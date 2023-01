Οικονόμου: Ο ΣΥΡΙΖΑ υπονομεύει τις Ένοπλες Δυνάμεις σε μια κρίσιμη συγκυρία

Για ευθεία υπονόμευση των Ενόπλων Δυνάμεων κατηγορεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα του Σαββάτου ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την… «παρακολούθηση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνου Φλώρου από την ΕΥΠ». Ο κ. Οικονόμου μιλά επίσης για ανευθυνότητα και καιροσκοπισμό εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επισημαίνει ότι τα στοιχεία που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναξιόπιστα και επαναλαμβάνει την απόλυτη εμπιστοσύνη της κυβέρνησης στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε υψηλούς τόνους κινείται και η απάντηση του ΓΕΕΘΑ τοι οποίο σε σχετική ανακοίνωση μιλά για «υποκινούμενη υπονόμευση του ηθικού κύρους και της ακεραιότητας του Κ. Φλώρου. Η ίδια ανακοίνωση κάνει επίσης λόγο για «κατασκευασμένα αφηγήματα περί δήθεν περιουσίας του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων ή μελών της οικογένειας του» και επισημαίνει ότι «η οικονομική κατάσταση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ περιγράφεται λεπτομερώς -όπως προβλέπεται- στα “Πόθεν Έσχες” πού έχουν κατατεθεί ». Αναλυτικά η ανακοίνωσή του κυβερνητικού εκπροσώπου «Η υπονόμευση των Ενόπλων μας Δυνάμεων από τον ΣΥΡΙΖΑ -με ατεκμηρίωτο και απολύτως αναξιόπιστο υλικό από ρυπαρά δίκτυα- υπερβαίνει κατά πολύ την ανευθυνότητα και τον καιροσκοπισμό, αγγίζοντας πια τα όρια της πρόκλησης σοβαρής ζημιάς στην Πατρίδα. Σε μια συγκυρία μάλιστα ιδιαίτερα κρίσιμη για την εθνική μας ασφάλεια, εξαιτίας εξωτερικών επιβουλών. Αλήθεια, ποια είναι η διαδρομή αυτού του υποτιθέμενου υλικού; Θέλουμε να επαναλάβουμε ότι η Κυβέρνηση περιβάλλει με απόλυτη εμπιστοσύνη την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων. Κι αυτή την εμπιστοσύνη δεν θα την κλονίσει κανείς. Η Κυβέρνηση είναι εγγυητής της ασφάλειας, της Δημοκρατίας και της ομαλότητας, όπως έχει αποδείξει με την ενίσχυση της αμυντικής μας ικανότητας, την αποτελεσματική διπλωματία, την προσήλωση στο εθνικό συμφέρον και τη θεσμικότητα. Είναι αποφασισμένη, και προπάντων ικανή, να μην επιτρέψει σε κανέναν, έσωθεν ή έξωθεν, να αποδυναμώσει και να πλήξει την Ελλάδα. Η ανεξάρτητη ελληνική Δικαιοσύνη επιτελεί στο ακέραιο το έργο της, ώστε να απαντηθούν όλα, ανάμεσα στα οποία και με ποιον τρόπο και για ποιους σκοπούς διοχετεύεται συστηματικά, από ρυπαρά δίκτυα, τέτοιο περιεχόμενο προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Η Κυβέρνηση εγγυάται ότι δεν θα μείνει καμιά σκιά και δεν θα υπάρξει κανένα περιθώριο βλάβης της Πατρίδας». ΓΕΕΘΑ: Υποκινούμενη η επιχειρούμενη υπονόμευση του ηθικού κύρους και της ακεραιότητας του Κ. Φλώρου Η επιχειρούμενη υπονόμευση του ηθικού κύρους και της ακεραιότητας του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη για την χώρα συγκυρία είναι προδήλως υποκινούμενη και εξυπηρετεί αλλότρια συμφέροντα” τονίζει το ΓΕΕΘΑ. “Επειδή, η πρωτοφανής στην ελληνική πολιτική ιστορία επίθεση λάσπης επεκτείνεται σε τεχνηέντως κατασκευασμένα αφηγήματα περί δήθεν περιουσίας του ιδίου ή μελών της οικογένειας του, η απάντηση είναι ξεκάθαρη: η οικονομική κατάσταση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ περιγράφεται λεπτομερώς -όπως προβλέπεται- στα “Πόθεν Έσχες” πού έχουν κατατεθεί και στα “Ε9” και είναι στη διάθεση των αρμοδίων. Το ίδιο συμβαίνει και με τις δηλώσεις των μελών της οικογένειας του” αναφέρει η ανακοίνωση και προσθέτει: “Οι δήθεν ισχυρισμοί είναι απολύτως ψεύτικοι, συκοφαντικοί, αναπόδεικτοι και εκτός πάσης πραγματικότητας. Δεν πρόκειται δε επ’ ουδενί να αλλοιώσουν την σχέση εμπιστοσύνης με την πολιτική ηγεσία και με το ΚΥΣΕΑ. Ο ΑΓΕΕΘΑ επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός του και συνεχίζει να ασκεί απρόσκοπτα τα καθήκοντα, που η Πατρίδα τού έχει αναθέσει, πιστός στον όρκο του, στο Σύνταγμα και στους νόμους του κράτους“. Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ «Για παιχνίδια με την εθνική ασφάλεια» κατηγόρησε νωρίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον πρωθυπουργό, με αφορμή τις «νέες αποκαλύψεις», όπως τις χαρακτηρίζει, «σχετικά με την παρακολούθηση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνου Φλώρου από την ΕΥΠ». Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Οι νέες αποκαλύψεις της εφημερίδας Documento, σύμφωνα με τις οποίες η ΕΥΠ, που υπάγεται στον κ. Μητσοτάκης, όχι μόνο παρακολουθούσε τον Α/ΓΕΕΘΑ κ. Φλώρο, αλλά είχε καταγράψει και ενδείξεις για μαύρο χρήμα, δεν αφήνουν περιθώρια σιωπής. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει: Παρακολουθούσε τον κ. Φλώρο για “λόγους εθνικής ασφαλείας” ή για να τον εκβιάζει αναφορικά με τις αποφάσεις για τα εξοπλιστικά προγράμματα δισεκατομμυρίων που ήθελε να ελέγχει το Μέγαρο Μαξίμου; Διαψεύδει τις αποκαλύψεις; Διότι εάν ισχύουν, ο μόνος λόγος για να τον κρατά στη θέση του είναι για να εκβιάζει τον αρχηγό του Στρατεύματος». Καταλήγοντας υποστηρίζει: «Ο κ. Μητσοτάκης που παριστάνει τον εγγυητή της εθνικής ασφάλειας δεν διστάζει να παίζει παιχνίδια με τις Ένοπλες Δυνάμεις στο βωμό των δισεκατομμυρίων των εξοπλιστικών». Ειδήσεις σήμερα: Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Δείτε ποιοι εστεμμένοι θα έρθουν στην κηδεία και πού θα καταλύσουν Δολοφονία στην Ιεράπετρα: Ισόβια στον 55χρονο που έσφαξε την εν διαστάσει σύζυγό του στο ξενοδοχείο όπου εργαζόταν Τροχαίο στη Συγγρού: Κατέληξε ο 60χρονος οδηγός

