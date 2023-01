ΝΔ: Ο κ.Τσίπρας συνεχίζει να κάνει πως δεν καταλαβαίνει μετά τις αποκαλύψεις της γραμματέως Καλογρίτσα Οοι αποκαλύψεις της γραμματέως του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα, Ευθαλίας Διαμαντή, σχετικά με τις προσπάθειες του ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσει δικό του κανάλι, έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις «Σχεδόν 48 ώρες μετά τις αποκαλύψεις της γραμματέως Καλογρίτσα και 24 ώρες μετά τη δήλωση του ίδιου του κ. Καλογρίτσα ότι αν μηνυθεί θα αποκαλύψει και τα υπόλοιπα, ο κ. Τσίπρας συνεχίζει να κάνει πως δεν καταλαβαίνει», τονίζει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της ΝΔ. «Περιμένουμε να μας απαντήσει αν θα μηνύσει τη γραμματέα του κ. Καλογρίτσα και τον κ. Καλογρίτσα για τις τσάντες με τα εκατομμύρια που καταγγέλλεται ότι κατέληγαν στο κόμμα του μέσω του δικού του Τσουκάτου, κ. Παππά. Τελικά βαλίτσες υπήρχαν την περίοδο Νοβάρτις, αλλά μάλλον κατέληγαν στον ΣΥΡΙΖΑ» προσθέτει. Υπενθυμίζεται ότι οι αποκαλύψεις στο Ειδικό Δικαστήριο της γραμματέως του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα, Ευθαλίας Διαμαντή, σχετικά με τις προσπάθειες του ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσει δικό του κανάλι, έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Η ιδιαιτέρα γραμματέας του επιχειρηματία κατέθεσε, μεταξύ άλλων, ότι «έφευγαν φάκελοι και τσάντες με χρήματα από το γραφείο του κ. Καλογρίτσα, τα οποία ήταν χρήματα για βοήθεια προς το κόμμα (ΣΥΡΙΖΑ)». Ειδήσεις σήμερα: Η αστυνομικός στο Τενεσί που απολύθηκε αφού έκανε σεξ με 6 συναδέλφους έχει τη στήριξη του συζύγου της Η λίστα των Ελλήνων που προσκλήθηκαν στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου Ποιες τέσσερις περιοχές βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» των σεισμολόγων BEST OF NETWORK 14.01.2023, 12:30 14.01.2023, 09:05 14.01.2023, 14:15 14.01.2023, 09:18 14.01.2023, 09:17 14.01.2023, 12:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )