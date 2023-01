Ο Παντελής Καψής συζητά με τον Μίμη Ανδρουλάκη: Παραμένω αριστερός του τσαγκαράδικου Δηλώνει «ακατάτακτος, αταξινόμητος, ανεξάρτητος» και επισημαίνει: Αναζητώντας τον εαυτό μου, ανακαλύπτω τους άλλους Ο Μίμης Ανδρουλάκης μιλά για την «διπλή ζωή του» από το τσαγκαράδικο του πατέρα του στο μοδιστράδικο της μητέρας του – «Η μάνα μου έρβε τη Μελίνα» – Το βενιζελογενές ΕΑΜ- ΕΛΑΣ της Κρήτης – Η σχέση με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και η οικογένεια Κούνδουρου – Η ψυχοπαθολογία των χουντικών με τον Μακάριο – Ο Μαρκεζίνης και η ιδιαίτερη σχέση του με την Αριστερά, σε μία συζήτηση που διαρκεί 27:07 BEST OF NETWORK 13.01.2023, 14:36 13.01.2023, 19:37 13.01.2023, 10:30 13.01.2023, 21:36 13.01.2023, 21:39 13.01.2023, 09:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )