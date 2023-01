ΝΔ: Γιατί ο Παππάς δεν μηνύει και τον Καλογρίτσα;

«Αναμένουμε με ανυπομονησία την υλοποίηση της δεδηλωμένης πρόθεσης του κ. Παππά να μηνύσει τη γραμματέα του κ. Καλογρίτσα για τις καταγγελίες της. Ωστόσο μας προκαλεί εντύπωση ότι δεν έχει μηνύσει τόσα χρόνια τον ίδιο τον κ. Καλογρίτσα που έχει καταγγείλει με λεπτομέρειες το πού κατέληγε το μαύρο χρήμα που έφευγε με τσάντες από το γραφείο του, βάσει όσων κατήγγειλε χθες η γραμματέας του». Τα παραπάνω επισημαίνει η Νέα Δημοκρατία μετά την δήλωση του Νίκου Παππά ότι προτίθεται να υποβάλει μήνυση κατά της γραμματέως του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα για όσα είπε στο Ειδικό Δικαστήριο ότι «έφευγαν φάκελοι και τσάντες με χρήματα για το κόμμα» (ΣΥΡΙΖΑ)». Η Νέα Δημοκιρατία στη δήλωση που εξέδωσε το γραφείο τύπου του κόμματος υπενθυμίζει ότι ο κ. Καλογρίτσας έχει καταγγείλει: – Ότι ήταν μπροστινός του κ. Παππά στο ΣΥΡΙΖΑ channel που έστηναν, το οποίο αποτυπώνεται και σε έγγραφο που έχει στη διάθεσή του. -Ότι υπήρχε «διευθυντήριο» που λειτουργούσε υπό την καθοδήγηση του κ. Παππά, το οποίο του ζητούσε να στηρίξει οικονομικά ΜΜΕ του κόμματος ή στελέχη. -Ότι τα 3 εκατομμύρια της εγγυητικής που του δόθηκε βάσει της καθοδήγησης Παππά για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό παρωδία για τις τηλεοπτικές άδειες, κατέληξαν στο Documento με εντολές ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ και ο ίδιος είχε μιλήσει για τσάντες με χρήματα…» Η ανακοίνωση της ΝΔ καταλήγει: «Το ότι ο κ. Παππάς δεν μηνύει τον κ. Καλογρίτσα, δύο πράγματα καταδεικνύει: «Είτε όσα λέει ισχύουν και αποδεικνύονται, είτε τον φοβάται για όσα ακόμα μπορεί να αποκαλύψει. Οπότε, αντί ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας να πετάνε την μπάλα στην εξέδρα, ας απαντήσουν στα αμείλικτα ερωτήματα που πολλαπλασιάζονται όσο προχωράει η διερεύνηση της δυσώδους αυτής υπόθεσης!» Η δήλωση Παππά Ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών του έτους 2016, είχε εκφράσει νωρίτερα την πρόθεσή του να υποβάλει μήνυση κατά της γραμματέως του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα για όσα είπε στο Ειδικό Δικαστήριο. Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Ευθαλία Διαμάντη στην κατάθεσή της στο Ειδικό Δικαστήριο ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «έφευγαν φάκελοι και τσάντες με χρήματα από το γραφείο του κ. Καλογρίτσα τα οποία ήταν χρήματα για βοήθεια προς το κόμμα (ΣΥΡΙΖΑ)» και προσέθεσε ότι χρήματα δινόντουσαν και σε δημοσιογράφους (μεταξύ αυτών οι Παναγιώτης Παναγιώτου και Χρήστος Μαχαίρας, όπως αναφέρθηκε) και σε άλλα πρόσωπα τα οποία σχεδίαζαν την λειτουργία του καναλιού και της εφημερίδας (παράλληλα με τον κανάλι θα εκδιδόταν και εφημερίδα). Η δήλωση του Νίκου Παππά «Η ψευδομάρτυρας γραμματέας του κου Καλογρίτσα θα κληθεί για όσα είπε στο Ειδικό Δικαστήριο να αναμετρηθεί με την αλήθεια και την ελληνική Δικαιοσύνη, μετά από μήνυση που υποβάλλω εναντίον της. Οι υποβολείς όμως της συγκεκριμένης ψευδομαρτυρίας, που επιλέγουν για άλλη μια φορά το δρόμο της λάσπης εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, μόνο τον πανικό τους προδίδουν. Μπροστά στο κύμα των αποκαλύψεων για το πάρτι με το δημόσιο χρήμα και την κακοποίηση του κράτους δικαίου, εφευρίσκουν αστήρικτους και άσφαιρους αντιπερισπασμούς. Η σπουδή τους όμως άμεσα να προσυπογράψουν την ψευδομαρτυρία αποκαλύπτει ότι αυτοί κρύβονται πίσω της. Ας συνεχίσουν έτσι. Η ίδια η λάσπη τους θα τους πνίξει.» Ειδήσεις σήμερα:Πετρέλαιο: Η ΕΕ ενέκρινε το πλαφόν στα 60 δολάρια ανά βαρέλι – Σφίγγει ο κλοιός για τη ΜόσχαΚιβωτός του Κόσμου: Οι πρώτες εικόνες της πρεσβυτέρας μετά τις καταγγελίες – «Ρε άντε φύγετε από εδώ», δείτε βίντεοBalenciaga: Ο Γεωργιανός διευθυντής ζητά συγγνώμη για τα σαδομαζοχιστικά αρκουδάκια

