Την Πέμπτη στη Βουλή οι συνακροάσεις στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ το 2016 Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μετά από αίτημα της ΚΟ του ΚΚΕ το οποίο υποστηρίχθηκε από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης Για την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου ορίστηκε η νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου αυτή τη φορά να εξεταστεί η υπόθεση των συνακροάσεων – υποκλοπών στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ οι οποίες σύμφωνα με τον Περισσό εντοπίζονται από το 2016. Σύμφωνα με τις προσκλήσεις που έχουν αποσταλεί στην συνεδρίαση θα παραστούν ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ζαμπίρας, τα μέλη της ΑΔΑΕ Γεώργιος Μπακάλης, Σπυρίδωνας Σκουλαρίκης, Νίκος Παπαδάκης, Δημήτριος Βέργαδος, το τέως μέλος ΑΔΑΕ Παναγιώτης Ριζομυλιώτης, οι νυν ειδικοί επιστήμονες της ΑΔΑΕ Παναγιώτης Μπάμπαλης και Βασίλειος Σταθόπουλος και ο προκάτοχός τους Παναγιώτης Τρακάδας. Η δικηγόρος της Ανεξάρτητης Αρχής Αργυρώ Αμίδη, οι εισαγγελείς Πρωτοδικών Αθηνών Γεώργιος Νούλης και Χαράλαμπος Μαστραντωνάκης, η εισαγγελέας πρωτοδικών Χαλκίδας Βάια Ακριβού, ο πρώην γγ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο πρώην αστυνομικός διευθυντής Αθανάσιος Πράπας, ο Αστυνομικός Διευθυντής Βασίλειος Μπερτάνος και ο αστυνόμος Β’ Ιωάννης Στούκας. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μετά από αίτημα της ΚΟ του ΚΚΕ το οποίο υποστηρίχθηκε από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ειδήσεις σήμερα: Παραπατούσε η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ δύο ημέρες πριν τον θάνατό της – Δείτε βίντεοΑθώωσαν τον αστυνομικό, «παραίτησαν» τις διευθύντριες των φυλακών Κύπρου Οι πολιτικές παρουσίες στην κηδεία του τέως βασιλιά – Ποιοι «γαλάζιοι» θα πάνε BEST OF NETWORK 13.01.2023, 14:36 13.01.2023, 15:34 13.01.2023, 10:30 13.01.2023, 15:29 13.01.2023, 15:30 13.01.2023, 15:55

