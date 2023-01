ΠΑΣΟΚ: Σοκαριστικά όσα κατατέθηκαν στη δίκη Παππά – Να δώσει εξηγήσεις ο Τσίπρας για τις «τσάντες με χρήματα στον ΣΥΡΙΖΑ» Για την ανάγκη λογοδοσίας και διαφάνειας μιλά η Χαριλάου Τρικούπη Εξηγήσεις από τον Αλέξη Τσίπρα ζητεί το ΠΑΣΟΚ, μετά την κατάθεση της γραμματέως του Χρήστου Καλογρίτσα στο Ειδικό Δικαστήριο. Το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει «σοκαριστικά» όσα κατατέθηκαν και προσθέτει πως τα ερωτήματα που εγείρονται πρέπει να απαντηθούν άμεσα. «Η καταγγελία για ύπαρξη σκοτεινών συναλλαγών με διαδρομές μαύρου χρήματος, που συνέδεσαν την περίοδο 2015-19 τον ΣΥΡΙΖΑ με επιχειρηματικούς κύκλους και συμφέροντα, πλήττει για άλλη μια φορά την αξιοπιστία της πολιτικής ζωής», τονίζεται στην ανακοίνωση. Τα όσα κατατέθηκαν χθες στο ειδικό δικαστήριο στη δίκη του Νίκου Παππά είναι σοκαριστικά.Η κατάθεση της κ. Διαμαντή για φακέλους και τσάντες με χρήματα, που κατευθύνονταν από το γραφείο του κ. Καλογρίτσα προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, θέτει ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν άμεσα. pic.twitter.com/PPp2XrDuMN— ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής (@pasok) January 13, 2023 Ολόκληρη η ανακοίνωση «Ο κ. Τσίπρας οφείλει να δώσει εξηγήσεις για τις καταγγελίες για διαδρομές μαύρου χρήματος προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Τα όσα κατατέθηκαν χθες στο ειδικό δικαστήριο στη δίκη του Νίκου Παππά είναι σοκαριστικά. Η κατάθεση της κ. Διαμαντή για φακέλους και τσάντες με χρήματα, που κατευθύνονταν από το γραφείο του κ. Καλογρίτσα προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, θέτει ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν άμεσα. Η καταγγελία για ύπαρξη σκοτεινών συναλλαγών με διαδρομές μαύρου χρήματος, που συνέδεσαν την περίοδο 2015-19 τον ΣΥΡΙΖΑ με επιχειρηματικούς κύκλους και συμφέροντα, πλήττει για άλλη μια φορά την αξιοπιστία της πολιτικής ζωής. Η λογοδοσία και η διαφάνεια είναι αναγκαίες για να αντιμετωπιστεί η κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους θεσμούς». Ειδήσεις σήμερα: Πέντε βασιλείς στην κηδεία Κωνσταντίνου – Παρών και ο Πικραμμένος Αθώωσαν τον αστυνομικό, «παραίτησαν» τις διευθύντριες των φυλακών Κύπρου Η βίλα – παλάτι του Κωνσταντίνου στο Πόρτο Χέλι και η πώλησή της σε Βούλγαρο καναλάρχη Best of Network 13.01.2023, 14:36 13.01.2023, 19:37 13.01.2023, 10:30 13.01.2023, 21:36 13.01.2023, 21:39 13.01.2023, 15:55

