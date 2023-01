ΝΔ: Εκκωφαντική η σιωπή Τσίπρα για τις «τσάντες με χρήματα στον ΣΥΡΙΖΑ» που κατέθεσε η γραμματέας Καλογρίτσα

Για εκκωφαντική σιωπή, τόσο του Αλέξη Τσίπρα, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με τις αποκαλύψεις που έκανε ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου, η γραμματέας του κ. Καλογρίτσα, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία. Όπως λέει η Πειραιώς, η γραμματέας του κυρίου Καλογρίτσα «κατέθεσε ενόρκως, με ονοματεπώνυμο και χωρίς κουκούλα, ο ότι ‘’έφευγαν φάκελοι και τσάντες με χρήματα για τον ΣΥΡΙΖΑ’’». Ο κ. Τσίπρας, τονίζει η Πειραιώς, έχει τρεις επιλογές: «α) Να αποπειραθεί να δικαιολογηθεί, σαν άλλος Τσουκάτος, ότι το έκανε «για το το καλό του κόμματος». β) Να σιωπήσει, παραδεχόμενος ότι κατά σύστημα λάμβανε «μαύρο χρήμα», από διάφορες πηγές, στα πλαίσια του ηθικού πλεονεκτήματος της Αριστεράς. γ) Να διαψεύσει τη μάρτυρα και να στραφεί νομικά εναντίον της για να λάμψει η αλήθεια». Σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις στο Ειδικό Δικαστήριο της γραμματέως του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα, Ευθαλίας Διαμαντή, σχετικά με τις προσπάθειες του ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσει δικό του κανάλι. Η ιδιαιτέρα γραμματέας του επιχειρηματία κατέθεσε ότι «έφευγαν φάκελοι και τσάντες με χρήματα από το γραφείο του κ. Καλογρίτσα, τα οποία ήταν χρήματα για βοήθεια προς το κόμμα (ΣΥΡΙΖΑ)». Όπως είπε η Ευθαλία Διαμαντή, χρήματα δινόντουσαν και σε δημοσιογράφους, όπως και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία σχεδίαζαν την λειτουργία του καναλιού και της εφημερίδας.Η κατάθεση της Ευθαλίας Διαμαντή Η κυρία Διαμαντή στην κατάθεσή της ανέφερε ότι από τον επιχειρηματία ζήτησαν να βοηθήσει το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ για την ίδρυση τηλεοπτικού σταθμού, που θα ήταν ένα κανάλι του κόμματος στο οποίο κουμάντο θα έκανε ο κ. Παππάς και το κόμμα και προσέθεσε ότι από τον κ. Καλογρίτσα ζήτησαν να «δανείσει» το όνομά του για τη σύσταση του καναλιού. Σύμφωνα με την κυρία Διαμαντή ο επιχειρηματίας ήταν καθοδηγούμενος και δέχθηκε να βοηθήσει την «ομάδα Παππά» επικεφαλής της οποίας ήταν ο τότε πρώην υπουργός Επικρατείας για ένα κανάλι του κόμματος. Σε άλλο σημείο της κατάθεσης της η κυρία Ευθαλία Διαμαντή ανέφερε ότι ο κ. Παππάς επισκεπτόταν τον κ. Καλογρίτσα κάθε μέρα, μερικές φορές και δυο φορές την ημέρα. Πριν πάει ο κ. Παππάς στο Μαξίμου ερχόταν στα γραφεία της εταιρείας του κ. Καλογρίτσα συζητούσαν για καμιά ώρα περίπου και έφευγε, επισήμανε η ιδιαιτέρα γραμματέας και προσέθεσε ότι αρκετές φορές ο επιχειρηματίας πήγαινε στο Μαξίμου και εκεί έβλεπε τον κ. Παππά και άλλους. Αναφερόμενη η μάρτυρας στις σχέσεις που είχε ο κ. Παππάς με τον κ. Καλογρίτσα, επισήμανε ότι οι σχέσεις τους ήταν οικογενειακές, φιλικές και κοινωνικές. Τι είπε για τον Αρτέμη Αρτεμίου Αναφορά έκανε η κυρία Διαμαντή και στον Κύπριο δικηγόρο, με ειδικότητα στις offshore, Αρτέμη Αρτεμίου, για οποίο επισήμανε ότι πριν την καταβολή της 1ης δόσης, υποσχόταν ότι χρήματα υπάρχουν σε Κύπρο και Ελβετία και έρχονται, αλλά τελικά «εγκατέλειψαν τον κ. Καλογρίτσα». Ενδεικτικά, η μάρτυς ανέφερε, μεταξύ των άλλων, ότι μέσα στο γραφείο του επιχειρηματία ο κ. Παππάς είπε στον κ. Αρτεμίου: «Αρτέμη, πες στον Καλογρίτσα ότι τα χρήματα θα έρθουν». Σε άλλο σημείο η μάρτυς επισήμανε ότι άνθρωπος του κόμματος μέσα στο γραφείο του επιχειρηματία του είπε: «Χρήστο, κόμμα χωρίς χρήμα δεν γίνεται». Η μάρτυς κατά την κατάθεσή της επανέλαβε ότι «έφευγαν πολλά χρήματα για το κόμμα», ενώ διευκρίνισε ότι ο κ. Αρτεμίου προέκυψε τον Σεπτέμβριο του 2016 και έλεγε ότι θέλει να βοηθήσει οικονομικά για το θέμα της δημιουργίας καναλιού. Ακόμη, ανέφερε η κυρία Διαμαντή ότι ο κ. Αρτεμίου ερχόμενος από την Κύπρο είχε τσάντες με χρήματα και αυτό το γνωρίζει καθώς ζητούσε και του έστελνε ο κ. Καλογρίτσας αυτοκίνητο για να το παραλάβει από το αεροδρόμιο. Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο, ενώ αποφάσισε να κληθούν να καταθέσουν στις 20 Ιανουαρίου 2023 οι αδελφοί Σάμερ και Χουαν Χούρι της κατασκευαστικής εταιρείας Consolidated Contractors Company (CCC). Σχετικό αίτημα είχαν υποβάλει προς το δικαστήριο οι συνήγοροι του κ. Καλογρίτσα. Ανδρέας Λοβέρδος και Άγγελος Καραχάλιος Οι συνήγοροι του επιχειρηματία Ανδρέας Λοβέρδος και Άγγελος Καραχάλιος σε δήλωσή τους επισήμαναν ότι «είναι πια σύνολο βασικών μαρτύρων που έως τώρα έχουν καταθέσει και από μαρτυρίες τους προκύπτει σαφέστατα η παράβαση καθήκοντος εκ μέρους του κυρίου Παππά». Συνήγοροι Παππά Οι Γιάννης Μαντζουράνης, Θ. Μαντάς και Β. Γεωργακόπουλος οι συνήγοροι του κ. Παππά σε δήλωσή τους αναφέρουν: Η μάρτυρας και υπάλληλος του κ. Χρήστου Καλογρίτσα, κυρία Θάλεια Διαμαντή, κατέθεσε πως ο εργοδότης της «ήθελε» να δημιουργήσει και να ηγηθεί τηλεοπτικού σταθμού και επένδυσε «πάρα πολλά χρήματα, επταψήφιο ποσό» στη συμμετοχή του γιου του στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες και στη δημιουργία και απασχόληση δημοσιογραφικής ομάδας. Επιβεβαίωσε, δηλαδή, ότι ο κ. Καλογρίτσας δεν έβαλε απλά και μόνο το όνομά του στη διεκδίκηση μιας τηλεοπτικής άδειας, ότι δεν ήταν ένας «μπροστινός», αφου επένδυε οικονομικά και ήλεγχε την προετοιμασία και τη συμμετοχή της οικογένειάς του στον διαγωνισμό. Επεσήμανε, ακόμα, ότι ο κ. Καλογρίτσας επένδυσε χρόνο και κατέβαλε προσωπική προσπάθεια για την εξεύρεση εταίρου. Και πως, χρόνια μετά, αποφάσισε να κινηθεί δικαστικά εναντίον της οικογένειας Χούρι, όταν ο ίδιος κλήθηκε -μετά από δικαστική απόφαση- να επιστρέψει τα 3 εκατ. ευρώ της μεταξύ τους συναλλαγής. Η κυρία Διαμαντή, απαντώντας σε ερωτήσεις της εισαγγελέως, παραδέχθηκε ότι οι αναφορές της είναι αποτέλεσμα της «κρίσης» της και ενημέρωσης που είχε από μια… μισάνοιχτη πόρτα. Χωρίς, βεβαίως, να συμμετέχει σε συναντήσεις και χωρίς να έχει ίδια γνώση των θεμάτων που εξετάζονται. Όπως παραδέχθηκε, «δεν άκουγα όλες τις συζητήσεις, άκουγα ως ένα όριο. Δεν ήμουν πάντα παρούσα». Η ίδια αναφέρθηκε ακόμα στον μεγάλο κύκλο γνωριμιών του κ. Καλογρίτσα και τις επαφές του με πολιτικούς από πολλούς πολιτικούς χώρους, επιχειρηματίες, κ.ά. Με αδιαμφισβήτητο δεδομένο τη σχέση εξαρτημένης εργασίας της κυρίας Διαμαντή από τον κ. Καλογρίτσα και πιθανό τον επηρεασμό της από τον εργοδότη της, στη συνεδρίαση δεν προέκυψε τίποτα νεότερο. Αυτά που κυριάρχησαν ήταν οι προσωπικές κρίσεις, οι ατεκμηρίωτες «πληροφορίες» και κάποια ευφυολογήματα για τη δημιουργία πολιτικών εντυπώσεων. Αυτό που αναδείχθηκε ήταν ότι ο κ. Καλογρίτσας επιχείρησε να αποκτήσει τηλεοπτική άδεια, αλλά η αδυναμία του να καταβάλει την πρώτη δόση τον κήρυξε έκπτωτο με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής. Ειδήσεις σήμερα: Παραπατούσε η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ δύο ημέρες πριν τον θάνατό της – Δείτε βίντεο Αθώωσαν τον αστυνομικό, «παραίτησαν» τις διευθύντριες των φυλακών Κύπρου Η βίλα – παλάτι του Κωνσταντίνου στο Πόρτο Χέλι και η πώλησή της σε Βούλγαρο καναλάρχη

