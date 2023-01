Yeni Safak: «Περιουσίες» σε Δωδεκάνησα, Κρήτη και Θράκη διεκδικούν τουρκικές ΜΚΟ Με αφορμή προσφυγή στα ελληνικά δικαστήρια Τούρκων πολιτών, οι οποίοι διεκδικούν αποζημιώσεις για περιουσίες στη Ρόδο που κατασχέθηκαν από την Ιταλία το 1940 Παναγιώτης Σαββίδης 13.01.2023, 11:32 Για σχέδιο διεκδίκησης απαλλοτριωμένων… τουρκικών περιουσιών σε Ρόδο, Κω, Κρήτη και Θράκη, κάνει λόγο δημοσίευμα της τουρκικής φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Yeni Safak, με αφορμή προσφυγή στα ελληνικά δικαστήρια, τεσσάρων Τούρκων πολιτών -που οι πρόγονοί τους ζούσαν στην Ρόδο- διεκδικώντας αποζημιώσεις για περιουσίες που κατασχέθηκαν από την Ιταλία το 1940, όταν τα Δωδεκάνησα τελούσαν υπό ιταλική κατοχή. Η Yeni Safak, κάνει λόγο για «αξιώσεις τεσσάρων Τούρκων, που ζητούν αποζημίωση για την προγονική τους περιουσία στην Ρόδο, που κατασχέθηκε το 1940» όταν ο Ιταλός κυβερνήτης απαλλοτρίωσε τις τουρκικές περιουσίες στο νησί. Το δημοσίευμα επισημαίνει πως τα Δωδεκάνησα παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα το 1947, με τη Συνθήκη των Παρισίων, αναφέροντας πως οι Τούρκοι, που προσέφυγαν στα ελληνικά δικαστήρια, ζητούν αποζημίωση από το ελληνικό κράτος, που αγγίζει τα 5 εκ. ευρώ. «Τέσσερις Τούρκοι κατέθεσαν μήνυση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, καταθέτοντας τίτλους ιδιοκτησίας και τα έγγραφα των προγόνων τους. Η υπόθεση ωστόσο απορρίφθηκε με αποτέλεσμα να υπάρξουν ξεχωριστές αγωγές στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου και στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου. Ωστόσο, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου διέκοψε προς το παρόν την υπόθεση, εν αναμονή της οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου» γράφει η Yeni Safak. Η εφημερίδα κάνει γνωστό πως περισσότερες από 100 Τουρκικές ΜΚΟ ξεκίνησαν μια νόμιμη εκστρατεία διεκδίκησης περιουσιακών στοιχείων τουρκικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των Δωδεκανήσων, συμπεριλαμβανομένης της Κω και της Ρόδου, της Δυτικής Θράκης και της Κρήτης. «Το θέμα σχεδιάζεται να τεθεί στον Ηνωμένα Έθνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνεργασίας για την Ασφάλεια, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσω των τουρκικών ΜΚΟ» αναφέρει η εφημερίδα. Ειδήσεις σήμερα: Παραπατούσε η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ δύο ημέρες πριν τον θάνατό της – Δείτε βίντεο Αθώωσαν τον αστυνομικό, «παραίτησαν» τις διευθύντριες των φυλακών Κύπρου Η βίλα – παλάτι του Κωνσταντίνου στο Πόρτο Χέλι και η πώλησή της σε Βούλγαρο καναλάρχη Παναγιώτης Σαββίδης 13.01.2023, 11:32 Best of Network 13.01.2023, 11:30 13.01.2023, 11:12 13.01.2023, 08:04 13.01.2023, 09:40 13.01.2023, 09:43 12.01.2023, 16:00

