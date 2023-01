Σκληρό παζάρι ΗΠΑ-Τουρκίας για τα F-16 – Παίρνει F-35 η Ελλάδα Η κυβέρνηση Μπάιντεν ζητά την έγκριση του Κογκρέσου – Δεν θα επιτρέψουμε την πώληση F-16 στην Τουρκία, διαμηνύουν Μπιλιράκης, Μενέντεζ, Πάπας Σκληρό παζάρι βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ για τα μαχητικά F-16, με την Άγκυρα να απαιτεί πέρα από τα εξοπλιστικά την αποδοχή ότι η Τουρκία είναι ο «μεγάλος παίκτης» στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε χθεσινό της άρθρο, η Wall Street Journal υπογραμμίζει πως η κυβέρνηση Μπάιντεν ετοιμάζεται να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για την πώληση νέων μαχητικών F-16 στην Τουρκία 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενώ παράλληλα θα ζητήσει και την έγκριση για μια ξεχωριστή πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Ελλάδα, σε μια από τις μεγαλύτερες πωλήσεις αμερικανικών εξοπλισμών τα τελευταία χρόνια. Η πώληση στην Τουρκία, την οποία η κυβέρνηση Μπάιντεν εξετάζει εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη. Περιλαμβάνει 40 νέα μαχητικά και κιτ για την επισκευή 79 αεροσκαφών του υπάρχοντος στόλου F-16 της Τουρκίας, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal. Η αίτηση για την έγκριση από το Κογκρέσο πιθανότατα να συμπέσει χρονικά με την επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, το εξοπλιστικό πακέτο στην Τουρκία θα περιλαμβάνει επίσης πάνω από 900 πυραύλους αέρος-αέρος και 800 βόμβες. Η έγκριση του Κογκρέσου συναρτάται από την τουρκική συναίνεση στην ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την Wall Street Journal, την ώρα που η Άγκυρα εντείνει τον εκβιασμό έναντι των ΗΠΑ, αρνούμενη να δεχτεί τη Σουηδία και τη Φινλανδία στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Γκας Μπιλιράκης: «Να είστε βέβαιοι.. δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ τέτοια πώληση» Ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής Γκας Μπιλιράκης ξεκαθάρισε χθες μέσω του λογαριασμού του στο Twitter πως η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ δεν πρόκειται να συναινέσει ώστε η Τουρκία να πάρει F16, λόγω της προκλητικής συμπεριφοράς της απέναντι στην Ελλάδα. «Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση Μπάιντεν προσπαθεί να επιβραβεύσει την Τουρκία για τη συνεχιζόμενη κακή συμπεριφορά της. Να είστε βέβαιοι, ότ οι συνάδελφοί μου και εγώ στο Κογκρέσο θα διασφαλίσουμε ώστε να μην πραγματοποιηθεί ποτέ τέτοια πώληση», τόνισε ο Μπιλιράκης. Once again the Biden Administration tries to reward Turkey for its continued bad behavior. Rest assured, my colleagues and I in Congress will ensure no such sale ever comes to pass. https://t.co/RdVwQkzijw— Gus Bilirakis (@RepGusBilirakis) January 13, 2023 Μενέντεζ: Αντιτίθεμαι σθεναρά στην πώληση νέων αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Μενέντεζ είπε ότι θα συνεχίσει να εμποδίζει τη μεταφορά πολεμικών αεροσκαφών στην Τουρκία, επισημαίνοντας: «Αντιτίθεμαι σθεναρά στην προτεινόμενη από την κυβέρνηση Μπάιντεν πώληση νέων αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία». «Μέχρι ο Ερντογάν να σταματήσει τις απειλές, να βελτιώσει τις επιδόσεις του στα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της χώρας- περιλαμβανομένης της απελευθέρωσης δημοσιογράφων και μελών της αντιπολίτευσης- και αρχίσει να φέρεται όπως θα φερόταν ένας έμπιστος σύμμαχος, δεν θα εγκρίνω αυτή την πώληση» πρόσθεσε ο Μενέντεζ, συμπληρώνοντας παράλληλα πως υποστηρίζει την πώληση F-35 στην Ελλάδα. Κρις Πάπας: Αυτή η πώληση δεν θα πρέπει να προχωρήσει και θα αντιταχθώ σε οποιοδήποτε σχέδιο Την αντίθεσή του εξέφρασε και ο Αμερικανός βουλευτής Κρις Πάπας στην πώληση νέων αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία. Σε δήλωσή του αναφέρει πως «πριν από ένα χρόνο, εξέφρασε τις ανησυχίες του στην κυβέρνηση Μπάιντεν για την πιθανή πώληση νέων μαχητικών αεροσκαφών F-16 και άλλων όπλων πολέμου στην κυβέρνηση Ερντογάν». Προσθέτει πως από τότε, η συμπεριφορά και η ρητορική της Τουρκίας έχουν αυξήσει τις ανησυχίες καθώς όχι μόνο συνεχίζει να παραβιάζει τον νόμο αλλά έχει απειλήσει και με περαιτέρω παραβιάσεις. «Το ότι η Τουρκία θα μπορούσε ενδεχομένως να λάβει αμερικανικά όπλα, για να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ είναι αδιανόητο», τονίζει ο κύριος Πάπας. Υπογραμμίζει πως μέχρι να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που εξέφρασε και οι ανησυχίες που προέκυψαν από τις επακόλουθες τουρκικές ενέργειες, θα συνεχίσει να εργάζεται για να αποτρέψει τα F-16 ή άλλα όπλα αμερικανικής κατασκευής να πέσουν στα χέρια του Ερντογάν. «Αυτή η πώληση δεν θα πρέπει να προχωρήσει και θα αντιταχθώ σε οποιοδήποτε σχέδιο που θα υποβληθεί ενώπιον του Κογκρέσου», διαμηνύει ο κύριος Πάπας. Ειδήσεις σήμερα: To Ιράν εκτέλεσε τον Βρετανοϊρανό Ακμπαρί αψηφώντας το Λονδίνο Τα γεύματα και οι συναντήσεις για τους γαλαζοαίματους πριν και μετά την κηδεία του Κωνσταντίνου Σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού – Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλώβιστηκε ο οδηγός BEST OF NETWORK 13.01.2023, 14:36 14.01.2023, 09:05 13.01.2023, 11:35 14.01.2023, 09:18 14.01.2023, 09:17 13.01.2023, 09:30

