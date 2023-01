Οικονόμου: Αμείλικτα τα ερωτήματα μετά την κατάθεση της γραμματέως Καλογρίτσα «Έφευγαν φάκελοι και τσάντες με χρήματα για το κόμμα» (ΣΥΡΙΖΑ) κατέθεσε την Πέμπτη η γραμματέας του Καλογρίτσα Απαντήσεις σχετικά με όσα κατέθεσε στο Ειδικό Δικαστήριο η ιδιαιτέρα γραμματέας του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα, Ευθαλία Διαμαντή, ζητά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα. Χθες η ιδιαιτέρα γραμματέας του επιχειρηματία κατέθεσε ότι «έφευγαν φάκελοι και τσάντες με χρήματα από το γραφείο του κ. Καλογρίτσα, τα οποία ήταν χρήματα για βοήθεια προς το κόμμα (ΣΥΡΙΖΑ)». Όπως είπε η Ευθαλία Διαμαντή, χρήματα δινόντουσαν και σε δημοσιογράφους, όπως και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία σχεδίαζαν την λειτουργία του καναλιού και της εφημερίδας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου ζητά απαντήσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει «μετά από όσα φοβερά κατέθεσε ενόρκως η κ. Διαμαντή για τις διαδρομές μαύρου χρήματος μεταξύ των κυρίων Νίκου Παππά, Χρήστου Καλογρίτσα και Άρτεμη Αρτεμίου, με σκοπό τη χρηματοδότηση του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογραφικών βραχιόνων του, τα ερωτήματα είναι αμείλικτα και ο κ. Τσίπρας προσωπικά χρωστάει σαφεις απαντήσεις στον ελληνικό λαό. Απαντήσεις για όλα αυτά που επί χρόνια υποκριτικά αρνιόταν πως είχαν συμβεί. Γνώριζε ο κ. Τσίπρας τις δραστηριότητες του κ. Παππά, του στενότερου και παλιότερου συνεργάτη του; Γιατι εξακολουθεί να τον στηρίζει και να τον καλύπτει πολιτικά; Πόσες σακούλες και με τι ποσά κατέληξαν στα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ; Αντι να κάνουν κηρύγματα ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, οφείλουν να απαντήσουν σε αυτά τα αμείλικτα ερωτήματα». Ειδήσεις σήμερα: Οι πολιτικές παρουσίες στην κηδεία του τέως βασιλιά – Ποιοι «γαλάζιοι» θα πάνε Ακρίβεια: «Τσουρουφλίζουν» τα τρόφιμα – Οι τιμές αυξάνονται με διπλάσιο ρυθμό από τον πληθωρισμό! Φλόρενς Πιου: «Πώς μπορούν οι θηλές μου να σε προσβάλλουν τόσο;» αναρωτιέται για τη γυμνή εμφάνισή της BEST OF NETWORK 13.01.2023, 14:36 13.01.2023, 15:20 13.01.2023, 12:45 13.01.2023, 15:29 13.01.2023, 15:30 13.01.2023, 12:40

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )