Επικοινωνία Νίκου Δένδια με τον Κοσοβάρο πρωθυπουργό Άλμπιν Κούρτι

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κοσοβάρο πρωθυπουργό Άλμπιν Κούρτι είχε το πρωί ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στο βόρειο Κόσοβο και στον Διάλογο Βελιγραδίου – Πρίστινας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

Ι spoke over the phone today with Kosovar PM, A.Kurti. Discussion focused on recent developments in northern Kosovo & in the Belgrade-Pristina Dialogue. pic.twitter.com/IiXQXjcHyv

