Μητσοτάκης: Εκλογές την άνοιξη που πρακτικά θα έχουμε εξαντλήσει την τετραετια Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στην Αλεξανδρούπολη – Υποψήφιος βουλευτής στον Έβρο θα είναι στις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης Την υποψηφιότητά του στον Έβρο στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί στα περιφερειακά ΜΜΕ στην Αλεξανδρούπολη. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια απόφαση που λήφθηκε για λόγους συμβολικούς, μιας και η περιοχή έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή των εθνικών προκλήσεων. «Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη και ουσιαστικά θα γίνουν σε ένα τέτοιο χρονικό σημείο που πρακτικά θα έχουμε εξαντλήσει την τετραετία (…) Πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι πίστευαν ότι τελικά η κυβέρνηση θα ενδώσει στον δημοσκοπικό πειρασμό (…) Οι Έλληνες πολίτες μας πιστεύουν όταν μιλάμε για την εξάντληση της τετραετίας» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επερχόμενη αναμέτρηση στις κάλπες. Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού στα περιφερειακά ΜΜΕ στην Αλεξανδρούπολη: O πρωθυπουργός επισήμανε ότι ουδέποτε επεδίωξε τοξικό κλίμα και έντονη φραστική αντιπαράθεση και ότι του αρέσει πάντα να μιλάει για το έργο το οποίο έχει επιτελέσει η κυβερνηση, αλλά και για τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν από δω και στο εξής: «Εμείς θα εξακολουθούμε να μιλάμε για αυτά τα οποία έχουμε κάνει και αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση αναγκάζεται να καταφύγει σε τέτοιες πρακτικές; Μπορώ ίσως να το εξηγήσω, όχι μόνο γιατί αυτό ξέρουν να κάνουν. Όταν δεν ξέρεις τι να κάνεις, κάνεις αυτό το οποίο ξέρεις και η αξιωματική αντιπολίτευση ξέρει καλά να παίζει αυτό το παιχνίδι». Στη συνέντευξη Τύπου του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. «Η ιστορία θα κρίνει τον Κωνσταντίνο της δημόσιας ζωής δίκαια αλλά και αυστηρά, για τον άνθρωπο Κωνσταντίνο μας συνοδεύει ήδη η θλίψη και ο σεβασμός» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. Ερωτηθείς για το πώς βλέπει τις «εντάσεις» που δημιουργήθηκαν μετά την απόφαση της κυβέρνησης να κηδευτεί ο τέως βασιλιάς ως ιδιώτης, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι ο ίδιος δεν διακρίνει εντάσεις, αλλά ιστορική αναμόχλευση του ρόλου του Κωνσταντίνου, κάτι που είχε χρήσιμο για τις νέες γενιές. Ο πρωθυπουργός είπε ότι είναι απολύτως σωστή η απόφαση να κηδευτεί ο Κωνσταντίνος ως ιδιώτης, αφού το βασίλειο της Ελλάδας δεν υφισταται πια και ο τέως βασιλιάς είχε απωλέσει την ελληνική ιθαγένεια. Επισήμανε πάντως ότι η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα με την αξιοπρέπεια και το τελετουργικό που επιβάλλεται για την ιστορική διαδρομή του Κωνσταντίνου. Ειδήσεις σήμερα:Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης που μαχαίρωσε άστεγο στη Θεσσαλονίκη Σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού – Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλώβιστηκε ο οδηγόςTo Ιράν εκτέλεσε τον Βρετανοϊρανό Ακμπαρί αψηφώντας το Λονδίνο BEST OF NETWORK 13.01.2023, 14:36 14.01.2023, 09:05 13.01.2023, 11:35 14.01.2023, 09:18 14.01.2023, 09:17 13.01.2023, 09:30

