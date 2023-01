Ισραήλ: Δίνουμε μεγάλη σημασία στις κυβερνητικές συναντήσεις με Ελλάδα και Κύπρο Βούληση για συνέχιση της στρατηγικής σχέσης στο πλαίσιο του σχήματος 3+1 με τη συμμετοχή Ελλάδας και ΗΠΑ Τηλεφωνική επικοινωνία με τον νεοδιορισθέντα υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Έλι Κοέν (Eli Cohen), τον οποίο και συνεχάρη για την ανάληψη των καθηκόντων του, είχε χθες ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Ιωάννης Κασουλίδης. Σε σημερινή του ανάρτηση στο Twitter σχετικά με την επικοινωνία, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ αναφέρει πως μίλησε με τον Ιωάννη Κασουλίδη για την ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, και για διεύρυνση της συνεργασίας, κυρίως στον τομέα της ενέργειας. Παράλληλα, ο Έλι Κοέν διαμηνύει πως το Ισραήλ αποδίδει μεγάλη σημασία στο τρίγωνο Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας και υπογραμμίζει πως «σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τις τριμερείς κυβερνητικές συναντήσεις». Όπως μεταδόθηκε χθες, οι δύο υπουργοί εξέφρασαν από κοινού τη βούληση για συνέχιση της αμοιβαία επωφελούς στρατηγικής σχέσης Κύπρου – Ισραήλ, τόσο στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών όσο και στο πλαίσιο των τριμερών μηχανισμών συνεργασίας και του σχήματος 3+1 με τη συμμετοχή Ελλάδας και ΗΠΑ. Ο κ. Κασουλίδης σημείωσε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών εδράζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και στο Διεθνές Δίκαιο, χωρίς να αποτελούν παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος και χωρίς να επηρεάζονται από την όποια εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με την Τουρκία. Οπως αναφέρει το κυπριακό ΥΠΕΞ σε χθεσινή ανακοίνωσή του, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή, προσβλέποντας σε μεταξύ τους συνάντηση το αμέσως επόμενο διάστημα. Ειδήσεις σήμερα: Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Στους 200 οι καλεσμένοι στη Μητρόπολη – Ποιοι θα παραστούν στην κηδεία Συναλλαγές e-banking: Αποζημίωση στα θύματα ηλεκτρονικής απάτης θα δίνουν οι τράπεζες Τροχαίο στη Βούλα: «Δεν πρόλαβα να σταματήσω», υποστηρίζει η οδηγός που παρέσυρε τη 15χρονη BEST OF NETWORK 13.01.2023, 14:36 13.01.2023, 19:37 13.01.2023, 10:30 13.01.2023, 21:36 13.01.2023, 21:39 13.01.2023, 15:55

