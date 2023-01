Μητσοτάκης: Όσοι φωνάζουν ότι θα έρθουν νύχτα, θα προσγειωθούν απότομα στην πραγματικότητα

Ευθείες βολές στην Άγκυρα για τον παροξυσμό προκλήσεων σε βάρος της Ελλάδας εξαπέλυσε από την Κομοτηνή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός έστρεψε τα πυρά και προσωπικά στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ερντογάν λέγοντας χαρακτηριστικά στην ομιλία του ότι «όσοι φωνάζουν ότι θα έρθουν μια νύχτα ξαφνικά θα προσγειωθούν απότομα στην πραγματικότητα». Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι τα εθνικά σύνορα θα παραμείνουν θωρακισμένα και ότι ο αμυντικός φράχτης σε λίγο θα επεκτείνεται σε όλη τη μεθόριο του Έβρου. Παράλληλα αναφέρθηκε και στις εθνικές εκλογές που θα διενεργηθούν το 2023, εκφράζοντας τη βεβαιότητα τού για τη νίκη της ΝΔ. «Είναι η πορεία ανάπτυξης και προκοπής που χαράξαμε εδώ και 3,5 χρόνια. Στην ίδια γραμμή συνεχίζουμε όλοι μαζί για να χτίσουμε μία Ελλάδα που θα βαδίζει μπροστά και θα στοχεύει πάντα ψηλά. Σε λίγο κλείνει χρονικά η πρώτη κυβερνητική μας περίοδος. Με την ψήφο του ελληνικού λαού ανοίγει και η δεύτερη θητεία στη δημιουργία. Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε όμως ακόμα περισσότερα με μία ισχυρή εντολή να συνεχίσουμε με το ίδιο και ακόμα πιο γρήγορο σταθερό και τολμηρό βήμα. Κυρίως με την ίδια αξιοπιστία η οποία μας ενώνει άρρηκτα με την κοινωνία. Αυτή είναι που διαψεύδει και διαρκώς τους αντιπάλους μας. Μας έλεγαν ότι δεν θα εξαντλήσουμε την τετραετία και να που την ολοκληρώνουμε. Μας έλεγαν ότι θα αλλάξετε λέει τον εκλογικό νόμο, τον κρατήσαμε ως έχει. Κάποιοι πόνταραν ότι θα μας λύγιζαν οι πολλές κρίσεις. Κι όμως όλοι μαζί τις ξεπεράσαμε. Ήταν οι ίδιοι που προέβλεπαν ότι δεν θα εφαρμόσουμε τις δεσμεύσεις μας οι οποίες έγιναν πραγματικότητα στο σύνολό τους, ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής. Ο αμυντικός φράχτης σε λίγο θα επεκτείνεται σε όλη τη μεθόριο του Έβρου Για να μιλήσουμε για αυτή τη νέα Ελλάδα είμαι κοντά σας. Επέλεξα την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη για την πρώτη περιοδεία μου στη νέα χρονιά. Εδώ πρώτος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης καθιέρωσε στην πράξη την ισονομία με την ισοπολιτεία. Εδώ, αυτή η ακριτική περιοχή, στάθηκε πάντα στην πρώτη γραμμή για την προάσπιση της πατρίδας. Εδώ έχουμε πετύχει αρμονική συνύπαρξη Ελλήνων πολιτών διαφορετικών θρησκειών. Ο πολίτης αρνείται να γίνει άβουλο πιόνι στην σκακιέρα της διχόνοιας όπως επιδιώκουν κάποιοι εκτός συνόρων. Το Σαββατοκύριακο της Καθαράς Δευτέρας το 2020 όταν εκδηλώθηκε η μαζική προσπάθεια εργαλειοποίησης ανθρώπων, εσείς κρατήσατε απόρθητα τα σύνορά μας. Η εμπειρία εκείνη ήταν και ένα παράλληλο μήνυμα σε όσους αντιτάχθηκαν στον αμυντικό φράχτη που σε λίγο θα επεκτείνεται σε όλη τη μεθόριο του Έβρου. Είναι οι ίδιοι που άλλοτε δεν διέκριναν θαλάσσια σύνορα και δεν δίσταζαν να συκοφαντούν την ίδια τους τη χώρα ακόμα και με ψεύτικες κατηγορίες για δήθεν νεκρά παιδιά. Αναλογίζομαι πώς θα ήμασταν σήμερα εάν εκείνοι χειρίζονταν μία τέτοια υβριδική επίθεση και αν και σήμερα επιμένουν στα ανοιχτά σύνορα με τους μετανάστες να έρχονται και μετά να εξαφανίζονται όπως έλεγε τότε η αρμόδια υπουργός τους. Αναρωτιέμαι αν στο πρόγραμμά τους περιλαμβάνεται το αρχικό τους αίτημα να μην κατασκευαστεί ο φράχτης στον Έβρο, ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση της ΝΔ στην Κομοτηνή. Τα εθνικά και ευρωπαϊκά μας σύνορα θα παραμείνουν θωρακισμένα Η κυβέρνηση της Τουρκίας κινείται δυστυχώς σε έναν παροξυσμό προκλήσεων δηλητηριάζοντας κυρίως τους ίδιους τους πολίτες της. Βυθίζεται στη διεθνή απομόνωση. Κανείς δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία. Στην επιθετικότητα αντιτάσσουμε την ετοιμότητα, πιστοί στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας και στη συνθήκη της Λοζάνης. Κρατάμε κλειστές τις πόρτες μας στις απειλές αλλά τις έχουμε πάντα ανοιχτές σε γόνιμες επαφές. Είμαστε δύναμη ειρήνης, ευθύνης και νομιμότητας. Είμαστε έτοιμοι πάντα να κάνουμε διάλογο με την Τουρκία αλλά δεν υπάρχει διάλογος με το παράλογο. Όσοι φωνασκούν πως τάχα θα έρθουν μια νύχτα ξαφνικά μπορεί μια νύχτα να ξυπνήσουν και ξαφνικά να προσγειωθούν απότομα στη σκληρή πραγματικότητα. Τα εθνικά και ευρωπαϊκά μας σύνορα θα παραμείνουν θωρακισμένα. Να στείλουμε ένα χαιρετισμό στο νοτιοδυτικό άκρο της χώρας, εκεί που η Ελλάδα αξιοποιεί για πρώτη φορά το φυσικό ενεργειακό της πλούτο. Ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ισχυρή Θράκη και ισχυρή Θράκη σημαίνει ισχυρή Ελλάδα, ανέφερε ο πρωθυπουργός. Η πατρίδα μας δεν είναι πια ουραγός αλλά πρωταγωνιστής σε όλες τις μεγάλες αλλαγές στην Ευρώπη Ποτέ κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά δεν κλήθηκε να διαχειριστεί περισσότερες κρίσεις. Όχι απλά δεν λυγίσαμε αλλά απαντήσαμε ενωμένοι γρήγορα και αποφασιστικά. Θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε την κοινωνία. Δημιουργούμε τα αποθέματα εκείνα που μας επιτρέπουν να στηρίζουμε την κοινωνία χωρίς να διαταράσσουμε τη δημοσιονομική ισορροπία. Οι Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν πλέον νέα αμυντικά αεροσκάφη. Επενδύουμε βέβαια πρώτα και πάνω από όλα στο ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Ενισχύσαμε το διπλωματικό αποτύπωμα της πατρίδας. Οι συμφωνίες που έχουμε υπογράψει, κυρίως με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, αποτελούν την άλλη όψη αυτής της ισχυρής ασπίδας. Διευθετήσαμε τα ζητήματα των θαλασσίων ζωνών και με την Ιταλία και με την Αίγυπτο. Η πατρίδα μας δεν είναι πια ουραγός αλλά πρωταγωνιστής σε όλες τις μεγάλες αλλαγές στην Ευρώπη, ανέφερε ο πρωθυπουργός στην Κομοτηνή. Η πατρίδα μας σήμερα κάνει ρεκόρ σε ρυθμούς ανάπτυξης – Όλοι πληρώνουν λιγότερο φόρο Από τη στιγμή που μπήκε το πλαφόν οι τιμές του φυσικού αερίου ουσιαστικά κατέρρευσαν. Κάναμε τη μεγαλύτερη γεωπολιτική επένδυση στη Θράκη μετατρέποντας την Αλεξανδρούπολη σε στρατηγικό κόμβο του νέου ενεργειακού χάρτη. Εάν δεν υπήρχε η πατρίδα μας και γρήγορη ολοκλήρωση του αγωγού IGB η Βουλγαρία δεν θα είχε αρκετό αέριο για να καλύψει τις ανάγκες της. Αυτό σημαίνει σοβαρή στρατηγική για μία χώρα η οποία ευελπιστεί να είναι πρωταγωνίστρια στα βαλκάνια. Η πατρίδα μας σήμερα κάνει ρεκόρ σε ρυθμούς ανάπτυξης. Το 2019 πόσοι θα πίστευαν ότι σήμερα η Ελλάδα θα είχε διπλάσιο από το μέσο όρο της ευρωζώνης και του χρόνου θα έχουμε τριπλάσιο. Και το πετύχαμε επενδύοντας στις εξαγωγές, δημιουργώντας πολλές νέες θέσεις εργασίας ενώ αυτό δεν έγινε εις βάρος του ατομικού προϋπολογισμού. Όλοι πληρώνουν λιγότερο φόρο, ανέφερε ο πρωθυπουργός. Τα νοικοκυριά στηρίζονται απέναντι στην ακρίβεια Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί για 3η φορά από την 1η Απριλίου και ύστερα από 12 χρόνια οι συνταξιούχοι θα δουν σημαντική αύξηση στις συντάξεις τους. Αρκετή αύξηση που θα αγγίζει το 8%. Τα νοικοκυριά στηρίζονται απέναντι στην ακρίβεια. Λέμε ότι οι τιμές του φυσικού αερίου έπεσαν αλλά εξακολουθούν να είναι τρεις φορές υψηλότερες. Τώρα θα προχωρήσουμε στην κάλυψη μέρους εξόδων των νοικοκυριών, το 10% των αγορών πρώτης ανάγκης σχεδόν κάθε οικογένειας θα καλύπτεται από αυτή την κάρτα αγορών. Απορροφούμε ουσιαστικά όλη την αύξηση του πληθωρισμού. Είναι μία ακόμα συμπληρωματική παρέμβαση ουσίας. Ξέρετε από πού έρχονται τα χρήματα; Όχι από δανεικά, όχι από φόρους αλλά από την έκτακτη φορολόγηση των διυλιστηρίων, ανέφερε ο πρωθυπουργός. Ποιοι είναι λοιπόν οι προοδευτικοί και ποιοι είναι αυτοί που τολμούν να κατηγορούν αυτή την παράταξη για έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας; Σε 60 ημέρες ο κάθε συνταξιούχος θα παίρνει τη σύνταξή του – Πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για τις γυναίκες Τέλειωσε αυτή η ντροπή. Σε 60 ημέρες ο κάθε συνταξιούχος θα παίρνει τη σύνταξή του. 25.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια. Το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για τις γυναίκες. Σκεφτείτε μία γυναίκα σε ορεινό χωριό που μπορεί να μην γνώριζε γιατί είναι σημαντικό να κάνει μια μαστογραφία. Πάνω από 3.000 περιπτώσεις καρκίνου του μαστού διαγνώστηκαν μέσα από τον προληπτικό έλεγχο με πολλές αυξημένες πιθανότητες να ζήσουν μια υγιή ζωή γιατί εντοπίσαμε τον καρκίνο σε πρώιμο στάδιο. Όλα αυτά τα οποία έγιναν δεν ήταν ούτε εύκολα, ούτε αυτονόητα. Χρειάστηκε πολλή δουλειά. Έγιναν χάρη στην εργατικότητα και υπευθυνότητα όλων των πολιτών. Υπερεθνικός κόμβος ενέργειας, μεταφορών και εμπορίου η ανατολική Θράκη Υπάρχουν δυσκολίες πολλές. Δεν τις κρύψαμε ποτέ και δεν έχουμε αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα. Όμως μπορώ να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω ναι, αυτά που είπαμε τα κάναμε. Αλλά αν κάναμε πολλά έχουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα για την πατρίδα και για την ανατολική Θράκη με οδικό χάρτη το αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο συντάχθηκε από εσάς. Έχω ένα όραμα αυτή η τόσο όμορφη περιφέρεια να γίνει ένας υπερεθνικός κόμβος ενέργειας, μεταφορών και εμπορίου. Με μία νέα δυναμική που θα στηρίζεται σε εθνικές γεωστρατηγικές συνεργασίες. Τα μεγάλα έργα υποδομών καθίστανται πρώτη προτεραιότητα. Όλα έχουν εξασφαλισμένους πόρους. Θα μιλήσω ενδεικτικά στη μεγάλη σημασία την οποία δίνουμε στα λιμάνια της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης το οποίο παραμένει στον έλεγχο του κράτους με προσωπική μου απόφαση λόγω της τεράστιας γεωπολιτικής σημασίας του, ανέφερε ο πρωθυπουργός. Στο τέλος του 2023 θα λειτουργήσει στην Αλεξανδρούπολη ο σταθμός LNG Μία ξεχωριστή αναφορά για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο. Εκμεταλλεύτηκε ίσως πιο γρήγορα από άλλα της Αθήνας και Θεσσαλονίκης τις μεγάλες δυνατότητες που δίνει ο νέος νόμος πλαίσιο. Κυρίως για την ανάληψη δράσεων εξωστρέφειας. Ο στόχος μας είναι να καταστεί το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στη χώρα. Και ναι, θα λειτουργήσει από την επόμενη χρονιά τμήμα ψυχολογίας στο Διδυμότειχο και από τη μεθεπόμενη χρονιά τμήμα αεροθεραπείας στην Κομοτηνή. Βέβαια η Θράκη πρωταγωνιστεί στην ενέργεια. Παρά πολύ σημαντική εξέλιξη ότι στο τέλος του 2023 θα λειτουργήσει στην Αλεξανδρούπολη ο πρώτος σταθμός υγροποιημένου αερίου ο οποίος θα καλύπτει τις ανάγκες των Βαλκανίων. Ταυτόχρονα διευρύνουμε το δίκτυο φυσικού αερίου, ανέφερε ο πρωθυπουργός. Η προοπτική της δεύτερης θητείας μας είναι καλύτεροι μισθοί Δεν πρόκειται να κάνω έκπτωση στο βασικό μου αξίωμα ότι η ανάπτυξη πρέπει να είναι ισόρροπη σε όλη την περιφέρεια και δεν υπάρχουν πολίτες πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Δεν είμαι εδώ για να εξωραΐσω καταστάσεις. Γνωρίζω ότι η εισαγόμενη ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Η Πολιτεία έκανε και κάνει ό,τι μπορεί. Στη λιανική έχουμε από τις χαμηλότερες τιμές ρεύματος στην Ευρώπη, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας χλεύασαν κάποιοι για το καλάθι του νοικοκυριού. Κάθε προσπάθεια που ενισχύει τον ανταγωνισμό είναι καλοδεχούμενη. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να στηρίζουμε την κοινωνία απέναντι στις έκτακτες κρίσεις επειδή έχουμε υψηλό ρυθμό ανάπτυξης. Η στρατηγική μας έχει πετύχει και γι’αυτό είμαστε σε θέση να μπορούν να δουν αυξήσεις οι συνταξιούχοι, να μπορούν να δουν μικρή αλλά όχι ευκαταφρόνητη αύξηση οι γιατροί του ΕΣΥ, η ανακούφιση από την εισφορά αλληλεγγύης, το market pass. Θα μείνουμε όρθιοι στα κύματα αρκεί να βλέπουμε πάντα κατάματα την αλήθεια, να κλείνετε τα αυτιά σας στις εύκολες λύσεις. Αν το σύνθημα της πρώτης θητείας μας ήταν λιγότεροι φόροι, η προοπτική της δεύτερης είναι καλύτεροι μισθοί που θα συγκλίνουν με τους ευρωπαϊκούς. Κεντρικός στόχος για τη δεύτερη τετραετία είναι η δημόσια υγεία. Ξέρω ότι κανένα μέτρο σε αυτόν τον τομέα δεν είναι αρκετό. Πάλι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο αφορά όλους μας. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν και στα νοσοκομεία μας. Ψηφιακός ιατρικός φάκελος και δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Εδώ στην Κομοτηνή το 2025 θα έχετε το πιο σύγχρονο νοσοκομείο στη χώρα. Σημαντική δωρεά του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Όλοι αναγνωρίζουν ότι από το καλοκαίρι του 2019 η κυβέρνηση έδωσε νέα ισχύ και φωνή στην Ελλάδα. Την έκανε δυναμικό πρωτοπόρο. Έδειξε ότι οι κόποι σας δεν πάνε χαμένοι, πιάνουν τόπο. Σε όλες τις δυσκολίες η κυβέρνησή μας βρήκε την κοινωνία σύμμαχο. Ήταν μια διαδρομή η οποία είχε και λάθη, τα αναγνώρισα και είπα ότι τα λάθη γίνονται σφάλματα όταν επαναλαμβάνονται. Ο κακός δικός μας εαυτός είναι ο αντίπαλός μας ανέφερε ο πρωθυπουργός. Ο τόπος δεν έχει πολυτέλεια σχημάτων πολιτικής τερατογένεσης Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στις δυο επιλογές της άνοιξης. Ή δεύτερη φορά στη συμφορά ή δεύτερη εντολή στην προκοπή. Πράγματι αυτές οι εκλογές είναι από τις πιο κρισιμότερες. Η παγίδα της απλής αναλογικής την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έστησε πίσω του – ο ίδιος έκανε εκλογές με ενισχυμένη αναλογική – απειλεί τη χώρα με ακυβερνησία. Να μη μιλάμε για διπλές εκλογές, να μιλάμε για εθνικές εκλογές. Δεν υπάρχει περιθώριο χαλαρής ψήφου. Η πρώτη κάλπη θα καθορίσει ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο την επόμενη ημέρα. Ένα και σταθερό είναι συνεπώς το ψηφοδέλτιο του παραταξιακού χρέους και της εθνικής αναγκαιότητας, εκείνο που θα κάνει ξανά αυτοδύναμη την Ελλάδα και κυβέρνηση ξανά τη ΝΔ. Ο τόπος δεν έχει πολυτέλεια σχημάτων πολιτικής τερατογένεσης. Δεν πρέπει οι αυριανές δράσεις μιας κυβέρνησης να χάνονται στους διαδρόμους παζαριών. Υψώνουμε ξανά όλοι μαζί τη σημαία του υπεύθυνου πατριωτισμού και του δημιουργικού εκσυγχρονισμού κάτω από την οποία συσπειρώνονται οι αληθινά προοδευτικοί πολίτες. Πάμε μπροστά ή γυρίζουμε πίσω; Ποιος γνωρίζει να ξεπερνά κρίσεις; Ποιος τελικά είναι άξιος εκπρόσωπος της ισότιμης και υπερήφανης Ελλάδας στις πρωτεύουσες του κόσμου; Αυτά είναι τα διλήμματα. Το ερώτημα «αν όχι εμείς τότε ποιος;» ισχύει απόλυτα. Εδώ ξέρουμε πως οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα απαντήσουν με μία ψήφο που θα κρύβει τρεις λέξεις, σταθερότητα , συνέπεια και συνέχεια. Ειδήσεις σήμερα: Gov.gr: Πώς θα ιδρύσετε ατομική επιχείρηση σε πέντε λεπτά – Βήμα βήμα η διαδικασία Ο Δημήτρης Δανίκας για τα Όσκαρ – Τα φαβορί και οι δέκα κορυφαίες ταινίες του 2022 Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Τη Δευτέρα στις 12:00 η κηδεία – Από τις 6 έως τις 10:30 η σορός στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης

