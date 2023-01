ΣΥΡΙΖΑ: Ζητά την κατοχύρωση του γάμου για τα γκέι ζευγάρια Με σύνθημα «δικαιοσύνη παντού», το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ζητά τη νομική κατοχύρωση του γάμου για όλα τα πρόσωπα Ελένη Γκρήγκοβιτς 13.01.2023, 16:59 Με νέο σποτ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Χάου Του» που απευθύνεται στις νεανικές ηλικίες 17-24 ετών, ο ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζει τις θέσεις του για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Με σύνθημα «δικαιοσύνη παντού», το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ζητά τη νομική κατοχύρωση του γάμου για όλα τα πρόσωπα. Στο βίντεο, το οποίο έχει αναρτήσει ο Αλέξης Τσίπρας στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας νεαρός άντρας ετοιμάζει τα ρούχα που θα φορέσει στον γάμο των γκέι φίλων του. Όμως, όπως λέει, «ξέχασα, ότι οι γκέι φίλοι σου δεν επιτρέπεται να παντρευτούν» και καταλήγει «άδικο δεν είναι;». Δείτε το νέο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ: Ειδήσεις σήμερα: Πέτρος Φιλιππίδης: Ένοχος για τις δύο απόπειρες και αθώος για τον βιασμό, η πρόταση Εισαγγελέα Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: Σε 20 χρόνια «εξαΰλωσε» τα 100 εκατομμύρια της κληρονομιάς του Έλβις Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Στη Μητρόπολη για τις λεπτομέρειες της κηδείας οι γιοι του, Νικόλαος και Παύλος Ελένη Γκρήγκοβιτς 13.01.2023, 16:59 BEST OF NETWORK 13.01.2023, 14:36 13.01.2023, 16:00 13.01.2023, 10:30 13.01.2023, 15:29 13.01.2023, 15:30 13.01.2023, 15:55

