Οι πολιτικές παρουσίες στην κηδεία του τέως βασιλιά – Ποιοι «γαλάζιοι» θα πάνε

Με τις προετοιμασίες για την εξόδιο ακολουθία του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου σε πλήρη εξέλιξη, αρκετή κουβέντα έχει ξεκινήσει και για το ποιοι πολιτικοί θα δώσουν το «παρών» στη Μητρόπολη Αθηνών το μεσημέρι της Δευτέρας. Θα πρόκειται για μια τελετή, η οποία, αν μη τι άλλο, θα έχει και αρκετό κόσμο έξω από την εκκλησία, καθώς στην Αθήνα θα φτάσουν αρκετοί πολίτες και από την επαρχία. Όπως έγραψε από χθες το thetimes|-.gr, το Μέγαρο Μαξίμου έχει δώσει «ελευθέρας» σε όποιους βουλευτές θελήσουν να δώσουν το «παρών» για δικούς τους λόγους στην τελετή να το πράξουν, από τη στιγμή που πρόκειται για μια ιδιωτική τελετή. Βεβαίως, χθες προκάλεσε αίσθηση η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος με μια «χειρουργική» δήλωση κατέστησε ευκρινή τη διαφοροποίησή του ως προς την αντιμετώπιση του τέως βασιλιά ως ιδιώτη. «Οι Δημοκρατίες δεν αποσιωπούν το παρελθόν τους. Μόνο τα αυταρχικά καθεστώτα συνηθίζουν να “σβήνουν φωτογραφίες” και σελίδες ολόκληρες. Η Δημοκρατία είχε πει κάποτε ο Μιτεράν είναι, τελικά, η διαχείριση των συμβόλων. Και η Δημοκρατία στην Ελλάδα δεν κινδυνεύει. Σε κάθε τέτοιο θλιβερό γεγονός, δίνουμε εξετάσεις ανθρωπιάς και Πολιτισμού», υπογράμμισε ο κ. Σαμαράς. Ο τέως βασιλεύς της Ελλάδος Κωνσταντίνος έφυγε από τη ζωή.Είναι ιερή -και μακροχρόνια παράδοση των Ελλήνων- μπροστά στο θάνατο ενός ανθρώπου να στέκονται με σεβασμό.Κι αυτό πέρα από Ελληνική είναι και παγκόσμια παράδοση Πολιτισμού.— Σαμαράς Αντώνης (@samaras_antonis) January 12, 2023 Το Μέγαρο Μαξίμου δεν σήκωσε το γάντι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αρνήθηκε να σχολιάσει την άποψη του κ. Σαμαρά και… η ζωή συνεχίζεται. Θεωρείται, πάντως, αρκετά δύσκολο ο κ. Σαμαράς, ως πρώην πρωθυπουργός, να δώσει το παρών στη Μητρόπολη. Οι γαλάζιοι βουλευτές Το θέμα της παρουσίας στην κηδεία, πάντως, είναι ένα από αυτά που συζητούν μεταξύ τους οι βουλευτές της ΝΔ. Κάποιοι διατηρούσαν επαφή με την οικογένεια του τέως Βασιλιά και σε κοινωνικό επίπεδο, ενώ άλλοι προέρχονται από νομούς που είχαν ισχυρό βασιλικό στοιχείο. Οι εκτιμήσεις, πάντως, ότι «δεκάδες βουλευτές θα δώσουν το παρών» δεν δικαιώνονται ως αυτή την ώρα. Παράλληλα, δεν αναμένεται να υπάρξουν και άλλοι υπουργοί στη Μητρόπολη, πέραν της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη που θα εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Στη Μητρόπολη θα βρεθούν σίγουρα η ευρωβουλευτής της ΝΔ Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, η οποία είναι και βαφτισιμιά του τέως Βασιλιά, ενώ χθες ο βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ Μίλτος Χρυσομάλλης αποκάλυψε ότι θα δώσει το παρών στην τελετή (Open). Ο κ. Χρυσομάλλης ανήκει στον σκληρό πυρήνα βουλευτών που πρόσκεινται στον Αντώνη Σαμαρά. Ένας ακόμα βουλευτής Μεσσηνίας που σκέφτεται να δώσει το παρών είναι ο Περικλής Μαντάς της ΝΔ, ενώ στη Μητρόπολη αναμένεται να βρεθεί και ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Οι δύο βουλευτές Λακωνίας της ΝΔ, ο Θανάσης Δαβάκης και ο Νεοκλής Κρητικός, δεν θα είναι στην Αθήνα, μιας και τη Δευτέρα θα επισκέπτεται την Αρεόπολη ο Α/ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος. Σενάρια υπάρχουν και για βουλευτές από περιοχές της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας, αν και ως τώρα πολλοί κάνουν αναγνωριστικές συζητήσεις. Παρουσίες εκ δεξιών Στη Μητρόπολη θα βρεθεί σίγουρα ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρόεδρος του κόμματος ΠΑΤΡΙΔΑ Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο οποίος υπεραμύνεται της άποψης να είχε γίνει η κηδεία με τιμές εν ενεργεία αρχηγού κράτους. Από μέρους της Εθνικής Δημιουργίας, παρών αναμένεται να είναι και ο Φαήλος Κρανιδιώτης. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος ξεκαθάρισε χθες (ΑΝΤ1) ότι δεν θα πάει, αν και τάχθηκε υπέρ του να είχε γίνει η τελετή με τιμές αρχηγού κράτους, υποστηρίζοντας ότι αυτή η τιμή είχε επιστρατευτεί ακόμα και για τραγουδιστές. Ειδήσεις σήμερα: Ελληνοτουρκικά – Στέιτ Ντιπάρμεντ σε Άγκυρα για το Φαρμακονήσι: «Αποφύγετε τις απειλές και τις προκλήσεις» Εύα Καϊλή: «Συνάντησα δύο φορές τον υπουργό Εργασίας του Κατάρ» – Η πρώτη της κατάθεση στον Βέλγο ανακριτή Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Κανάρια νησιά, Ευρώπη και ΗΠΑ – Πού ζουν σήμερα τα πέντε παιδιά του

