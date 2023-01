Τουρκικά ΜΜΕ: Ενόχληση για την επιστολή Δένδια σε Μπορέλ για το επεισόδιο στο Φαρμακονήσι Ενόχληση στα τουρκικά ΜΜΕ για τις κινήσεις του υπουργού Εξωτερικών, Νϊκου Δένδια Παναγιώτης Σαββίδης 13.01.2023, 10:47 H πρόσφατη επιστολή του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στον ύπατο εκπρόσωπο της Ε.Ε. για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής Ασφαλείας Ζοζέπ Μπορέλ, με την οποία τον ενημέρωσε διεξοδικά για το πρόσφατο περιστατικό στο Φαρμακονήσι και ζήτησε την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στην Τουρκία, ενόχλησε την Άγκυρα. Στην επιστολή του ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας αναφέρθηκε στο επεισόδιο που έλαβε χώρα στις 5 Ιανουαρίου όταν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού που εκτελούσε διατεταγμένη υπηρεσία εντός ελληνικών χωρικών υδάτων -προς αναγνώριση τριών τουρκικών αλιευτικών σκαφών που αλίευαν στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά του Φαρμακονησίου- δέχθηκε παρενόχληση από τουρκική ακταιωρό. Με αφορμή την επιστολή Δένδισα σε Μπορέλ, τουρκικά φιλοκυβερνητικά δίκτυα επιχειρούν προκλητικά να αντιστρέψουν τα γεγονότα στο Φαρμακονήσι, κατηγορώντας την Ελλάδα για «προβοκάτσια». Χαρακτηριστικά είναι τα όσα αναφέρει ρεπορτάζ του δικτύου Haber Global, που «είδε» παρενόχληση Τούρκων ψαράδων από σκάφη του Λιμενικού Σώματος, υποστηρίζοντας πως η χώρα μας ασκεί «διπλωματία καταγγελιών» κατά της Τουρκίας. «Η Ελλάδα προέβη σε μία κίνηση που διαστρεβλώνει την παρενόχληση που έγινε από σκάφη του ελληνικού λιμενικού στους Τούρκους ψαράδες στο Αιγαίο. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Δένδιας στοχοποιώντας την Τουρκία, έγραψε μία αποστολή που έστειλε στην ΕΕ. και ζητά κυρώσεις. Η Ελλάδα που συνεχίζει τα προβοκατόρικα βήματα της ενάντια στην Τουρκία, συνεχίζει την διπλωματία των καταγγελιών» λέει το Haber Global, συνεχίζοντας: «Την περασμένη εβδομάδα σκάφος του ελληνικού λιμενικού στα ανοιχτά του Ντίντιμ, επιχείρησε να παρενοχλήσει αλιευτικά πλοία με τουρκική σημαία, αλλά παρεμποδίστηκε από σκάφος του τουρκικού λιμενικού. Όταν οι ελληνικές δυνάμεις πυροβόλησαν στον αέρα υπήρξαν αντίποινα. Ο ελληνικός τύπος ενεργοποιήθηκε για την διαμόρφωσης της κοινής γνώμης. Υποστηρίχθηκε ότι οι Τούρκοι ψαράδες ψάρευαν μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα». Το ρεπορτάζ του φιλοκυβερνητικού δικτύου, υποστηρίζει πως με «ψέματα» η Ελλάδα εκμεταλλεύεται το «σύντομης διάρκειας έντασης» περιστατικό στο Φαρμακονήσι, πιέζοντας την Ε.Ε. να επιβάλλει κυρώσεις κατά της Τουρκίας «Η Αθήνα που δεν θέλει να ζημιωθεί η εικόνα της σε διεθνές επίπεδο, προσέφυγε στα ίδια ψέματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μετέφερε στην ΕΕ την σύντομης διάρκειας ένταση που υπήρξε στο Αιγαίο. Σε εκείνη την επιστολή υποστηρίζει πως η Τουρκία δημιούργησε ένα επικίνδυνο περιβάλλον και πως αύξησε την πιθανότητα ενός ατυχήματος. Κατηγόρησε την Άγκυρα πως κλιμακώνει την ένταση. Ο Έλληνας υπουργός έφτασε μέχρι της απειλής για κυρώσεις. Ανέφερε πως αν δεν υπάρξει αλλαγή στην κατάσταση, η ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόσει κυρώσεις στα θαλάσσια προϊόντα της Τουρκίας» καταλήγει το ρεπορτάζ του Haber Global. Ειδήσεις σήμερα: Παραπατούσε η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ δύο ημέρες πριν τον θάνατό της – Δείτε βίντεοΑθώωσαν τον αστυνομικό, «παραίτησαν» τις διευθύντριες των φυλακών Κύπρου Η βίλα – παλάτι του Κωνσταντίνου στο Πόρτο Χέλι και η πώλησή της σε Βούλγαρο καναλάρχη Παναγιώτης Σαββίδης 13.01.2023, 10:47 BEST OF NETWORK 13.01.2023, 14:36 13.01.2023, 15:34 13.01.2023, 10:30 13.01.2023, 15:29 13.01.2023, 15:30 13.01.2023, 15:55

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )