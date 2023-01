Μητσοτάκης για τη «νεκρή Μαρία» στον Έβρο: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ζητήσει ακόμη μία συγγνώμη Αγγίζει τα όρια της εθνικής μειοδοσίας η στάση του ΣΥΡΙΖΑ για τη υπόθεση των 38 στον Έβρο, τόνισε ο πρωθυπουργός Σκληρή επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που έδωσε στα περιφερειακά ΜΜΕ στην Αλεξανδρούπολη στο πλαίσιο της περιοδείας του σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με αφορμή την υπόθεση των 38 μεταναστών στον Έβρο. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναφορικά με την διαχείριση του μεταναστευτικού, οι ροές έχουν μειωθεί δραστικά σημειώνοντας πως η αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική που έχει ακολουθήσει η Ελλάδα έχει τσακίσει και τα κυκλώματα λαθροδιακινητών τα οποία εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο. Μιλώντας δε συγκεκριμένα για την υπόθεση των 38 μεταναστών, ο πρωθυπουργός τόνισε πως ο ίδιος είναι εξοργισμένος, καθώς εξαπολύθηκε μία επίθεση από διεθνή ΜΜΕ εις βάρος της χώρας μας η οποία ήταν εν τέλει άδικη. «Η υπόθεση αυτή ήταν όλη ένα ψέμα, ένα κατασκεύασμα, καθώς όπως αποδείχθηκε δεν υπήρχε ούτε νεκρό παιδί, ούτε μικρή Μαρία», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης εξαπολύοντας δε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως τόνισε, ορισμένα διεθνή ΜΜΕ τα οποία είχαν κατηγορήσει την χώρα μας βρήκαν το θάρρος και ανακάλεσαν, κάτι που δεν έχει κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση η οποία είχε υιοθετήσει αυτές τις κατηγορίες. «Και ενώ τα ξένα ΜΜΕ ανακάλεσα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ζητήσει ακόμη μία συγγνώμη», είπε και συμπλήρωσε πως «ορισμένα στελέχη του ακόμη επιμένουν». «Αυτό αγγίζει τα όρια της εθνικής μειοδοσίας» ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός. Ειδήσεις σήμερα:Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης που μαχαίρωσε άστεγο στη Θεσσαλονίκη Σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού – Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλώβιστηκε ο οδηγόςTo Ιράν εκτέλεσε τον Βρετανοϊρανό Ακμπαρί αψηφώντας το Λονδίνο BEST OF NETWORK 14.01.2023, 10:48 14.01.2023, 09:05 13.01.2023, 11:35 14.01.2023, 09:18 14.01.2023, 09:17 14.01.2023, 08:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )