τα μικρά, όπως το ζήτημα του καθαρισμού των δασών γύρω από την πόλη της Ξάνθης, το έργο το οποίο έχουμε επιτελέσει είναι σημαντικό. Και θέλουμε να μιλάει το έργο μας. Δεν μας αρέσουν τα μεγάλα λόγια, δεν μας αρέσει η επικοινωνία για χάρη της επικοινωνίας. Και να θυμάστε κάτι, αυτοί οι οποίοι έχουν έργο και μπορούν να μιλούν για το πώς οραματίζονται, όχι θεωρητικά -αυτό δεν είναι ένα θεωρητικό ευχολόγιο, αυτό είναι ένα συγκροτημένο σχέδιο- πώς μπορούμε λοιπόν να μιλάμε πειστικά για την Ελλάδα του μέλλοντος, ναι θα συγκρουστούν με αυτούς οι οποίοι θα μηδενίζουν, θα σκανδαλολογούν, θα πολώνουν. Είμαι σίγουρος, όμως, ότι η κοινωνία θα τους αφήσει τελικά πίσω και θα εμπιστευτούν και πάλι την παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία, ως μία μεγάλη δύναμη προοδευτικής ανατροπής, η οποία έχει και το σθένος και το θάρρος αλλά και τις γνώσεις, πια, να μπορέσει να οδηγήσει όχι μόνο τη δική σας Περιφέρεια αλλά και την Ελλάδα στη θέση που πραγματικά της αξίζει. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή χρονιά. Ειδήσεις σήμερα: Gov.gr: Πώς θα ιδρύσετε ατομική επιχείρηση σε πέντε λεπτά – Βήμα βήμα η διαδικασία Ο Δημήτρης Δανίκας για τα Όσκαρ – Τα φαβορί και οι δέκα κορυφαίες ταινίες του 2022 Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Τη Δευτέρα στις 12:00 η κηδεία – Από τις 6 έως τις 10:30 η σορός στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )