Τηλεφωνική επικοινωνία Αναστασιάδη – Ζελένσκι για τις εξελίξεις στην Ουκρανία Στεκόμαστε σθεναρά δίπλα στο λαό της Ουκρανίας, τόνισε ο πρόεδρος της Κύπρου Μανώλης Καλατζής 12.01.2023, 20:59 Ο Κύπριος πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης, έλαβε τηλεφώνημα από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ο οποίος τον ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις της ρωσικής εισβολής. Ο κ. Αναστασιάδης έγραψε στο λογαριασμό του στο twitter ότι επανέλαβε στον ομόλογό του ότι η Κύπρος, και η ίδια θύμα της εισβολής και κατοχής από την Τουρκία, στέκεται σθεναρά δίπλα στο λαό της Ουκρανίας. Received a phone call by President @ZelenskyyUa who, inter alia, gave me an overview of the latest developments in Russia’s invasion in Ukraine. Reiterated that Cyprus, itself a victim of invasion and occupation by Turkey, stands firmly with Ukrainian people.— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) January 12, 2023 Ειδήσεις σήμερα: Κορωνοϊός: Εντοπίστηκε στην Ελλάδα η υποπαραλλαγή της Όμικρον «Κράκεν» – Έξι κρούσματα Το Ινστιτούτο της απάτης: «Αντί να αδυνατίσω, έκανα δύο απόπειρες αυτοκτονίας» Δικαστικό θρίλερ με ζευγάρι γυναικών για την επιμέλεια της 9χρονης κόρης τους Μανώλης Καλατζής 12.01.2023, 20:59 BEST OF NETWORK 13.01.2023, 12:00 13.01.2023, 11:12 13.01.2023, 12:45 13.01.2023, 09:40 13.01.2023, 09:43 13.01.2023, 12:40

